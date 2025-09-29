Trump už ví, co řekne na schůzce, která vyvolává obavy

29.09.2025 9:41 | Zprávy

Ministr obrany USA svolal na tento týden jednání nejvyšších špiček armády. Do Quantica ve Virginii. 47. prezident USA Donald Trump naznačil, co generály a admirály čeká. Server deníku Washington Post napsal, že celá akce „vyvolává obavy“.

Trump už ví, co řekne na schůzce, která vyvolává obavy
Foto: Screen You Tube Bílého domu
Popisek: Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu

47. prezident USA Donald Trump naznačil, co čeká generály a admirály, které do Quantica ve Virginii svolal jeho ministr obrany Pete Hegseth.

Anketa

Jdete k volbám?

95%
2%
3%
hlasovalo: 8898 lidí
„Chci generálům říct, že je máme rádi, že jsou to vážení vůdci, že jsou silní, houževnatí, chytří a soucitní,“ řekl Trump v rozhovoru pro agenturu Reuters. Nic víc prý Trump nechystá. Ale považuje za důležité, aby to nejvyšším armádním velitelům konečně někdo řekl.

Akce se má konat na Univerzitě námořní pěchoty v Quanticu ve Virginii.

Trump v nedělním rozhovoru pro NBC News řekl, že lidé, kteří se schůzky zúčastní, budou „mluvit o tom, jak dobře si vedeme vojensky, o tom, že jsme ve skvělé formě, o spoustě dobrých, pozitivních věcí“.

Agentura Reuters připomněla, že USA mají vojáky po celém světě, včetně vzdálených míst, jako je Jižní Korea, Japonsko a po celém Blízkém východě, kterým velí dvou-, tří- a čtyřhvězdičkoví generálové a admirálové.

Začátkem tohoto měsíce Trump podepsal výkonný příkaz, kterým se Ministerstvo obrany přejmenovalo na „Ministerstvo války“, čímž se vrátilo k názvu, který neslo až do druhé světové války.

„Hegseth, bývalý moderátor Fox News velmi rychle přetvořil Ministerstvo obrany a odvolal nejvyšší generály a admirály, aby prosadil Trumpovu agendu národní bezpečnosti a vymýtil iniciativy zaměřené na diverzitu, které označuje za diskriminační,“ doplnila agentura Reuters s tím, že není jasné, proč se setkání nemohlo konat virtuálně, a doprava a ochrana velkého shromáždění bude pravděpodobně stát nejméně miliony dolarů.

Server listu Washington Post doplnil, že takovéto setkání nejvyššího velitele armády se špičkami armády na jednom místě je velmi neobvyklé a celá akce „vyvolává obavy“, naznačil Washington Post.

Psali jsme:

„Co tam dělali?“ Trump odpálil bombu o FBI
Trump povolil TikTok v USA. Za těchto podmínek
Co se děje? Americký ministr obrany svolává velkou schůzku
S útoky na ruská ropná zařízení mohou Ukrajinci u Trumpa narazit

 

Zdroje:

https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-pete-hegseth-generals-military-meeting-rcna234216

https://www.reuters.com/world/us/trump-attend-meeting-with-top-military-leaders-washington-post-reports-2025-09-28/

https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/09/28/trump-hegseth-speech-generals-quantico-security/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

armáda , USA , zahraničí , Reuters , Pentagon , Washington Post , Trump , NBC News , Heghset

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Budí ve vás Trumpova schůzka se špičkami armády obavy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Proč jste pořád tak na straně Ruska?

Nemyslíte, že kdybyste nebyla hlásnou troubou propagandy z Ruska, což podle mě jste, tak jste mohli mít mnohem víc voličů? Protože třeba dost věcí, co prosazujete hlavně v sociální politice nebo i to, jak z velké části oprávněně kritizujete EU, je podle mě dobrých.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fialovy „kecy o obraně“ schytaly zásah hned po debatě na ČT

8:45 Fialovy „kecy o obraně“ schytaly zásah hned po debatě na ČT

I obranné politice se věnovali lídři stran v nedělní superdebatě na ČT. Tu pro ParlamentníListy.cz z…