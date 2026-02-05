Pavel prezidentem nebude, řekl Macinka a je veselo

Na sociálních sítích pokračuje dehonestační kampaň vicepremiéra Petra Macinky (Motoristé sobě). Nejnověji odpůrce Motoristů nadzvedlo Macinkovo vyjádření: „Myslím, že tady za necelé dva roky budou prezidentské volby, to znamená ode dneška za dva roky už Petr Pavel nebude prezidentem.“
Dále uvedl, že po tyto dva roky dokáže řídit jak ministerstvo zahraničí, tak resort životního prostředí, jehož vedením byl pověřen, protože prezident Pavel odmítl jmenovat ministrem Filipa Turka (Motoristé).
Publicista Petr Holec zareagoval: „Kéž by měl Petr Macinka pravdu!? Prezident Pavel je ale první prezident, jehož ústavní puč se veřejně slavil na náměstích. Během dvou let by proto nemálo našich spoluobčanů muselo na povinnou občanskou výchovu, aby procitli.“
Jiní se však do vicepremiéra pustili. „Tak Petr Macinka prý chce vést dvě ministerstva až do konce mandátu Petra Pavla. Akorát, že až prezident Pavel skončí svůj druhý mandát, vy už tam, pane Macinko, nebudete,“ míní předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
„Macinka je ten POSLEDNÍ, kdo by mohl osočovat prezidenta z nerespektování ústavy. Sám fandil postupu Miloše Zemana, když odmítal jmenovat Lipavského. Nastavit Macinkovi někdo zrcadlo, tak se roztříští na milion střepů,“ publikovala TOP 09 na svém oficiálním účtu na síti X.
Nastavit Macinkovi někdo zrcadlo, tak se roztříští na milion střepů.
Trikolora se na svém facebookovém účtu vrátila k Macinkovu vystoupení v Poslanecké sněmovně: „Tak hlavně, že se opoziční politici (ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti) mohli zvencnout, že ministr zahraničí Petr Macinka nebude na jimi svolané schůzi. Když mu ale počasí nedovolilo do USA odcestovat a na schůzi se dostavil, věnovali jeho vystoupení takovouto pozornost. To nevymyslíš, to musíš zažít!“
