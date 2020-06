Turisté z Číny, přijedou? Nadělá Vystrčil paseku? Útok na Zemana z ODS

reklama

„Lázně vždycky měly nálepku, že jsou tu pro bohatou klientelu nebo pro nemocné, ale já myslím, že to není pravda, že se dá v lázních strávit krásná dovolená,“ poznamenala Dostálová s tím, že chce, aby lidé prožili v lázních co nejvíc času. Cena voucheru prý bude 40 procent, maximálně však do čtyř tisíc na jednu osobu. Vláda hodlá do lázní napumpovat až miliardu.

Kupka uznal, že stojí za to lázním pomoct. „Je to rodinné stříbro,“ pravil. Ale jinak by ocenil, kdyby vláda nechala v peněženkách lidí co nejvíc peněz, aby si mohli užít dovolenou v Česku. Doporučoval např. snížit odvody na sociální zabezpečení o dvě procenta, což by pomohlo jak zaměstnancům, tak jejich zaměstnavatelům.

Kromě toho je podle Kupky důležité, aby se do Česka vraceli němečtí a další zahraniční turisté. „Že se začne zpátky oživovat kongresová turistika. V tom byla Česká republika poměrně silná,“ připomněl místopředseda ODS.

Nedostatek zahraničních turistů pocítí především Praha. Před kamery předstoupil i generální ředitel rodinného podniku SIVEK HOTELS, majitel cestovní kanceláře, předseda Fóra cestovního ruchu ČR Viliam Sivek, který popsal, jak hluboký problém čeká celé Česko.

„To by musela do Prahy přijet celá Česká republika včetně kojenců a strávit tu alespoň 30 dní, aby alespoň z poloviny vynahradila ten výpadek, který Prahu čeká, ale není to jen o Praze. Nedostatek zahraničních turistů se dotkne Ostravy, Opavy, Českého Krumlova a dalších míst.

Moderátorka Partie Terezie Tománková podotkla, že vláda sice vyzývá Čechy, aby trávili dovolenou doma, ale premiér Andrej Babiš jede na dovolenou do Řecka. „Pan premiér to má už dlouho zaplacené a on by to musel stornovat, takže tam je třeba to posuzovat případ od případu,“ bránila svého šéfa ministryně. Kromě Babiše chtějí do zahraničí jet i další ministři.

Kupka prozradil, že členové ODS ze Středočeského kraje stráví dovolenou na kolech v kampani. „Ale váš pan předseda Petr Fiala také jede na Jadran, což úplně nekoresponduje s trávením dovolené doma,“ poznamenala k tomu Tománková.

Dostálová poté slibovala, že stát zváží i zavedení programu Covid pro cestovní ruch, v němž by odhadem mohlo být k dispozici pět až sedm miliard korun, ale je to jen odhad, protože o tom vláda nedebatovala.

Velký počet zahraničních turistů k nám jezdí z Číny a Dostálová konstatovala, že cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan může u čínských turistů Česku uškodit.

Dostálová se pousmála.

„Když už tady hovoříme o velmocích, tak to mě teda fakt pobavilo, protože velmi vřelé vztahy s Čínskou lidovou republikou mají i francouzský prezident Emmanuel Macron nebo německá kancléřka Angela Merkelová. To chcete říct, že oni tam lezou pod prahem?“ zeptala se ministryně

„To je krásná nahrávka na smeč,“ odpověděl Kupka, který připomněl, že paní Angela Merkelová ani Emmanuel Macron při návštěvách Číny neříkají, že se do nedemokratické země jezdí učit, jak konsolidovat společnost.

„Vy skutečně jdete proti zájmu státu, proti zahraniční politice vlády, a to si musíme řešit sami u stolu,“ trvala si na svém Dostálová.

„Tohle samozřejmě není pravda. My musíme reagovat na to, že i čínská strana udělala několik faulů a Česká republika musí reagovat jako hrdý partner,“ vrátil úder Dostálové Kupka.

Ve druhé polovině hodinové debaty došlo na stavební zákon. Dostálová ujistila diváky, že Babišova vláda pracovala na stavebním zákoně i v době koronavirové. Kupka v tu chvíli důrazně doporučoval rušit řadu zbytečných razítek. Upozornil také na to, že Česko má slabé místo už při přípravě územních plánů na úrovni samospráv.

Jenže nový stavební zákon bude o několik stovek paragrafů větší než zákon původní, takže to situaci spíše zhorší, než zlepší. Kupka v tu chvíli ukázal tlustou knížku, ve kterou se nový stavební zákon změní. „A pokud by skutečně nastala ta tlustá podoba, tak to celou situaci jen zhorší,“ řekl Kupka.

Nový stavební zákon stanovuje také povinnost, jak každá stavba ovlivní udržitelný rozvoj daného území, a podle Kupky to opravdu jen přinese další problémy. ODS by namísto toho uvítala, kdyby úřady měly pevně stanovené lhůty, které budou muset dodržovat pod hrozbou sankce.

Dostálová vysvětlovala, že zákon má být logicky srozumitelný a kvůli tomu přibyly další paragrafy.

