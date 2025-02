Tucker Carlson: Jsem si jist. Ukrajina prodává zbraně drogovým dealerům

Davis prohlásil, že válce se dalo snadno zabránit, například tím, že by se skutečně dodržovaly Minské dohody. Připomenul, že v březnu 2021 Zelenskyj podepsal zákon, že Ukrajina znovu získá okupovaná území, zejména Krym. A že pokud to nepůjde jinak, tak silou. S Carlsonem se shodl, že jakákoliv snaha získat Krym byla pro Rusy daleko za hranou.

Stejně tak, že na Krymu by už nikdo nehlasoval pro to, aby se znovu připojili k Ukrajině. „Tím neargumentují, protože vědí, že by to tak nebylo,“ okomentoval Davis a podotkl, že situace na Krymu se od roku 2014 dost zlepšila a hlavně od roku 2022, protože Rusko má nyní kontrolu nad vodními zdroji. „Takže nikdo z nich by se nechtěl vracet na ukrajinskou stranu,“ usoudil plukovník. Dodal, že USA podporují demokracii, tedy aby se lidé sami rozhodovali, ale ne u těch, které nemají rády. Což se ukázalo v roce 2014, kdy USA podpořily převrat, protože se jim nelíbilo, co vláda v Kyjevě dělala.

Dále pravil, že válce se dalo zabránit, kdyby NATO řeklo to, co bylo jasné, tedy že Ukrajina nikdy členem nebude. „Ale místo toho, abychom to řekli, tak jsme tvrdili naprostý opak, že vstoupí. Takže Putin řekl, že rozhodnutí udělali za něho a podnikne vojenskou akci,“ uvedl.

Další příležitost zastavit válku byla na jednáních v Istanbulu, míní Davis. Jenže ty zastavil bývalý premiér Velké Británie Boris Johnson. Plukovník neví, zda to bylo z popudu Joea Bidena, nebo zda jednal sám za sebe.

Jako další zmeškanou příležitost vidí listopad 2022, po vojenských úspěších Ukrajiny u Charkova a u Chersonu. Tehdejší náčelník generálního štábu Mark Milley prohlásil, že pokud chtějí jednat, tak teď je ten správný čas. Protože věděl, že i se ztrátami mělo Rusko dostatek mužstva, jeho válečná výroba se začala rozvíjet a také mělo zdroje. „A mentalitu. Protože vědí, že je to otázka bytí a nebytí. Ne jako pro nás Vietnam, tohle je na jejich prahu, boj o přežití. Takže se vzpamatují,“ věděl prý Milley.

Jenže podle Davise byl Zelenskyj opitý mocí a myslel si, že když Rusy párkrát porazili, tak je budou porážet i dál. Plukovník vzpomenul, jak se mluvilo o ostudě pro Rusko, že se vojáci stáhli z Chersonu. Vojensky to prý ale bylo to nejmoudřejší, co mohli udělat, protože neobětovali zkušené vojáky na držení města s řekou v zádech, místo toho je použili na obranu vybudované linie.

The Ukrainian military is selling American weapons systems on the black market, including to drug cartels. This war is killing the United States. Col. Daniel Davis on how Donald Trump can end it.



(0:00) Why Crimea Is So Pivotal

(13:17) Ukraine Is Powerless Without the US

(31:16)… pic.twitter.com/PgL3og9lTE — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 10, 2025

Již ze své služby během studené války si pamatoval, jak dobří jsou Rusové v obraně. „Takže když jsem v roce 2023 zaslechl, že Ukrajina podnikne velkou akci spojených sil do ruských linií, tak jsem řekl: To ani náhodou,“ připomenul fiasko ukrajinské protiofenzivy. Útočit na pozice, které Rusové připravovali 6 měsíců, byla podle něho sebevražda. „Naše vedení si to mělo uvědomit – náš ministr obrany ale místo toho prohlásil, že uspějeme, že jsme je vytrénovali, dali jsme jim tisíce vojenských vozidel, miliony nábojů, výcvik, informace rozvědky,“ shrnul a dodal, že již tehdy napsal, že protiofenziva selže, protože Ukrajina nemá letectvo, nemá dost protiletecké munice a také nedostatek ženistického vybavení pro překonání minových polí. Ale hlavně, neměla dost vytrénovaných vojáků. „Naše vedení to mělo vědět, ale místo toho je podporovali,“ zopakoval.

Kritiku si ale podle Davise zaslouží nejen Pentagon, ale také Zelenskyj za operace, které nedávaly smysl. Zelenskyj bývá přirovnáván k Churchillovi a Carlson s Davisem se shodli, že je to adekvátní přirovnání, protože Churchill měl na svědomí dost nepovedených operací, např. Gallipoli. Churchill se ale z chyb poučil, ale Zelenskyj nechává vojáky dostat se do obklíčení. „Skoro jako Hitler na konci druhé světové,“ odtušil Davis s tím, že tím Ukrajina ztrácí zkušené obránce, takže pak musí cvičit další, jen aby o ně znovu přišla. „Opakují stejné chyby zas a znovu,“ odsoudil tuto strategii.

Uvedl také důvod, proč USA vedou tento zástupný konflikt, aby oslabily Rusko: „Protože je nemáme rádi. Prostě nemáme rádi Rusko. U moci ve Washingtonu je pořád příliš mnoho lidí, kteří vyrostli za studené války a truchlí nad pádem Sovětského svazu.“ Carlson se ptal, jak mohou být tak hloupí lidé u moci. „Rozmnožují se, dělají své kopie, jsou u moci, takže nenechají nikoho postoupit, ani na střední nebo nižší pozice bez toho, aby přemýšleli jako oni,“ soudil Davis. Doplnil, že snaha o oslabení Ruska selhala a země je naopak mnohem silnější, USA naopak slabší.

Davis zdůraznil, že teď už Rusko nemusí vyjednávat. Ukrajina musí vyjednávat, aby přežila a USA aby válka skončila, Putin nemusí. „Pokud nedostane nabídku, kterou chce, tak bude pokračovat tak dlouho, dokud ji nedostane. A můj odhad je, že zaberou vše až k Dněpru, i kdyby to trvalo dalších 6 až 9 měsíců,“ odhadl. Stejně tak, jako že Ukrajině nezůstane ani Oděsa, ani Charkov.

Davis s Carlsonem také diskutovali o posílání zbraní Ukrajině. Carlson prohlásil, že ukrajinská armáda prodává až 50 % zbraní, které dostane. „To nehádám, to vím jistě. Není to spekulace,“ uvedl. Dodal, že část prodaných zbraní končí u drogových kartelů na hranicích USA. Tajné služby o tom podle něho vědí a z tohoto obchodu profitují. „To nemůžu dokázat, ale věřím tomu. Já to vím, ale oni to nevědí?“ divil se. Divil se také tomu, jak málo Američanů ví, že platí zbraně, které pak skončí v rukou jejich skutečných nepřátel. Zvláště když si to může zjistit každý, kdo chce. „Jak to, že já to vím a New York Times ne?“ stěžoval si na mlčení médií a dodal, že nevěří, že by to v deníku nevěděli.

