Trumpova velká show: Ten křivák Biden rozpoutá třetí světovou. Pak promluvil o trestu smrti

Americký exprezident Donald Trump ve svém projevu v New Hampshiru před tamními úterními republikánskými primárkami udeřil na své protikandidáty a o své vyzyvatelce Nikki Haleyové prohlásil, že má být placena demokraty. Voličům slíbil, že se chystá řešit mezinárodní napětí a válku na Ukrajině by dle svých slov vyřešil po svém zvolení ještě dříve, než by se octl v Bílém domě. Není to však jediná válka, kterou je třeba řešit. Jedna již podle Trumpa probíhá i v USA. 300 tisíc obětí ročně vypočetl.

v americkém státě New Hampshire prohlásil, že se pokusí udělat vše v jeho silách, aby „navrátil hlas" lidem, kteří o něj přišli. „Od roku 2016 jsme vy a já v tomto boji bok po boku a bereme si na paškál celý zkorumpovaný systém ve Washingtonu tak, jak to ještě nikdo před námi neudělal. Nikdo jiný nedokázal to, co my. Washingtonská bažina udělala vše, co bylo v jejích silách, aby vám vzala hlas… Váš hlas vám bude vrácen. Ještě před třemi lety jste měli hlas a já věřím, že nyní New Hampshire promluví velmi hlasitě a jasně svým hlasem pošlete vzkaz přímo křivákovi Joeu Bidenovi, nejhoršímu prezidentovi v historii naší země," prohlásil americký exprezident ve státě, kde se již v úterý budou jednotliví kandidáti v primárkách utkávat o nominaci do prezidentských voleb.



„Za tři dny vyhrajeme v New Hampshiru a pak porazíme křiváka Joea Bidena a uděláme Ameriku znovu velkou,“ slíbil Trump přítomným a současného amerického prezidenta označil za „hrozbu pro demokracii“. „(Biden) je hrubě nekompetentní. Kvůli němu skončíme ve světové válce. Vrhač bomb. Podívejte se teď znovu na Blízký východ. Je to tu zase. Všude padají bomby a ministr obrany je nezvěstný… A pak ho najdou. Víte, jak vede válku? Notebook z břicha čekající na nemocničním lůžku…“ strefil se Trump do amerického ministra obrany Lloyda Austina, který tajil, že je hospitalizován v nemocnici nejen před veřejností, ale též před Bidenem, jenž se to, že je Austin na jednotce intenzivní péče, dozvěděl až tři poté, co se po ministrovi slehla zem.



Došlo i na primárky, které se v New Hampshiru konají v úterý – osm dní po republikánských volebních shromážděních v Iowě, které ovládl bývalý prezident Donald Trump – a mnozí další republikánští kandidáti chtějí po značném debaklu z Iowy během ukázat, že ještě stále existuje šance i pro ně. „Bohužel ne všichni jsou ochotni dát naši zemi na první místo,“ zmínil se exprezident USA o svých protikandidátech a na paškál si vzal zejména svou nejsilnější protikandidátku, jíž je bývalá guvernérka Jižní Karolíny a někdejší Trumpova velvyslankyně USA při OSN Nimrata „Nikki“ Haleyová.

O Haleyové Trump tvrdil, že se snaží spojit s liberály včetně „globalistů“ a „radikálních komunistů“ a že 50 procent jejích voličů mělo v Iowě poté, co skončila na třetím místě, tvrdit, že v listopadu raději podpoří současného prezidenta Bidena. „Co je to sakra za republikánského kandidáta?“ zhrozilo to Trumpa.



O kandidátce na americkou prezidentku z Trumpovy „domovské“ republikánské strany pak exprezident rovněž prohlásil, že má být její kampaň řízena skrze peníze od demokratů. „Nikki Haleyová používá peníze radikálních demokratů… A radikální levicoví demokraté Haleyovou podporují, protože vědí, že ji bude velmi snadné porazit,“ opřel se do své protikandidátky, jež označil za „globalistickou bláznivku, kterou lze snadno zmanipulovat“.



