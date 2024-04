Tusk mluvil o „předválečné éře“. Ale nechce prý nikoho strašit

Válka už není minulostí. Polský premiér Donald Tusk varoval před hrozbou, kterou pro Evropu představuje konflikt na Ukrajině, a uvedl, že poprvé od konce druhé světové války se kontinent dostal do „předválečné éry“ a Rusko může zaútočit na další evropskou zemi, uvedl list The Guardian.

Polský premiér Donald Tusk varoval před hrozbou, kterou pro Evropu představuje konflikt na Ukrajině, a uvedl, že poprvé od konce druhé světové války se kontinent dostal do „předválečné éry“. „Vím, že to zní zdrcujícím způsobem, zejména pro mladé lidi, ale musíme si zvyknout na to, že začala nová éra: předválečná éra. Nepřeháním,“ řekl s tím, že o všem rozhodnou následující dva roky.

V pátečním rozhovoru pro mediální síť Lena, která sdružuje největší alianci evropských novin, Tusk prohlásil: „Nechci nikoho strašit, ale válka již není minulostí. Je skutečná a ve skutečnosti začala před více než dvěma lety. Co je v současné době nejvíce znepokojující, je skutečnost, že je možný doslova jakýkoli scénář,“ řekl Tusk.

„Potřebujeme silné spojenectví s USA a zároveň musíme být nezávislí a soběstační, pokud jde o obranu. Naším úkolem je pěstovat transatlantické vazby bez ohledu na to, kdo bude prezidentem USA,“ pokračoval Tusl.

Upozornil, že Moskva také neváhá použít proti evropským zemím netradiční zbraně, jako jsou například vlny uprchlíků. „Chtějí, abychom dosáhli bodu, kdy budeme muset popřít své vlastní zákony a hodnoty,“ uvedl polský premiér.

Tuskovy komentáře přicházejí několik dní poté, co ruská raketa krátce narušila polský vzdušný prostor během velkého útoku na Ukrajinu, což Varšavu přimělo uvést své ozbrojené síly do stavu nejvyšší pohotovosti.

Tusk se snaží do evropských debat o obraně a pomoci Ukrajině vnést naléhavost, a to z důvodu obav o budoucnost americké pomoci a o kapacitu obranného průmyslu, napsal na sociálních sítích počátkem tohoto měsíce: „Skutečná solidarita s Ukrajinou? Méně řečí, více munice.“ Polský premiér prohlásil, že bez ohledu na výsledek letošních amerických voleb by se Evropa stala pro Washington atraktivnějším partnerem, pokud by se stala vojensky soběstačnou.

