Trump řízl do živého: Kamale vypadlo čtecí zařízení, přišel trapas

Harrisová při svém nedávném projevu zcela ztratila nit, když jí přestalo fungovat čtecí zařízení. „Máme 32 dní do voleb,“ volala se smíchem ještě dobře naladěná Harrisová. V tu chvíli ale čtecí zařízení očividně vypnulo, jak je patrné z jejího překvapeného výrazu.

Místo, aby kandidátka demokratů natěšenému davu přinesla alespoň další řadu politických proklamací, začala jen opakovat svou poslední větu a neurčitá slova o tom, že do voleb zbývá ještě nějaká práce.

„Takže 32 dní... 32 dní... Dobře. Máme před sebou nějakou práci. Máme nějakou práci... Dobře. 32 dní... a my víme, že to zvládneme, a, a bude to velmi těsný závod až do samého konce,“ soukala ze sebe Harrisová.

„Bude to velmi těsný závod až do samého konce. Jsme outsiderem a víme, že nás čeká těžká práce,“ opakovala nadále současná viceprezidentka.

JUST IN: Kamala Harris has no clue what to say after her teleprompter appears to stop working, keeps repeating herself.



The Vice President kept repeating “32 days.”



“Remember his number 32 today? We got 32 days until the election.”



“So 32 days… 32 days… Okay. We got some… pic.twitter.com/2fIl1nyEkq — Collin Rugg (@CollinRugg) October 4, 2024

Zřetelná nejistota prezidentské kandidátky bez čtecího zařízení pobavila Donalda Trumpa, který během projevu v Detroitu připomněl, že Kamala Harrisová minulý týden nebyla schopna nic vymyslet vlastní hlavou, když ji selhalo čtecí zařízení.

„Často se mi stává, že mi vypadne čtecí zařízení, to víte, někdy vypadávají. Ale viděli jste, co se dělo minulý týden? Když jí to vypadlo?“ zeptal se svých příznivců Trump.

Následně Harrisovou parodoval, když opakoval její motání v kruhu s informací o 32 dnech do voleb. „Je to dvaatřicet dní... Oohhhh můj bože... právě jsem ztratila čtecí zařízení... dvaatřicet... dvaatřicet... dvaatřicet... dvaatřicet... dvaatřicet,“ utahoval si Trump z Harrisové.

„Tohle u svého prezidenta nechcete,“ dodal Trump.

President Trump mocks Kamala for choking when her teleprompter went out ??



"You don't want this for your president." pic.twitter.com/AIrVCXBnrJ — Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 10, 2024

Není to poprvé, co vyšlo najevo, že Harrisová často využívá čtecí zařízení, aby vůbec věděla, co má říkat. Čtecí zařízení totiž využila například i v pořadu „Radnice“ na televizní stanici Univision. Pořad je přitom založen na tom, že kandidáti vystupují v improvizovaném prostředí a odpovídají na předem nepřipravené otázky voličů.

„Townhall“ s Kamalou Harrisovou se konal v Las Vegas a zúčastnil se jí dav nerozhodnutých latinskoamerických voličů. Moderovala ji a vysílala španělskojazyčná stanice Univision. Ze záběrů je patrné, že Harrisová používá i v tomto „improvizovaném“ pořadu čtecí zařízení. Při pohledu kamery na diváky je patrné, jak má Harrisová připravené patrně narychlo sepsané odpovědi, které po několika sekundách zmizí, když si režie uvědomí, že jde o živé vysílání.

BUSTED!!



Kamala was just caught using a teleprompter at her Univision town hall! Producers panic and turn off the prompter midway through her answer.



Why did Univision allow this?! This is egregious journalistic malpractice. pic.twitter.com/tH5Bh2clBx — Charlie Kirk (@charliekirk11) October 11, 2024

