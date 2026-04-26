Trump přežil střelbu, Leyenové se prý ulevilo

Útočníkem měl být 31letý Cole Tomas Allen z města Torrance v Kalifornii. Skončil ve vazbě. Starostka Washingtonu Muriel Bowserová oznámila, že šlo o osamělého útočníka. Ředitel FBI Kash Patel novinářům sdělil, že na místě činu byla nalezena dlouhá zbraň a nábojnice.
„Na základě toho, co dosud víme, je jasné, že tato osoba měla v úmyslu způsobit co nejvíce škody a ublížit,“ řekla novinářům americká prokurátorka pro okres Columbia Jeanine Pirro.
Ve chvíli, kdy se ozvala střelba, se řada hostů ve smokinzích a večerních róbách co nejrychleji schovala pod stoly. Kerry Kennedyová, dcera zavražděného senátora Roberta F. Kennedyho, uvedla, že zamířila k zemi poté, co uslyšela hlasitou ránu z výstřelů a výkřiky „na zem, na zem, na zem!“.
Asociace korespondentů Bílého domu, která galavečer v černých kravatách sponzoruje, večeři zrušila, ale uvedla, že bude do 30 dnů přeložena na jiný termín.
Server USA Today také připomněl, že Donald Trump se během svého života stal několikrát terčem atentátu.
Trump byl zraněn během volebního shromáždění 13. července 2024 v Butleru v Pensylvánii, když 20letý odstřelovač vyzbrojený puškou typu AR-15 zahájil palbu ze střechy nedaleké budovy. Jedna z kulek zasáhla Trumpovo pravé ucho a 50letý bývalý hasič, který byl v davu, byl zabit. Další dva lidé v davu byli zraněni. Střelec Thomas Crooks byl zastřelen odstřelovači tajné služby.
O dva měsíce později, 15. září 2024, se na Trumpa zaměřil druhý potenciální vrah, když budoucí prezident hrál golf v golfovém klubu Trump International Golf Club ve West Palm Beach na Floridě. Agenti tajné služby spatřili pušku trčící skrz oplocený obvod hřiště. Agenti na podezřelého, identifikovaného jako Ryan Wesley Routh, vystřelili a pronásledovali ho.
Politici ostatních zemí útok na současného nájemníka Bílého domu odsoudili.
„S úlevou jsem přijala zprávu. Úlevu mi přináší zpráva, že prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová a všichni účastníci večeře Bílého domu pro korespondenty jsou v bezpečí. Násilí nemá v politice místo. Nikdy,“ napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která také poděkovala bezpečnostním složkám za rychlý a efektivní zásah.
Relieved to hear that @POTUS Donald Trump and @FLOTUS Melania Trump and everyone attending the White House Correspondents’ Dinner are safe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2026
Violence has no place in politics, ever.
With thanks to the swift action of the police and responders for ensuring the safety of the…
Po telefonátu s prezidentem Trumpem a první dámou USA znovu zdůraznila, že násilí je neomluvitelné.
„Díky bezpečnostním složkám nebyl nikdo vážně zraněn a zraněný policejní důstojník se uzdravuje. Zdůraznili jsme, že politické násilí nemá v našich demokraciích žádné místo,“ uvedla von der Leyenová.
I just spoke to @POTUS Donald Trump to express my solidarity with him and @FLOTUS after the attempted attack.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2026
Thanks to the security services no one was seriously harmed and the injured police officer is recovering.
We underlined that political violence has no place in our…
Útok odsoudil i předseda Evropské rady António Costa.
„Události na včerejší večeři Bílého domu pro dopisovatele ve Washingtonu jsou hluboce znepokojivé. Je uklidňující, že rychlá akce bezpečnostních složek zajistila, že prezident Trump, jeho manželka a všichni hosté byli bezpečně evakuováni. Politické násilí nemá v občanském životě žádné místo a musí být razantně odmítnuto,“ zdůraznil.
The events at last night’s White House Correspondents’ Dinner in Washington are deeply unsettling. It is reassuring that the swift action of law enforcement ensured @POTUS Trump, his wife, and all guests were safely evacuated. Political violence has no place in public life and…— António Costa (@eucopresident) April 26, 2026
Ve stejném duchu se vyjádřil i indický premiér Náreddra Módí.
„Vyjadřuji své nejhlubší přání, aby bylo zachováno jejich blaho a bezpečí. Násilí nemá v demokracii žádné místo a musí být jednoznačně odsouzeno,“ napsal indický premiér.
Relieved to learn that President Trump, the First Lady and Vice President are safe and unharmed following the recent security incident at a Washington DC hotel. I extend my best wishes for their continued safety and well-being. Violence has no place in a democracy and must be…— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026
Ing. Josef Kodet
„Plnou podporu“ Donaldu Trumpovi vyjádřil i francouzský prezident Emmanuel Macron. „Ozbrojený útok na prezidenta Spojených států je nepřijatelný. Násilí nemá v demokratické společnosti místo,“ zdůraznil Macron.
L’attaque armée visant hier soir le président des États-Unis est inacceptable. La violence n’a jamais sa place en démocratie. J’adresse à Donald Trump tout mon soutien.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2026
Také finský prezident Alexander Stubb útok na Donalda Trumpa odsoudil.
„S úlevou jsem přijal zprávu, že prezident Trump s chotí a všichni hosté večeře dopisovatelů Bílého domu jsou v bezpečí. Násilí směřované proti politikům a médiím nemá v demokracii místo. Vyjadřuji svou podporu prezidentu Trumpovi,“ zdůraznil Stubb.
Olen helpottunut siitä tiedosta, että presidentti Trump puolisoineen ja kaikki Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisen vieraat ovat turvassa.— Alexander Stubb (@alexstubb) April 26, 2026
Poliitikkoihin ja mediaan kohdistuvalla väkivallalla ei ole sijaa demokratiassa. Olen välittänyt tukeni presidentti Trumpille tämän…
