Trump obviněn a předvolán. Z čeho? To je ještě tajné

Přesné znění žaloby podané okresnímu soudu v Miami zůstává skryté a americké ministerstvo spravedlnosti se k ní nevyjádřilo, informuje deník The Guardian.

Podle serveru Insider se jedná o vůbec první případ, kdy by bývalý prezident USA čelil federálnímu obvinění. Trump dále na sociální síti zdůraznil, že je nevinný. „Nikdy jsem si nemyslel, že by se něco takového mohlo stát bývalému prezidentovi Spojených států, který získal mnohem více hlasů než kterýkoliv úřadující prezident v dějinách naší země a v současnosti vede nad všemi kandidáty, jak ze strany demokratů tak republikánů v průzkumech prezidentských voleb v roce 2024. JSEM NEVINNÝ ČLOVĚK!“

Mluvčí Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy označil Trumpovo obvinění za „temný den“. „Já a každý Američan, který věří v právní stát, stojím po boku prezidenta Trumpa proti této vážné nespravedlnosti. „Já a každý Američan, který věří v právní stát, stojím po boku prezidenta Trumpa proti této vážné nespravedlnosti. Strana republikánů ponese toto drzé zneužití pravomocí k odpovědnosti,“ napsal na twitter.

Today is indeed a dark day for the United States of America.



It is unconscionable for a President to indict the leading candidate opposing him. Joe Biden kept classified documents for decades.



I, and every American who believes in the rule of law, stand with President Trump…