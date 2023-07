Tuna mezi aktivisty blokujícími dopravu v Praze. Málem mu ukousli mikrofon

„Ničí umělecká díla starých mistrů a lepí se k nim. Blokují dopravu ve městě. Vypouštějí pneumatiky automobilů. Obsazují cizí pozemky a objekty. A pak si letí letadlem na dovolenou přes půl planety. Kde začíná a končí právo na protest? Mají jedni v zájmu své pravdy právo omezovat a poškozovat ty druhé? Byť by bojovali za dobrou věc? Co je protest a co už terorismus?" na to vše se ptal ve svém pořadu Honza Tuna v akci moderátor Jan Tuna.

„Co má větší hodnotu? Umění, nebo život?" ptaly se dvě dívky, když v londýnské galerii polily obraz Vincenta van Gogha Slunečnice rajčatovou omáčkou a přilepily se ke zdi. Další pár se zase přilepil k jinému obrazu. „Podobných hnutí je po celém světě poměrně hodně. A používají metody, nad kterými zůstává stát rozum i těm, kterým klimatické změny nejsou jedno. Snaží se chovat šetrně k životnímu prostředí a dělat pro jeho ochranu maximum možného. Ale ne na úkor jiných," poznamenal Tuna.

„V České republice, konkrétně v Brně, například aktivisté na konci dubna v noci vypouštěli pneumatiky desítkám SUV. Tedy velkým osobním automobilům. Protože jsou podle nich škodlivé. Jejich majitelé je ráno našli neprovozuschopné a nemohli odjet," zmínil Tuna.

Tuna následně zpovídal účastníky protestu 30 pro Prahu, kdy jeden z oslovených vyjádřil souhlas s vypouštěním pneumatik SUV. „Já to úplně chápu. Je to způsob, jak upozornit na klimatickou krizi," podotkl muž nesoucí transparent v Praze. Další žena odpověděla, že rovněž chápe zoufalost toho, kdo pneumatiky vypouští. „Nikdy bych nikomu neublížila," podotkla žena, která vypouštění pneumatik nepovažuje za ničení majetku. „To je jenom vzduch, ten se přemístí z pneumatiky někam jinam," dodala.

„Sám se snažím chovat co nejvíce ekologicky zodpovědně. Pokud to jde, pohybuji se po městě na kole, MHD, pěšky, nebo běžmo. Dokonce jsem se párkrát, když byl sníh, přesouval i v Praze na běžkách. Co to jde, jezdím vlakem. Doma přes zimu zásadně omezuji vytápění. V ložnici netopím vůbec, v obýváku tak 18-19 stupňů. Radši se víc obléknu. Používání teplé vody jsem omezil na minimum. Sázím stromy. Minimalizuji používání věcí na jedno použití, tašky na nákup nosím látkové. Zároveň by mě ale nikdy nenapadlo poškozovat, omezovat a blokovat jiné, což jsou bohužel metody některých podobných aktivistů. Jsem přesvědčen, že tím někdy i bohulibé myšlence škodí a činí ji nevěrohodnou a pro mnohé neakceptovatelnou," podotkl Tuna.

„Jedna z takových skupin lidí, kteří si myslí, že jim jejich pravda dává právo blokovat a omezovat jiné lidi, je iniciativa 30 pro Prahu. Ta pravidelně blokuje hlavní tepnu Prahy, pražskou magistrálu," monitoroval poslední blokádu před prázdninami Tuna.

„My upozorňujeme na to, že nás permanentně každý den na životech blokují jiní lidé tím, že jezdí v autech," řekl jeden z účastníků protestu Tunovi. Další účastníci odmítali, že pochodem po magistrále blokují maximálně jeden pruh, ostatní auta projíždějí. Tuna se účastníků protestu také ptal na to, jak by se jim líbilo, kdyby si někdo lehl před letadlo, kterým by chtěli někam odletět. Mnozí by to považovali rovněž za legitimní. Jedna žena se pak po Tunových opakovaných otázkách rozčílila a předvedla scénku, že se mu zakusuje do mikrofonu.

