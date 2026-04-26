Trump přežil střelbu, Leyenové se prý ulevilo

26.04.2026 17:31 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ve vzduchu se vznášel střelný prach. Tak to vypadalo na jedné z nejvýznamnějších společenských akcí ve Washingtonu, večeři korespondentů Bílého domu. Tajná služba chránila prezidenta USA Donalda Trumpa před střelcem, který byl zadržen. Objevují se nové a nové informace o dramatických momentech z Bílého domu. Politici ostatních zemí útok na současného nájemníka Bílého domu odsoudili.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

Na jedné z nejvýznamnějších společenských akcí ve Washingtonu, večeři korespondentů Bílého domu, vypukl chaos. Kvůli střelbě. Server USA Today napsal, že se ve vzduchu na slavné večeři vznášel střelný prach. 47. prezident USA Donald Trump, který se večeře zúčastnil poprvé po více než deseti letech a vůbec poprvé jako prezident, byl spěšně odvezen zpět do Bílého domu.

Útočníkem měl být 31letý Cole Tomas Allen z města Torrance v Kalifornii. Skončil ve vazbě. Starostka Washingtonu Muriel Bowserová oznámila, že šlo o osamělého útočníka. Ředitel FBI Kash Patel novinářům sdělil, že na místě činu byla nalezena dlouhá zbraň a nábojnice.

„Na základě toho, co dosud víme, je jasné, že tato osoba měla v úmyslu způsobit co nejvíce škody a ublížit,“ řekla novinářům americká prokurátorka pro okres Columbia Jeanine Pirro.

Ve chvíli, kdy se ozvala střelba, se řada hostů ve smokinzích a večerních róbách co nejrychleji schovala pod stoly. Kerry Kennedyová, dcera zavražděného senátora Roberta F. Kennedyho, uvedla, že zamířila k zemi poté, co uslyšela hlasitou ránu z výstřelů a výkřiky „na zem, na zem, na zem!“.

Asociace korespondentů Bílého domu, která galavečer v černých kravatách sponzoruje, večeři zrušila, ale uvedla, že bude do 30 dnů přeložena na jiný termín.

Server USA Today také připomněl, že Donald Trump se během svého života stal několikrát terčem atentátu.

Trump byl zraněn během volebního shromáždění 13. července 2024 v Butleru v Pensylvánii, když 20letý odstřelovač vyzbrojený puškou typu AR-15 zahájil palbu ze střechy nedaleké budovy. Jedna z kulek zasáhla Trumpovo pravé ucho a 50letý bývalý hasič, který byl v davu, byl zabit. Další dva lidé v davu byli zraněni. Střelec Thomas Crooks byl zastřelen odstřelovači tajné služby.

O dva měsíce později, 15. září 2024, se na Trumpa zaměřil druhý potenciální vrah, když budoucí prezident hrál golf v golfovém klubu Trump International Golf Club ve West Palm Beach na Floridě. Agenti tajné služby spatřili pušku trčící skrz oplocený obvod hřiště. Agenti na podezřelého, identifikovaného jako Ryan Wesley Routh, vystřelili a pronásledovali ho.

Politici ostatních zemí útok na současného nájemníka Bílého domu odsoudili.

„S úlevou jsem přijala zprávu. Úlevu mi přináší zpráva, že prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová a všichni účastníci večeře Bílého domu pro korespondenty jsou v bezpečí. Násilí nemá v politice místo. Nikdy,“ napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která také poděkovala bezpečnostním složkám za rychlý a efektivní zásah.

 

 

Po telefonátu s prezidentem Trumpem a první dámou USA znovu zdůraznila, že násilí je neomluvitelné.

„Díky bezpečnostním složkám nebyl nikdo vážně zraněn a zraněný policejní důstojník se uzdravuje. Zdůraznili jsme, že politické násilí nemá v našich demokraciích žádné místo,“ uvedla von der Leyenová.

 

 

Útok odsoudil i předseda Evropské rady António Costa.

„Události na včerejší večeři Bílého domu pro dopisovatele ve Washingtonu jsou hluboce znepokojivé. Je uklidňující, že rychlá akce bezpečnostních složek zajistila, že prezident Trump, jeho manželka a všichni hosté byli bezpečně evakuováni. Politické násilí nemá v občanském životě žádné místo a musí být razantně odmítnuto,“ zdůraznil.

 

 

Ve stejném duchu se vyjádřil i indický premiér Náreddra Módí.

„Vyjadřuji své nejhlubší přání, aby bylo zachováno jejich blaho a bezpečí. Násilí nemá v demokracii žádné místo a musí být jednoznačně odsouzeno,“ napsal indický premiér.

 

 

„Plnou podporu“ Donaldu Trumpovi vyjádřil i francouzský prezident Emmanuel Macron. „Ozbrojený útok na prezidenta Spojených států je nepřijatelný. Násilí nemá v demokratické společnosti místo,“ zdůraznil Macron.

 

 

Také finský prezident Alexander Stubb útok na Donalda Trumpa odsoudil.

„S úlevou jsem přijal zprávu, že prezident Trump s chotí a všichni hosté večeře dopisovatelů Bílého domu jsou v bezpečí. Násilí směřované proti politikům a médiím nemá v demokracii místo. Vyjadřuji svou podporu prezidentu Trumpovi,“ zdůraznil Stubb.

 

Psali jsme:

Konečná: Radila bych Andreji Babišovi, aby konečně veřejně odsoudil sjezd sudeťáků
Střelba na akci Bílého domu. Trump je v pořádku
Co se chystá v NATO? Interní e-mail z Pentagonu naznačil tvrdé kroky
Brali od státu miliony, teď horko těžko shání práci. „Vykostěná“ USAID

 

