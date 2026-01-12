Turek bude zmocněnec, oznámil Babiš. Ale dostane ministerskou kancelář

Spor, který se táhne už několik měsíců, se stal jedním z nejviditelnějších střetů mezi Hradem a vládou. Prezident své odmítnutí jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí opakovaně zdůvodňuje pochybnostmi o Turkovi, zatímco Motoristé i premiér Babiš považují jeho postup za překročení ústavních zvyklostí.
Filip Turek, místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a výrazná tvář Motoristů, se zatím ministrem nestal, přesto má nově na resortu životního prostředí sehrát klíčovou roli. Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci oznámil, že Turek bude jmenován vládním zmocněncem pro Green Deal a klimatickou politiku. „Je to dočasné řešení, se kterým přišli Motoristé, aby mohl pan Turek začít pracovat na své agendě na resortu životního prostředí,“ uvedl Babiš.
Vláda zároveň rozhodla o dalších personálních změnách. Zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost se stal Robert Králíček, zmocněncem pro umělou inteligenci Lukáš Kačena. Zrušena byla pozice zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání v oblasti ochrany klimatu, kterou nyní fakticky nahrazuje právě Turkova nová funkce. Kabinet rovněž obnovil Radu vlády pro duševní zdraví. „Je to moje osobní priorita, budu na to dohlížet, budu předsedou té rady,“ řekl Babiš s tím, že cílem má být reforma péče o duševní zdraví a otevření 25 nových center včetně dětských.
K otázce umělé inteligence se vyjádřil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj bude zmocněnec Kačena institucionálně působit na jeho resortu, ale řízení bude přímo podléhat premiérovi. „AI je klíčová oblast pro budoucnost České republiky,“ uvedl Havlíček.
Největší pozornost však vzbudila slova ministra zahraničí Petra Macinky, který zároveň dočasně vede i Ministerstvo životního prostředí. Ten otevřeně kritizoval postup prezidenta Pavla. „Pan prezident nám to komplikuje, protože přistupuje kreativně k ústavě, ale my potřebujeme fungovat,“ prohlásil Macinka. Podle něj je právě proto zřízení funkce zmocněnce technickým krokem, který má umožnit chod resortu. „Jeho pracovní zařazení bude na resortu životního prostředí a bude mít stejnou kancelář, kterou obýval v minulých letech pan ministr Hladík,“ dodal.
Macinka detailně popsal i náplň Turkova působení. „Jeho hlavním úkolem bude koordinovat resorty při tvorbě a vyjednávání politik Evropské unie v oblasti klimatu, Green Dealu. Zaměří se samozřejmě na ekonomické a sociální dopady pro české občany, bude spolupracovat se zástupci průmyslu, zaměstnavateli a odbornou veřejností,“ uvedl. Podle něj bude Turek také „zastupovat vládu České republiky při vybraných jednáních s orgány Evropské unie a jiných neformálních mezinárodních konzultacích“.
Mgr. Petr Macinka
Ministr zahraničí zdůraznil, že jde o provizorium. „Je to od nás technické řešení, chápeme, že to není ústavní řešení, ale to by mělo následovat,“ řekl s tím, že Motoristé nadále trvají na tom, aby prezident Filipa Turka jmenoval ministrem životního prostředí. „My o tom budeme dále jednat, není to uzavřená věc,“ doplnil Macinka a dodal, že resort zatím formálně povede on se svým týmem, přičemž Turek tam bude mít „významné slovo“.
Napětí mezi Motoristy a Hradem ilustruje i Macinkovo vyjádření k dalším možným krokům. Podle něj Filip Turek nadále zvažuje žalobu na prezidenta Pavla. „Takhle veřejně dehonestovat bezúhonného člověka, kterého očividně nemá prezident rád, to je na žalobu,“ uvedl Macinka. Spor o nejmenování ministra tak zjevně nekončí a může se přesunout i na právní rovinu.
