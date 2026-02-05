Pavel prezidentem nebude, řekl Macinka a je veselo

05.02.2026 13:31 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Rozruch kolem vicepremiéra Petra Macinky (Motoristé sobě) neutichá. Cokoliv řekne, je podnětem k novým a novým útokům odpůrců Motoristů i celé Babišovy vlády. Nejnověji podráždil vyjádřením, že za necelé dva roky budou prezidentské volby, což znamená, že Petr Pavel už nebude prezidentem.

Foto: ČT24
Popisek: Petr Macinka

Na sociálních sítích pokračuje dehonestační kampaň vicepremiéra Petra Macinky (Motoristé sobě). Nejnověji odpůrce Motoristů nadzvedlo Macinkovo vyjádření: „Myslím, že tady za necelé dva roky budou prezidentské volby, to znamená ode dneška za dva roky už Petr Pavel nebude prezidentem.“

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  • místopředseda vlády
Dále uvedl, že po tyto dva roky dokáže řídit jak ministerstvo zahraničí, tak resort životního prostředí, jehož vedením byl pověřen, protože prezident Pavel odmítl jmenovat ministrem Filipa Turka (Motoristé).

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Publicista Petr Holec zareagoval: „Kéž by měl Petr Macinka pravdu!? Prezident Pavel je ale první prezident, jehož ústavní puč se veřejně slavil na náměstích. Během dvou let by proto nemálo našich spoluobčanů muselo na povinnou občanskou výchovu, aby procitli.“

 

 

Jiní se však do vicepremiéra pustili. „Tak Petr Macinka prý chce vést dvě ministerstva až do konce mandátu Petra Pavla. Akorát, že až prezident Pavel skončí svůj druhý mandát, vy už tam, pane Macinko, nebudete,“ míní předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

 

 

„Macinka je ten POSLEDNÍ, kdo by mohl osočovat prezidenta z nerespektování ústavy. Sám fandil postupu Miloše Zemana, když odmítal jmenovat Lipavského. Nastavit Macinkovi někdo zrcadlo, tak se roztříští na milion střepů,“ publikovala TOP 09 na svém oficiálním účtu na síti X.

 

 

Trikolora se na svém facebookovém účtu vrátila k Macinkovu vystoupení v Poslanecké sněmovně: „Tak hlavně, že se opoziční politici (ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti) mohli zvencnout, že ministr zahraničí Petr Macinka nebude na jimi svolané schůzi. Když mu ale počasí nedovolilo do USA odcestovat a na schůzi se dostavil, věnovali jeho vystoupení takovouto pozornost. To nevymyslíš, to musíš zažít!“

Psali jsme:

Miloš Zeman: Vystrčil potupen, určitě se ozve. A nejen on
Macinka neodjel, ale promluvil. A naštval
Minář se radoval, že Turek nebude ministr. Radost mu ale dlouho nevydržela
Jeden na jednoho. Jak to bude s Pavlem a Babišem

 

MZV , MŽP , Pavel , prezidentské volby , TOP 09 , Turek , Macinka , Hřib

