Trump povolil TikTok v USA. Za těchto podmínek

26.09.2025 17:20 | Monitoring

Prezident Spojených států Donald Trump ve čtvrtek podepsal výkonný příkaz, kterým deklaruje, že jeho plán převést americké aktivity TikToku pod kontrolu domácích a globálních investorů splňuje bezpečnostní požadavky stanovené novým federálním zákonem z roku 2024. Podle prohlášení viceprezidenta J. D. Vance bude hodnota vzniklé americké společnosti činit asi 14 miliard dolarů, což je výrazně nižší částka než dřívější analytické odhady, které uváděly hodnotu mezi 30 až 40 miliardami dolarů.

Foto: repro Youtube, tan
Popisek: Logo sociální sítě TikTok
Výkonný příkaz zároveň odkládá platnost zákazu používání aplikace TikTok v USA, pokud by čínští vlastníci neprodali svůj podíl — zákaz by se podle nového ustanovení uplatnil až od 20. ledna 2026. Tento krok dává čas pro dokončení dohody, vyjednávání s čínskou vládou a sjednání detailních mechanizmů kontroly.

Trumpův příkaz uvádí, že klíčový doporučovací algoritmus TikToku bude „přeškolen“ (retrained) a monitorován bezpečnostními partnery nové americké společnosti. Provoz algoritmu má být pod dohledem nového společného podniku.

Trump v projevu uvedl, že hovořil s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, který mu podle Trumpa vyjádřil podporu této restrukturalizaci.

„Mluvil jsem s prezidentem Si … řekl jsem mu, co děláme, a on řekl, ať v tom pokračujeme," řekl Trump podle agentury AP. 

Většinová kontrola v rukou Američanů

Nová struktura vlastnictví TikToku v USA počítá s konsorciem investorů, mezi něž by měla patřit technologická společnost Oracle, investiční fond Silver Lake a fond MGX z Abú Dhabí. Tato skupina by měla ovládat přibližně 45–50 % podílu.

ByteDance, mateřská čínská firma TikToku, by si v restrukturalizované entitě měl ponechat méně než 20 % podíl, s jedním místem v sedmičlenné radě. Ostatní současní investoři ByteDance (např. Susquehanna, General Atlantic, KKR) by drželi zbylé akcie. Nově jmenovaná rada má mít šest amerických členů a jednoho zástupce ByteDance.

Trump ve svém projevu zdůraznil, že celá transakce bude probíhat „pod americkým vedením“. Mezi jména uvedená jako potenciální investoři figurovali Michael Dell a Rupert Murdoch.

Výzvy a kritika

I přes podepsaný příkaz zůstává řada otazníků. Klíčovou nejasností je role algoritmu: zda ByteDance skutečně ztratí jakýkoli vliv, nebo jestli bude nadále mít reálný přístup či kontrolu. Právníci a akademici upozorňují, že prezident podepsal jen rámcové schválení dohody — detaily zůstanou součástí dalších jednání.

Profesor Alan Rozenshtein upozornil, že prezidentovo potvrzení dohody neposkytlo dost informací o tom, jak bude algoritmus spravován a kdo ho „vlastně“ ovládne.

Čínská média mezitím tvrdí, že ByteDance i nadále zůstane aktivní v řízení části operací. Podle jedné zprávy má nová americká společnost převzít odpovědnost za obsah, digitální bezpečnost a místní podniky, zatímco ByteDance bude obstarávat branding, e-commerce a propojení s mezinárodními operacemi.

Čínské ministerstvo zahraničí v oficiálním komentáři uvedlo, že Peking „respektuje vůli podniků“ a podporuje tržní jednání, která respektují čínské zákony a zájmy. „Doufáme, že USA poskytnou otevřené, spravedlivé a nediskriminační prostředí pro čínské firmy,“ řekl mluvčí Guo Jiakun podle informací agentury Reuters.

Reakce v USA

Mezi Republikány v Kongresu se objevily hlasy volající po větší transparentnosti. Zástupci Brett Guthrie, Gus Bilirakis a Richard Hudson požadují zveřejnění podrobností, aby bylo zaručeno, že dohoda skutečně „vyčistí“ jakékoli čínské vlivy.

Soudní řízení již dříve ověřilo zákonnost opatření směřujících k omezení vlivu zahraničních subjektů v digitálních aplikacích. Zákon, podle něhož má TikTok v USA buď prodat svoje aktivity, nebo být zakázán, byl postaven na právním rámci ochrany národní bezpečnosti a byl soudně potvrzen.

Trh a hodnota TikToku

Ocenění 14 miliard dolarů bylo některými analytiky označeno jako „výhodná nabídka“. Hodnota TikToku jako celku (včetně zahraničních aktivit) se odhaduje na desítky miliard dolarů – ByteDance je podle některých odhadů oceněna více než 330 miliardami dolarů.

Investorům v této transakci hrozí, že se nová entita stane „výhodou nákupu“. Ještě před podpisem příkazu média upozorňovala, že oproti očekáváním trhu může být cena nízká vzhledem k omezením na vlastnictví algoritmu.

Další kroky

Výkonný příkaz dává všem stranám 120 dnů na dokončení restrukturalizace a formalizaci dohody. Než dohoda bude definitivní, bude nutné dosáhnout souhlasu čínské vlády, vypracovat detailní mechanismy provozu a definovat vztahy mezi novým americkým subjektem a ByteDance.

Tranzice TikToku v USA je pozorně sledována nejen v technologickém sektoru, ale i na politické scéně, protože představuje test schopnosti USA vyrovnat se s geopolitickými riziky v oblasti digitální suverenity a ochrany osobních dat.

