Politik ODS řekl, že Československo nemělo vzniknout a přineslo Čechům neštěstí

28.10.2025 13:49 | Monitoring

Česká republika dnes oslavuje své 107. narozeniny. K narozeninám naší země se vyjádřila celá řada českých politiků v čele s pravděpodobným budoucím premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babiše. Potomek slavné šlechtické rodiny Jiří Lobkowicz se na to konto Babišovi vysmál. A to byl teprve začátek. Exministr životního prostředí za ODS Pavel Drobil prohlásil, že Československo je stát, který neměl vzniknout a přinesl 60 let neštěstí.


Foto: Repro Ministerstvo obrany
Popisek: Kladení věnců na Vítkově

28. října 1918 byla vyhlášena moderní Československá republika. Stát, na který dnešní Česká republika navazuje. Právně i svými tradicemi. Prezident republiky v tento den tradičně uděluje státní vyznamenání.

„Dnes, 28. října, si připomínáme vznik Československa – státu, který se zrodil z odvahy, víry ve svobodu a touhy po spravedlivé a sebevědomé zemi. I po 107 letech zůstává naše republika silná a hrdá díky lidem, kteří ji svou prací, odvahou a srdcem posouvají vpřed. Všechno nejlepší, naše milá republiko!“ napsal Babiš na sociální síti X.

Když si tato slova přečetl potomek slavné české šlechtické rodiny Jiří Lobkowicz, cítil potřebu se důrazně ozvat.

„Zní to skoro jako vtip. Muž, který začínal v komunistickém podniku zahraničního obchodu a vedl se ve svazcích StB, nám dnes vypráví o odvaze. Muž, který postavil své impérium na dotacích, konexích a loajalitě ke každému, kdo mu zrovna slouží, mluví o víře ve svobodu. Muž, který rozděluje národ, pohrdá novináři, manipuluje veřejnost a mění pravdu v marketing, mluví o sebevědomé zemi,“ poznamenal kousavě Lobkowicz.

 

 

Anketa

Bude Andrej Babiš dobrý premiér?

95%
3%
2%
hlasovalo: 3972 lidí
Zdůraznil, že se náš stát skutečně zrodil z odvahy lidí jako byli T. G. Masaryk, Rastislav Štefánik, Eduard Beneš a řada dalších. A rozhodně se nezrodila ze strachu, z kariérismu a populismu, za nimiž je možné hledat Andreje Babiše. Podle Lobkowicze, který Babiše vnímá jako oligarchu s dotacemi a který se v politice skrývá před trestním stíháním.

„Teď stojíme před hrozbou, že se republika zrodí znovu — ale tentokrát z cynismu, apatie a prázdných slov. Z PR agentur, které umějí vyrobit vlastenectví na zakázku. Z billboardů, které mluví o ‚normálních lidech‘, zatímco ti nahoře tahají za nitky a schovávají svá trestní stíhání,“ rozzlobil se Lobkowicz.

Přidal ještě jednu poznámku spojenou s jednou otázkou.

„Dnes slavíme sto sedm let od vzniku samostatného Československa. Ale co vlastně slavíme? Premiér – estébák a populista. Předseda sněmovny – křikloun, co pohrdá cizinci,“ napsal na adresu pravděpodobného příštího předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD).

A pokračoval.

„Možní ministři – udavači, extremisté, lidé bez studu. Trestně stíhaní vládnou, čestní mlčí. Když se díváme na Pražský hrad, ptáme se: Kde je duch Masaryka, kde je Havel, kde je republika?“ ptal se Lobkowicz.

Nakonec přidal jeden apel.

„Mnozí říkají, že by vlajky měly být dnes na půl žerdi. Ale ne. Naše vlajky musí vlát vysoko. Ne kvůli nim, ale kvůli nám. Protože republika není jejich. Republika jsme my. Každý, kdo ještě věří v pravdu, v důstojnost, v sounáležitost. Každý, kdo se nebojí říct ne.“

Spoluzakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek se jal připomínat, že stát, jehož vznik oslavujeme, již desítky let neexistuje. Přesto je třeba tento den slavit. Kalousek vysvětlil proč.

„Slavíme vznik státního útvaru, který neexistuje a o kterém někdy pochybujeme, zda ve své podobě vůbec vzniknout měl. Přesto je to náš nejvýznamnější státní svátek, řádový den. Slavíme totiž symbol věčné lidské touhy po svobodě a spravedlivém správním uspořádání. Touhy, kterou občas vyměníme za vepřo-knedlo-zelo. Přeji vám všem krásný sváteční den,“ zdůraznil.

