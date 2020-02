Trump se v bahně cítí dobře, míní analytik Klvaňa

Prezident Spojených států Donald Trump přednesl tradiční poselství o stavu unie. Publicista a vysokoškolský pedagog Tomáš Klvaňa nenechal na Trumpově vystoupení nit suchou. Prozradil také, kdo by mohl Trumpa vyzvat na souboj. Teoreticky by se mohlo stát i to, že do Bílého domu usedne vůbec první homosexuál.

Analytik a vysokoškolský pedagog Tomáš Klvaňa na vlnách Českého rozhlasu zhodnotil poselství o stavu unie, které přednesl prezident Donald Trump. Podle Klvani Trump přednesl čistě předvolební projev. Rok 2020 pro Trumpa je skutečně volebním rokem, v němž bude obhajovat svůj mandát.

Konstatoval, že opoziční demokraté mají na triku volební průšvih, protože se celé hodiny nepodařilo rozhodnout, který kandidát demokratů vlastně vyhrál. Prý došlo k chybě ve sčítací aplikaci. „Je to důležité pro celou Demokratickou stranu, protože to vrhá stín na její schopnosti,“ upozornil Klvaňa.

Na konto Donalda Trumpa poznamenal, že zdědil dobrou ekonomiku po prezidentovi Baracku Obamovi. „On zdědil velmi dobrou ekonomiku po prezidentu Obamovi. Ta konjunktura trvá už devět let. Ale je pravda, že ta jeho deregulace a snížení daní povzbudila ten podnikatelský sektor,“ uznal Klvaňa.

„To je tak asi jediné, co v tom projevu bylo namístě. Jinak skoro všechno bylo přeháněné. On se dokonce chlubil tím, co lze připsat prezidentu Obamovi,“ dodal publicista jedním dechem, Trumpovi přičetl k tíži i to, že prý stahuje do bahna i své politické oponenty, kteří mnohdy jeho přehánění neunesou a reagují emotivněji, než by měli. „On stáhne ty své oponenty do bahna politického zápasu, ve kterém se ale cítí dobře jenom on,“ prohlásil Klvaňa. „Donald Trump se v tom bahně cítí velni dobře,“ zopakoval Klvaňa.

Donald Trump podle jeho názoru nedokáže rozlišit, co je ještě vhodné říkat, když je prezident, a co už vhodné není. Nedokáže rozlišit, co je projev prezidentský a co je projev politický. Ostatní prezidenti se prý také vychvalovali, ale dělali to prý chytře. „Donald Trump má v ruce kladivo,“ zhodnotil situaci odborník.

Voliči by podle experta měli vědět, že za časů George Bushe se americké ekonomice vedlo ještě lépe než dnes a Bill Clinton dokázal otevřít prostor pro víc pracovních míst, než se to podařilo Trumpovi.

Trump však svým projevem své voliče nepochybně zaujal a opoziční demokraté musejí najít silnou osobnost, která by se mu moha postavit. Teoreticky by to mohl být i Bernie Sanders, který je na americké poměry velmi levicovým politikem. Není bez zajímavosti, že na svatební cestu se v 80. letech minulého století vydal do Sovětského svazu.

Trumpovým vyzyvatelem by teoreticky mohl být i Pete Buttigieg, vítěz demokratických primárek z Iowy. Pokud by se tento relativně mladý kandidát narozený v roce 1982 stal prezidentem, byl by to první gay vládnoucí z Bílého domu.

Jedním z favoritů by mohl být také Obamův viceprezident Joe Biden, ale ten v Iowě skončil až na čtvrtém místě, což mu příliš nehraje do karet.

