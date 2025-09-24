Trump v OSN: Za 7 měsíců jsem ukončil 7 válek. Pak sepsul EU

Kritika Evropy a „dvouhlavý netvor“
Trump v prvním vystoupení na půdě OSN od roku 2020 varoval evropské lídry, že jejich politika povede k úpadku. „Imigrace a politika boje proti změně klimatu jsou dvouhlavým netvorem, který ničí evropský kontinent,“ prohlásil.
„Pokud nezastavíte lidi, které jste nikdy předtím neviděli a s nimiž nemáte nic společného, vaše země zkrachují,“ zdůraznil. Připomněl, že jeho varování vychází z osobního vztahu k Evropě: „Jsem prezident Spojených států, ale mám obavy o Evropu. Miluji Evropu, miluji Evropany. A nerad vidím, jak je ničí imigrace.“
Evropanům vytkl, že podle něj volí politickou korektnost před ochranou vlastních hranic. „Děláte to, protože chcete být milí. Chcete být politicky korektní a ničíte své dědictví,“ řekl.
Podle Trumpa je řešení jediné: „Je čas ukončit neúspěšný experiment s otevřenými hranicemi. Musíte to ukončit hned. Mohu vám říct, že v těchto věcech jsem opravdu dobrý. Vaše země směřují do pekla.“
Útok na OSN
Organizaci spojených národů označil Trump za součást problému, nikoli řešení. „OSN nejenže neřeší problémy, které by měla, ale příliš často nám dokonce vytváří nové problémy, které musíme řešit,“ prohlásil, jak cituje server Euronews.com.
„OSN podporuje lidi, kteří nelegálně přicházejí do Spojených států, a my je musíme dostat pryč. Nejvyšší mezinárodní organizace by měla zastavovat invaze, ne je vytvářet a financovat,“ zdůraznil.
Podle něj svět potřebuje funkční a rozhodnou OSN, nikoliv slabou instituci. „Jaký je účel Organizace spojených národů? OSN má obrovský potenciál… Ale zdá se, že vše, co dělají, je psaní důrazných dopisů, ale pak nikdy nenásledují činy. Jsou to prázdná slova – a prázdná slova válku nevyřeší,“ řekl.
„Ukončil jsem sedm válek.“
Trump vystoupil také jako mírotvůrce. „Za pouhých sedm měsíců jsem ukončil sedm ‚nekonečných‘ válek,“ uvedl s tím, že jednal například s vůdci Arménie a Ázerbájdžánu, Srbska a Kosova, Indie a Pákistánu nebo Izraele a Íránu.
„Žádný prezident ani premiér – a vlastně žádná jiná země – nikdy neudělal nic podobného,“ zdůraznil. „Je škoda, že jsem musel tyto věci udělat já místo Organizace spojených národů – a bohužel ve všech případech se Organizace spojených národů ani nepokusila pomoci.“
Následně dodal: „Všichni říkají, že bych měl dostat Nobelovu cenu míru… Ale pro mě bude skutečnou cenou to, že synové a dcery budou žít a vyrůstat se svými matkami a otci, protože miliony lidí již nebudou zabíjeny v nekonečných válkách. Nezáleží mi na získávání cen, ale na záchraně životů.“
Ukrajina, Gaza a Blízký východ
Trump se obsáhle vyjádřil k ruské válce proti Ukrajině. Konflikt označil za „rychlou malou potyčku“, která se protáhla, protože „Čína a Indie jsou hlavními finančníky probíhající války, protože pokračují v nákupu ruské ropy – ale je neomluvitelné, že ani země NATO příliš neomezily dovoz ruské energie“. Podle něj „financují válku proti sobě samým“.
Moskvu vyzval k jednání, jinak hrozil sankcemi: „Pokud Putin nepřistoupí k jednání o ukončení války, uvalím na Rusko velmi silná a tvrdá cla.“
K válce v Gaze řekl, že Hamás musí propustit všechna rukojmí: „Místo toho, aby ustoupili požadavkům Hamásu na výkupné, by ti, kdo chtějí mír, měli být jednotní v jednom poselství: okamžitě propusťte rukojmí!“
Evropské státy, které v posledních dnech uznaly palestinský stát, označil za podporovatele násilí. „Jako by chtěli podpořit pokračování konfliktu, někteří členové tohoto orgánu usilují o jednostranné uznání palestinského státu… To by byla odměna za tato hrůzná zvěrstva včetně událostí ze 7. října.“
Americký „zlatý věk“
Trump vykreslil současné Spojené státy jako silného globálního lídra. „Amerika je požehnána nejsilnější ekonomikou, nejsilnějšími hranicemi, nejsilnější armádou, nejsilnějšími přátelstvími a nejsilnějším duchem ze všech národů na zemi. Toto je skutečně zlatý věk Ameriky,“ uvedl.
Zopakoval svůj tvrdý postoj k migraci: „Naše poselství je velmi jednoduché: pokud přijdete nelegálně do Spojených států, půjdete do vězení nebo se vrátíte tam, odkud jste přišli.“
„Mnohem lepší budoucnost.“
V závěru projevu americký prezident vyzval k odmítnutí „globalistických konceptů“. „Celý globalistický koncept, který žádá úspěšné, industrializované národy, aby si způsobily bolest a radikálně narušily celé své společnosti, musí být zcela a úplně odmítnut – a to okamžitě,“ řekl.
Podle něj svět stojí před šancí. „Mnohem lepší budoucnost je na dosah ruky – ale abychom jí dosáhli, musíme odmítnout neúspěšné přístupy minulosti a spolupracovat na řešení některých z největších hrozeb v historii,“ řekl.
Svoboda slova a křesťanské hodnoty
Trump se v projevu prezentoval jako obhájce základních práv. „Společně braňme svobodu slova a svobodné vyjádření. Chraňme náboženskou svobodu včetně nejpronásledovanějšího náboženství na planetě – křesťanství,“ vyzval.
Podle něj je třeba bránit suverenitu států a jejich kulturní tradice. „To, co dělá svět tak krásným, je to, že každá země je jedinečná – ale aby to tak zůstalo, musí mít každý suverénní národ právo kontrolovat své vlastní hranice,“ dodal americký prezident.
.@POTUS at the UN: "Together, let us defend free speech and free expression. Let us protect religious liberty, including for the most persecuted religion on the planet today — it's called Christianity." pic.twitter.com/beCnkfPUbN— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 23, 2025
autor: Jakub Makarovič