Trump má radost. Další volby na americkém kontinentě vyhrál jeho favorit

Pravicový kandidát Nasry Asfura byl oficiálně prohlášen vítězem honduraských prezidentských voleb z 30. listopadu, informovala agentura Reuters. Asfura má nastoupit do úřadu 27. ledna na období 2026 až 2030.
Podle volební komise získal 40,3 % hlasů a těsně porazil Salvadora Nasrallu s 39,5 %, zatímco kandidátka vládní strany LIBRE Rixi Moncadová skončila třetí.
Honduras, presidential election results:— America Elects (@AmericaElige) December 24, 2025
100% counted
Asfura (PNH, conservative): 40.3%
Nasralla (PLH, liberal): 39.5%
Moncada (Libre, left): 19.2%
...
The National Electoral Council has declared Nasry Asfura as the president-elect of Honduras.#Honduras #EleccionesHN2025 pic.twitter.com/wM8ISuG06k
Asfura zvítězil s pro-podnikatelským programem zaměřeným na zaměstnanost, vzdělání a bezpečnost. Zároveň naznačoval možnou změnu zahraničně-politické orientace.
Asfuru podpořil americký prezident Donald Trump, který dokonce pohrozil omezením americké finanční podpory Hondurasu a nechal se slyšet, že „jediným skutečným přítelem svobody v Hondurasu je Tito Asfura“.
„Mužem, který se zastává demokracie a bojuje proti Madurovi, je Tito Asfura, prezidentský kandidát Národní strany,“ zastal se Trump Asufury na sociální síti Truth Social krátce před listopadovými volbami.
„Nemohu spolupracovat s Moncadou a komunisty a Nasralla není spolehlivým partnerem pro svobodu a nelze mu důvěřovat. Doufám, že lidé v Hondurasu budou hlasovat pro svobodu a demokracii a zvolí Tita Asfuru prezidentem!“ napsal Trump.
Podle expertů agentury Reuters je Trumpova podpora Asfury součástí jeho snahy o vytvoření konzervativního bloku v celé Latinské Americe.
Minulý týden byl v Chile zvolen prezidentem konzervativní a pravicový politik José Antonio Kast, zakladatel chilské Republikánské strany. Ve volbách získal přibližně 58,2 % hlasů.
„Zde nezvítězil žádný jednotlivec, nezvítězila žádná strana – zvítězilo Chile a zvítězila naděje. Naděje na život bez strachu,“ prohlásil Kast po svém zvolení, citoval jej deník The Guardian.
V Argentině už je dva roky prezidentem Javier Milei. Letos v říjnových parlamentních volbách pak Mileiova koalice Svoboda postupuje (La Libertad Avanza, LLA) zvítězila se ziskem 40 % hlasů.
„Gratulujeme prezidentovi Javierovi Mileiovi k jeho drtivému vítězství v Argentině. Odvádí skvělou práci! Naše důvěra v něj byla potvrzena argentinským lidem,“ gratuloval americký prezident Trump také Mileiovi.
