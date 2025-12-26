Trumpovo vánoční přání, pak dopadly bomby v Nigérii

26.12.2025 13:35 | Monitoring
autor: Martin Huml

Donald Trump v sobě probudil Ducha Vánoc při rekapitulování úspěchů své administrativy. Bylo to ale typicky trumpovské přání. Kromě toho USA zakročily vojensky v Nigérii, kde bombardovaly islamisty.

Trumpovo vánoční přání, pak dopadly bomby v Nigérii
Foto: Screen You Tube Bílého domu
Popisek: Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu
Prezident USA Donald Trump na sociální síti X zveřejnil sváteční přání. „Dokonce i radikálně levicovému odpadu, který dělá vše ve svých silách, aby zničil naši zemi.“ Jak je pro něj už zvykem, neopomněl zaútočit na lidi, které považuje za hrozbu pro vnitřní bezpečnost Spojených států.
 
Trump pak zmínil obrat směřování USA v posledním roce. „Už nemáme otevřené hranice, muže v ženských sportech, transgender pro všechny ani slabé vymáhání práva.“ 
 
Zdůraznil, že v nastaveném kurzu bude pokračovat při současném rekordním růstu hospodářství. 
 
Krátce nato ozbrojené síly USA bombardovaly islamisty v Nigérii, konkrétně v noci na pátek, a to s odůvodněním, že je to odplata za pokračující terorizování křesťanské komunity během vánočních svátků. 

 

Zdroje:

