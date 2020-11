Trumpa omezili? Bojovník s dezinformacemi Vrabel šokoval: Je to prý úplně jinak

reklama

„Algoritmy, které stojí za Facebookem, podporují kontroverznost a polarizaci společnosti a alespoň v Americe je ta pravá část toho spektra více slyšet než ta levá. Druhá věc, a na to už data nejsou, to je spíš moje interpretace – Marku Zuckerbergovi hrozí daleko větší nebezpečí regulace Facebooku, těch jeho algoritmů, což by mělo samozřejmě dopad na jeho finanční výsledky a tím pádem na jeho osobní jmění – tak on nepochybně stranil té části politického spektra, která podporovala prezidenta Donalda Trumpa,“ domnívá se Vrabel.

Twitter se podle jeho slov chová zodpovědněji. „Nesehrál tak negativní roli jako v případě Facebooku,“ podotkl. „Twitter má takovou politiku, že příspěvky nemaže, ale dá tam jenom tu hlášku, že jde o zprávu, která není podložená na faktech, respektive není pravdivá,“ dodal. Reagoval tak na skutečnost, že Twitter v mnoha případech tuto hlášku využil pod tweety prezidenta Donalda Trumpa.

Jak by Vrabel chtěl regulovat Facebook, aniž by zasáhl do jejich byznysmodelu. „V prvé řadě bych se zaměřil na tu extrémně cílenou reklamu. Jak začal Facebook svůj byznys, tak to bylo v době, kdy ta cílená reklama měla svoje meze, de facto se omezovala jenom kolem nějakých koníčků nebo zájmů těch lidí, relativně s malou přítomností. Dotáhli to do dokonalosti, jsou schopni personalizovat tu reklamu i na každého konkrétního uživatele. A tohle by mělo být podle mého názoru zlomeno," podotkl mimo jiné Vrabel, který by chtěl regulovat počty lidí, na které ona reklama dorazí.

Smyšlenosti a lži mohou v současné době dosáhnout k miliardám lidí. Jak konkrétně by měl vypadat například státní zásah směrem k Facebooku? „To první, co by se mělo udělat, by bylo, že by se měl zregulovat počet těch cílů. To by došlo ke dramatickému zlepšení. Měl by se zregulovat algoritmus, který vám doporučuje určité zprávy. Aby zkrátka ten uživatel nedostával jenom ty zprávy, u kterých si algoritmus myslí, že je prostě bude sledovat. Tam jde o to, že lidé mají tendenci se raději utvrzovat ve svých názorech než vyslyšet názory nějaké jiné,“ podotkl.

Sociální sítě podle něj společnost zkrátka rozkládají. „Ať si říká, kdo chce, co chce, na sociálních sítích, ale algoritmy by neměly doporučovat ty příspěvky, o kterých vědí, že jsou virální. A ty jsou nejvíc nebezpečné,“ dodal Vrabel, jenž předpokládá, že se společnost přibližuje k regulaci sociálních sítí.

„V Americe se o tom vede velká debata, proběhlo několik slyšení v americkém Kongresu. Politická reprezentace napříč spektrem si uvědomuje, že se to musí zregulovat, jinak se společnost úplně rozklíží. Myslím si, že k tomu skutečně dojde,“ zmínil.

Vrabelova firma Semantic Visions spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví, pomáhá mu v boji s dezinformacemi ohledně koronaviru. „Od nás jde také část doporučení, jak by měla vypadat strategická komunikace státu,“ dodal. „Hlavní dezinformační směr v oblasti covidu je ten, že covid-19 není tak nebezpečný, jak se jeví, že to je součástí nějakých spiknutí elit. A zpochybňují se ta opatření, která každá rozumná vláda na světě se snaží obyvatelstvo o nich přesvědčit. Ministerstvo zdravotnictví je v těchto oblastech aktivní, v některých je aktivnější – jako je nošení roušek,“ uvedl.

„Pro podstatnou část populuace je výraz dezinformace červeným hadrem,“ zmínil dále Vrabel. Jde především o ty lidi, kteří jsou konspiračními teoriemi nejvíce ovlivněni. „Strategie je méně mluvit o dezinformacích, nebo méně je nazývat dezinformacemi a konspiracemi,“ podotkl s tím, že je otázkou, jestli má smysl jednotlivé dezinformace donekonečna vyvracet a mimo jiné jim dávat publicitu. „Anebo jestli je lepší do společnosti komunikovat pozitivní témata,“ zmínil, že jeho společnost hlavně připravuje takzvané „situační povědomí“.

Závěrem pak Vrabel uvedl, že jsou tři typy dezinformací o koronaviru. Jednou z nich je mimo jiné typ, že žádný covid-19 neexistuje. Tomu podle něj věří pět procent lidí. „Druhý typ jsou dezinformace, které rozdmýchávají konspirace. Že jde o biologickou zbraň, že se prostřednictvím testů zavádějí čipy nebo že virus šíří 5G sítě a podobně. Třetí skupina jsou dezinformace, které popírají statistiky. Jsou lékaři mezi námi, kteří nevěří, že jsou plné JIP. To jsou oběti třetího typu. Třetí typ samozřejmě zahrnuje i zpochybňování nutnosti preventivních opatření,“ uzavřel Vrabel, že tento typ dezinformací se shoduje napříč vyspělým světem.

