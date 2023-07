Tuhle pitomost řekl předseda vlády? Profesor? Václav Klaus nevěřil

Druhý český prezident Václav Klaus se obul do vlády Petra Fialy (ODS). Vláda pětikoalice sice podle něj nejsou darebáci, ale problém je v tom, že nerozumí tomu, co je třeba dělat. A to je problém, protože Česko se podle Klause ocitlo v opravdu velkých trablech. A nemohl uvěřit tomu, že by stávající problémy premiér Fiala byť jen na chvíli bagatelizoval.

reklama

Václav Klaus jako ekonom a bývalý ministr financí podle vlastních slov vidí, že se Česko ocitlo v opravdu velkých trablech.

„Pro mě jako pro člověka, který se živí makroekonomií a byl ministrem financí, je deficit státního rozpočtu zásadní téma a jeho velikost nemohu vydýchat – jak se říká. My jsme s tím bojovali na počátku května, kdy tento chaotický a nepřesvědčivý balíček začali avizovat, ale přiznám se, že jsme na to trochu pozapomněli. Ten balíček – nikoli balík, jak jste to nazval vy, a ten rozdíl je obrovský – tak ten balíček je opravdu prkotina vůči rozpočtovému problému České republiky,“ varoval Klaus v rozhovoru pro sobotní MF Dnes.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Česko má podle něj na krku obří státní dluh a předseda vlády Fiala by měl připravit balíček s okamžitými zásahy do ekonomiky. Pokud se nějaký balíček projeví za rok či za dva, podle Klause to nebude stačit.

Navíc se mu zdá, že Fiala a jeho kolegové přehlížejí zásadní věci, neboť se spoléhají na svou většinu 108 sněmovních hlasů a věří, že s ní protlačí a přečkají leccos.

„Ta bohorovnost, s jakou o tom premiér a ministr financí hovoří, je zarážející. To není možné ničím objasnit. Nebo se to dá objasnit, ale jen jednou tragickou věcí: číslicí 108. Bohorovnost Fialů a Stanjurů a všech dalších v této věci je založena na číslici 108, proto jim je absolutně jedno, co bude kdo říkat, jelikož vědí, že je vymalováno na čtyři roky, a oni se podle toho chovají. Nic dalšího k tomu říct nemohu. Navíc i opozice je rozdělená, protože ty dvě opoziční strany se rády nemají a myslí si, že kdyby náhodou přistoupily na nějaký argument té druhé strany, tak by přišly o své voliče. Myslím, že musí pomoci média,“ zlobil se Klaus.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dával najevo, že ani na chvíli nechce věřit tomu, že by stávající předseda vlády Fiala tyto problémy, byť jen na chvíli, bagatelizoval. Kupříkladu tvrzením, že nejde ani tolik o číslo celkového schodku rozpočtu na konci letošního roku, ale spíše o snahu se schodky něco dělat.

„Nemohu teď odsouhlasit, že tuhle pitomost mohl říct předseda vlády. Tomu se mi nechce věřit. Určitě mu křivdíte. To by pan profesor skutečně nemohl říct,“ nechal se slyšet Klaus.

Psali jsme: „Velmi velmi jsme se přiblížili válce.“ Věděl to Fiala? Zelenskyj v českém letadle. A s ním... Klaus se zhrozil Ne, bída změnu nepřinese. Petr Hampl zchladil naděje. Cesta vede jinudy „Za naše ho přivezli, za naše ho odvezli.“ Holec se nebál jít proti návštěvě Zelenského Ceny v obchodech. Na co se připravit? Poradce Pavla i Fialy promluvil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.