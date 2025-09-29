Trump už ví, co řekne na schůzce, která vyvolává obavy

47. prezident USA Donald Trump naznačil, co čeká generály a admirály, které do Quantica ve Virginii svolal jeho ministr obrany Pete Hegseth.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Akce se má konat na Univerzitě námořní pěchoty v Quanticu ve Virginii.
Trump v nedělním rozhovoru pro NBC News řekl, že lidé, kteří se schůzky zúčastní, budou „mluvit o tom, jak dobře si vedeme vojensky, o tom, že jsme ve skvělé formě, o spoustě dobrých, pozitivních věcí“.
Agentura Reuters připomněla, že USA mají vojáky po celém světě, včetně vzdálených míst, jako je Jižní Korea, Japonsko a po celém Blízkém východě, kterým velí dvou-, tří- a čtyřhvězdičkoví generálové a admirálové.
Začátkem tohoto měsíce Trump podepsal výkonný příkaz, kterým se Ministerstvo obrany přejmenovalo na „Ministerstvo války“, čímž se vrátilo k názvu, který neslo až do druhé světové války.
„Hegseth, bývalý moderátor Fox News velmi rychle přetvořil Ministerstvo obrany a odvolal nejvyšší generály a admirály, aby prosadil Trumpovu agendu národní bezpečnosti a vymýtil iniciativy zaměřené na diverzitu, které označuje za diskriminační,“ doplnila agentura Reuters s tím, že není jasné, proč se setkání nemohlo konat virtuálně, a doprava a ochrana velkého shromáždění bude pravděpodobně stát nejméně miliony dolarů.
Server listu Washington Post doplnil, že takovéto setkání nejvyššího velitele armády se špičkami armády na jednom místě je velmi neobvyklé a celá akce „vyvolává obavy“, naznačil Washington Post.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.