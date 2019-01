Tvrdý Brexit, nastane chaos... Komentátor to s Británií vidí černě

„Pokud se vůbec hlasovat bude, a vypadá to, že ano, tak premiérka Theresa Mayová prohraje o parník a snad to pro ni nebude úplně devastující porážka. Ale já bych vycházel z toho, co psala BBC, že teď to vypadá na porážku o 50−80 hlasů, což ale taky není zrovna těsný výsledek,“ poznamenal Hošek ve vyjádření pro Český rozhlas.

Šéfkomentátor má za to, že Mayová podcenila odpor proti zmíněné dohodě. Vede se spor např. o hranici mezi Irskem a Severním Irskem, což je ale podle Hoška zástupný problém, protože konkrétně v Anglii, kde hlasovalo nejvíc voličů pro Brexit, je lidem osud této hranice v podstatě lhostejný, ne-li přímo ukradený.

Zásadní problém tkví podle hosta veřejnoprávního rozhlasu v něčem jiném. „Strašlivá spousta politiků, a to i těch vlivných, pořád nepochopila, jak pevné je pouto jejich království s EU a jak gigantická operace je vyvázat Velkou Británii z toho chomoutu, chcete-li jha, a pořád sní nějaký svůj sen. Tohle zásadní a věcné nepochopení teď vede k obviňování Evropy, že se mstí. Představují si, že je možná nějaká nová, lepší dohoda, ale já si myslím, že tady žádná lepší možnost není. Pokud máte např. smlouvu s mobilním operátorem, tak mu nemůžete říct, ‚já vám tu smlouvu vypovídám, ale pořád bych chtěl ty volné minuty a SMS zdarma‘,“ podotkl Hošek.

Britové podle něj vědí, co nechtějí, nechtějí předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, nechtějí současnou podobu EU, nechtějí migranty ze střední a východní Evropy, ale už neumějí říct, co chtějí. A to je zásadní problém. Podle Hoška bylo chybou už to, že expremiér David Cameron připustil vypsání referenda o Brexitu. Podobné referendum je jistě možné vypsat, jen by bylo správné mít podstatně delší kampaň, která by navíc nestála na polopravdách a lžích, jak jsme to prý viděli v roce 2016.

A když už se Velká Británie dostala do této situace, premiérka Theresa Mayová měla jednání o odchodu z EU mnohem dříve stáhnout čistě pod sebe, aby bylo jasnější, co Velká Británie chce. Předsedkyně vlády prý však nevzala v potaz, že nejeden poslanec její konzervativní strany si přeje zůstat v EU.

„Je nezanedbatelný počet poslanců, kteří buď otevřeně, anebo skrytě sní o zastavení Brexitu. Myslím si, že počet těch poslanců i uvnitř Konzervativní strany je možná větší, než si řada lidí myslí. A ještě tu máme jednu konspiraci, že to Theresa Mayová vědomě směřuje k tomu, aby ta její dohoda neprošla a ona si tím otevřela jedinou možnou cestu, jak Brexit zastavit,“ pokračoval Hošek s tím, že odchod Velké Británie z EU by se mohl ideálně odsunout do předčasných voleb nebo do referenda číslo dvě.

Pokud necháme stranou konspirační teorie, v tuto chvíli je nejpravděpodobnější, že dojde na tvrdý Brexit, který vyvolá velký chaos. „A ten by postihl nejen Velkou Británii, ale i těch 27 členských států,“ varoval Hošek.

Pokud Mayová prohraje, možná se konzervativci rozhodnou vyvolat předčasné volby a tady je faktem, že lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn nenabízí žádnou alternativu k Brexitu, protože nemalá část voličů labouristů si Brexit také přála.

autor: mp