Trump povolil TikTok v USA. Za těchto podmínek

Trumpův příkaz uvádí, že klíčový doporučovací algoritmus TikToku bude „přeškolen“ (retrained) a monitorován bezpečnostními partnery nové americké společnosti. Provoz algoritmu má být pod dohledem nového společného podniku.
Trump v projevu uvedl, že hovořil s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, který mu podle Trumpa vyjádřil podporu této restrukturalizaci.
„Mluvil jsem s prezidentem Si … řekl jsem mu, co děláme, a on řekl, ať v tom pokračujeme," řekl Trump podle agentury AP.
Většinová kontrola v rukou Američanů
Nová struktura vlastnictví TikToku v USA počítá s konsorciem investorů, mezi něž by měla patřit technologická společnost Oracle, investiční fond Silver Lake a fond MGX z Abú Dhabí. Tato skupina by měla ovládat přibližně 45–50 % podílu.
ByteDance, mateřská čínská firma TikToku, by si v restrukturalizované entitě měl ponechat méně než 20 % podíl, s jedním místem v sedmičlenné radě. Ostatní současní investoři ByteDance (např. Susquehanna, General Atlantic, KKR) by drželi zbylé akcie. Nově jmenovaná rada má mít šest amerických členů a jednoho zástupce ByteDance.
Trump ve svém projevu zdůraznil, že celá transakce bude probíhat „pod americkým vedením“. Mezi jména uvedená jako potenciální investoři figurovali Michael Dell a Rupert Murdoch.
Výzvy a kritika
I přes podepsaný příkaz zůstává řada otazníků. Klíčovou nejasností je role algoritmu: zda ByteDance skutečně ztratí jakýkoli vliv, nebo jestli bude nadále mít reálný přístup či kontrolu. Právníci a akademici upozorňují, že prezident podepsal jen rámcové schválení dohody — detaily zůstanou součástí dalších jednání.
Profesor Alan Rozenshtein upozornil, že prezidentovo potvrzení dohody neposkytlo dost informací o tom, jak bude algoritmus spravován a kdo ho „vlastně“ ovládne.
Čínská média mezitím tvrdí, že ByteDance i nadále zůstane aktivní v řízení části operací. Podle jedné zprávy má nová americká společnost převzít odpovědnost za obsah, digitální bezpečnost a místní podniky, zatímco ByteDance bude obstarávat branding, e-commerce a propojení s mezinárodními operacemi.
Čínské ministerstvo zahraničí v oficiálním komentáři uvedlo, že Peking „respektuje vůli podniků“ a podporuje tržní jednání, která respektují čínské zákony a zájmy. „Doufáme, že USA poskytnou otevřené, spravedlivé a nediskriminační prostředí pro čínské firmy,“ řekl mluvčí Guo Jiakun podle informací agentury Reuters.
Reakce v USA
Mezi Republikány v Kongresu se objevily hlasy volající po větší transparentnosti. Zástupci Brett Guthrie, Gus Bilirakis a Richard Hudson požadují zveřejnění podrobností, aby bylo zaručeno, že dohoda skutečně „vyčistí“ jakékoli čínské vlivy.
Soudní řízení již dříve ověřilo zákonnost opatření směřujících k omezení vlivu zahraničních subjektů v digitálních aplikacích. Zákon, podle něhož má TikTok v USA buď prodat svoje aktivity, nebo být zakázán, byl postaven na právním rámci ochrany národní bezpečnosti a byl soudně potvrzen.
Trh a hodnota TikToku
Ocenění 14 miliard dolarů bylo některými analytiky označeno jako „výhodná nabídka“. Hodnota TikToku jako celku (včetně zahraničních aktivit) se odhaduje na desítky miliard dolarů – ByteDance je podle některých odhadů oceněna více než 330 miliardami dolarů.
Investorům v této transakci hrozí, že se nová entita stane „výhodou nákupu“. Ještě před podpisem příkazu média upozorňovala, že oproti očekáváním trhu může být cena nízká vzhledem k omezením na vlastnictví algoritmu.
Další kroky
Výkonný příkaz dává všem stranám 120 dnů na dokončení restrukturalizace a formalizaci dohody. Než dohoda bude definitivní, bude nutné dosáhnout souhlasu čínské vlády, vypracovat detailní mechanismy provozu a definovat vztahy mezi novým americkým subjektem a ByteDance.
Tranzice TikToku v USA je pozorně sledována nejen v technologickém sektoru, ale i na politické scéně, protože představuje test schopnosti USA vyrovnat se s geopolitickými riziky v oblasti digitální suverenity a ochrany osobních dat.
autor: Jakub Makarovič