 

 

Na Kalouska navázal exministr pro životní prostředí za ODS ve vládě Petra Nečase Pavel Drobil, prohlásil, že Československo je stát, který neměl vzniknout a přinesl 60 let neštěstí.

„Sám bych o tomto dni nenapsal nic lepšího. Vzniknout ten státní útvar neměl, Čechům přinesl 60 let neštěstí a 20 let reálné existence ČSR vyměnili za 1000 let své skvělé existence. Ale ano, slavme dnešek jako symbol svobody a touhy po spravedlnosti. A buďme hrdí na český stát!“ zdůraznil Drobil.

 

 

Anketa

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?

87%
10%
3%
hlasovalo: 23854 lidí
Europoslanec Jan Farský (STAN) připomínal, že 107. narozeniny tohoto státu slavíme v situaci, kdy se ruský prezident rozhodl zničit jiný stát. Stát, který se nachází jen pár set kilometrů od nás.

„Žijeme v nejisté době, jen několik set kilometrů od našich hranic už čtvrtý rok zuří válka. A to jen proto, že si Vladimir Putin usmyslel, že si podmaní jinou zemi. Že změní zaběhlé pořádky a nebude ctít dohody mezinárodního řádu. … Bezpečí naší země, členství v EU a NATO a pevné místo mezi demokratickými státy jsou zárukou, že Česká republika zůstane svobodná, silná a prosperující. Ať je i vám dnešní den připomínkou, že demokracie není samozřejmost. Musíme o ni pečovat. S rozumem a nadějí,“ konstatoval Farský.

To, že demokracie v naší zemi není samozřejmostí, zdůraznila i druhá europoslankyně za STAN Danuše Nerudová.

„Dnes je den, kdy bychom se měli všichni zahledět na naši krásnou vlajku, která je symbolem hrdosti, statečnosti a všech, kteří pomáhali budovat naši zemi. Demokracie a svoboda není samozřejmá. A proto je potřeba se oni starat a bránit ji,“ napsala Nerudová taktéž na sociální síti X.

 

 

Končící ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se dovolával Masarykových slov, která byla zveřejněna asi tak před měsícem. Masaryk ve 30. letech minulého století konstatoval, že někteří lidé jsou rádi hloupí, ale není správné jim usnadňovat život tím, že budou své hlouposti ponecháni. Podle Masaryka je proti hlouposti třeba bojovat, což zdůraznil i Válek.

„Ostatně jeho výrok ‚Lidé jsou rádi hloupí, ale nedělejte jim to jednoduché. Hádejte se a hádejte se s nimi,‘ působí mimořádně současně. Masaryk jím neútočí na lidi, ale varuje před leností a rezignací na přemýšlení,“ poznamenal Válek.

 

 

Všechno nejlepší popřál republice i poslanec Ivan Bartoš.

„Před 107 lety jsme si řekli, že chceme žít svobodně a rozhodovat sami o sobě. Nebylo to vždy jednoduché. Přečkali jsme období válek i totalitních režimů. Jsem na naši zemi a její historii hrdý. Všechno nejlepší, republiko!“

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

93%
4%
3%
hlasovalo: 16212 lidí
Lidovecký poslanec Jan Bartošek zavzpomínal na československé legionáře, bez jejichž úsilí by tento stát nevznikl.

„Při dnešním státním svátku vzpomínám na statečné legionáře, kterým v podstatě vděčíme za vznik našeho státu. Pustili se do zdánlivě nesplnitelného úkolu – obejít celou zeměkouli směrem na východ a vrátit se do své země ze západu. To se jim nejen podařilo, ale ještě u toho stihli obsadit transsibiřskou magistrálu, držet bolševiky v šachu a posloužit Masarykovi jako páka při vyjednávání o československém státě v USA. Co z toho vyplývá? S pevnou vírou, nasazením a odvahou lze splnit i zdánlivě nemožný úkol a zvítězit proti silnějšímu nepříteli v nerovném boji,“ zdůraznil Bartošek.

To, že musíme o demokracii pečovat, připomněl i končící ministr zahraničí Jan Lipavský. Jeden z nejúspěšnějších politiků letošních voleb, pokud jde o počet preferenčních hlasů od voličů. Získal jich přes 60 tisíc.

 

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Máme podle vašeho názoru slavit vznik Československa?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

