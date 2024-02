Tvrdý režim. New York: Zákaz vycházení pro migranty

Azylová centra v New Yorku, jež jsou z poloviny obsazená migranty, zavádějí zákaz vycházení od 23.00 do 6.00. Nařízení je reakcí na stížnosti obyvatel ohledně chování některých migrantů – Newyorčané mluví o „invazi“ – a má pomoci lépe řídit kapacity azylových center.

Dvacet azylových center provozovaných organizací Housing Preservation and Development (HPD) na Manhattanu, v Queensu, Brooklynu a Bronxu začne od pondělí vyžadovat, aby se migranti každý večer do 23.00 hlásili a zůstávali uvnitř až do 6.00 h.

Pravidla se budou týkat více než 3 600 migrantů.

„Město New York je i nadále v čele země při zvládání této celostátní humanitární krize, což zahrnuje upřednostňování zdraví a bezpečnosti jak žadatelů o azyl v naší péči, tak Newyorčanů, kteří žijí v komunitách obklopujících nouzové útulky, které spravujeme,“ uvedl v prohlášení mluvčí radnice starosty New Yorku Erika Adamse. „Tato politika umožní efektivnější řízení kapacit pro migranty v péči města.“

Nařízení je v souladu s již platícím zákazem vycházení pro bezdomovce, jehož cílem je umožnění efektivnějšího řízení kapacity lůžek v centrech.

Poprvé byly plány Adamse na plošné zavedení zákazu vycházení implementovány na čtyři útulky už v polovině ledna. Deník The New York Post uvedl, že toto nařízení je „významným krokem starosty Adamse k řešení stížností sousedů, kteří tvrdí, že je napadají zoufalí žadatelé o azyl žebrající od dveří ke dveřím o jídlo a oblečení“. Obyvatelé New Yorku prý hovoří o „invazi“ migrantů.

Rozšíření zákazu vycházení o dalších dvacet azylových center přichází několik dní poté, co patnáctiletý migrant ubytovaný v azylovém domě na Manhattanu údajně postřelil brazilského turistu do nohy při přepadení obchodu na Times Square.

