Trump a Musk: Lidem hoří domy! A vy lijete vodu do moře pro ochranu ryb

Město v Kalifornii sužují plameny a oheň se stále nedaří zastavit. Požáry v Los Angeles trvají už skoro celý týden, podle stanice CNN zemřelo nejméně 24 lidí a desítky se jich pohřešují. Hasiči zasahují u tří velkých požárů, včetně požárů Eaton, Hurst a požáru v přímořské čtvrti Los Angeles Pacific Palisades. Požáry se dohromady rozšířily přibližně na 15 hektarů.

Už minulý týden se hasiči v Los Angeles kromě požáru v Palisades museli potýkat s dalším problémem: Z požárních hydrantů netekla voda. Ve středu ráno pak všechny zásobníky vody v oblasti Palisades vyschly, čímž se snížil průtok vody z hydrantů ve vyšších polohách, cituje výkonného ředitele a hlavního inženýra Losangelského institutu pro odbor vody a energie Janisse Quiñonese deník Los Angeles Times.

Zvolený prezident Trump na sociální síti Truth Social proto v souvislosti s požáry zkritizoval kalifornského guvernéra Gavina Newsoma za to, že údajně nepodepsal tzv. deklaraci obnovy vodních zdrojů. Ta měla dle Trumpa umožnit, aby miliony litrů vody z přebytečných dešťů a tajícího sněhu na severu denně proudily do mnoha částí Kalifornie, a to včetně oblastí, které jsou aktuálně postiženy těžkými požáry.

Podle Trumpa za Newsomovým rozhodnutím nepodepsat deklaraci stojí jeho úsilí o ochranu 5 až 7 centimetrů velké sladkovodní rybičky korušky severoamerické (Hypomesus transpacificus). Koruška severoamerická se vyskytuje výhradně v deltě řeky Sacramento-San Joaquin v Kalifornii. Od roku 1993 je tento druh zařazen na seznam ohrožených druhů. V důsledku změn ekosystému, včetně urbanizace a znečištění vod, hrozí vyhynutí této kalifornské rybičky.

Pro ochranu korušky byla proto zavedena opatření, jako je například „podzimní zvyšování průtoku“, které zahrnovalo vypouštění vody do Sanfranciského zálivu, aby se zlepšily podmínky pro výskyt korušek. Odtok měl poskytovat chladnější vodu, více potravy a lepší kvalitu vody pro ohrožené druhy v deltě řeky tím, že se sníží její slanost. Kalifornské ministerstvo vodních zdrojů (California Department of Water Resources, DWR) tuto praktiku zrušilo až na podzim roku 2024.

Trump tak Newsomovi na sociální síti vyčetl, že upřednostňoval přidělování vody na obnovu rybí populace vypouštěním vody do oceánu a ne do jiných kritických oblastí státu Kalifornie, kde dnes voda potřebná pro boj s požáry chybí.

„Chtěl ochránit v podstatě bezcennou rybu zvanou koruška severoamerická,“ vyčetl Trump kalifornskému guvernérovi. „Na obyvatelích Kalifornie mu nezáleželo. Nyní se platí cena nejvyšší. Budu požadovat, aby tento neschopný guvernér umožnil, aby do KALIFORNIE proudila krásná, čistá, sladká voda! On za to může,“ obvinil guvernéra Newsoma zvolený prezident Spojených států.

Tento problém podobně jako Trump vnímá i podnikatel Elon Musk. „Mnohem větším problémem je, že vláda státu Kalifornie dovolila, aby sladká voda tekla do Tichého oceánu kvůli falešnému riziku pro ryby,“ napsal na X v diskusi o problému s nedostatkem vody v Kalifornii.

The much larger problem is with the California state government allowing fresh water to flow into the Pacific, because of fake risk to a fish — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2025

Oficiální účet guvernéra Kalifornie na X ovšem popřel, že by měl dokument „deklarace o obnově vody“ existovat. „Je to čirá fikce,“ popřel Newsom Trumpovo tvrzení. „Guvernér se soustředí na ochranu lidí, ne na politikaření, a na to, aby hasiči měli k dispozici všechny potřebné zdroje,“ dodal.

V rozhovoru pro NBC News pak Gavin Newsom navíc prohlásil, že kalifornské nádrže jsou plné. „Nevím, na co (Trump) naráží, když mluví o koruškách a nádržích v deltě řeky. Státní nádrže jsou zcela plné,“ uvedl Newsom s tím, že podobné dezinformace nikomu nepomáhají.

There is no such document as the water restoration declaration – that is pure fiction.



The Governor is focused on protecting people, not playing politics, and making sure firefighters have all the resources they need. https://t.co/5WnnlrP3Wl — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) January 8, 2025

Newsom: I don’t know what Trump is referring to when he talks about the Delta Smelt and reservoirs. The state reservoirs are full here in Southern California pic.twitter.com/Ouz9GMAmZt — Acyn (@Acyn) January 12, 2025