K politice současné Bidenovy administrativy pak řekl, že právě kvůli ní hrozí nebezpečí třetí světové války a jmenoval jen ruskou agresi na Ukrajině, tak útok teroristů z Hamásu na Izrael. Právě tyto události dle Trumpa spustily právě výsledky předchozí prezidentských voleb v USA. „Nedošlo by k Izraeli, nedošlo by k Ukrajině, neměli byste inflaci, Čína by nehovořila o Tchaj-wanu,“ jmenoval, co by dle něj bylo jinak, kdyby se do Bílého domu nedostal Biden.

V případě zvolení se Trump netají, že chystá dramatické změny. „Hned první den mé nové vlády uzavřu hranice a zastavím invazi milionů lidí, kteří přicházejí do naší země,“ ukázal Trump, co chystá jako první krok své případné vlády a varoval, že do USA posílají další země spolu s migranty i pacienty psychiatrických léčeben a „vyprazdňují blázince“ do USA či vězně. „Po nástupu do úřadu bych ukončil veškerou otevřenou politiku, kterou zavedla Bidenova administrativa, a zahájil bych největší deportační operaci v amerických dějinách,“ oznámil.

Jako nejdůležitější bod považuje boj proti drogám, zejména fentanylu.



Jako nejdůležitější bod považuje boj proti drogám, zejména fentanylu. „V Číně mají trest smrti, v Singapuru a na dalších místech. Tam, kde mají trest smrti, nemají problémy s drogami. Jednoduchá věc. Nevím, jestli je na to naše země připravená, ale každý drogový dealer zabije za svůj život v průměru 500 lidí,“ řekl Trump. Drogové kartely dle něj „vedou válku proti Americe“ a je nutné je zničit.



„Víte, je to válka. Věřím, že ztrácíme 300 tisíc lidí, říká se, že 91 tisíc lidí. Ale já věřím, že až 300 tisíc lidí ročně ztratíme kvůli drogám, které se valí do naší země, což je horší než válka. Horší než válka. Takže máme válku,“ zaznělo.

Odmítl též, že byl již ve svých 77 letech na prezidentský úřad příliš starý. Na rozdíl od 81letého Bidena prý cítí, že je jeho mysl v perfektní kondici. „Mám pocit, že moje mysl je teď silnější než před 25 lety. Je to možné? Opravdu si to myslím. Biden to říct nemůže,“ strefil se do svého demokratického rivala a glosoval, že Biden nedokáže po svých vystoupení ani najít schody z pódia. „Je hrubě nekompetentní. To je největší hrozba pro demokracii. S tímto člověkem v čele skončíme ve třetí světové válce,“ zopakoval.



Právě v USA jsou dle Trumpa také celosvětově nejhorší dopady energetické krize. „Máte nejvyšší ceny energií na celém světě. Právě jsem dořekl, že máte zdaleka nejhorší problém s drogami v celé zemi v přepočtu na obyvatele, ale také máte nejvyšší ceny energií. To jsou dvě špatné statistiky, dvě špatné statistiky. To jsou dvě velmi špatné, a tak by to být nemělo,“ řekl, co dle něj způsobila Bidenova politika.



A slíbil, že kromě inflace, migrace, drog a cen energií vyřeší i mezinárodní napětí a ukončí válku na Ukrajině. „ Znám Putina, vyjděte s ním. Znám Zelenského, vycházím s ním. Vyřešíme obrovský problém, ke kterému by nikdy nedošlo… Putin to nikdy nemusel udělat, mohli jsme uzavřít dohodu…Ty zničené krásné zlaté kopule, ty stržené tisícileté budovy, to nikdy nenahradíte. Všechny ztracené životy. Těch ztracených životů je mnohem víc, než se vám říká. Je to ohromné. Dostanu nás z toho ještě dřív, než se dostanu do úřadu,“ tvrdí Trump, že zvládne po své zvolení ruskou agresi na Ukrajině ukončit ještě dříve, než by nastoupil do úřadu.

