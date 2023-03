Ty dovozy jídel... Šéfkuchař Pohlreich spráskl ruce

reklama

V rozhovoru pro XTV.cz Zdeněk Pohlreich mluví o svém novém pořadu, který běží na TV NOVA s názvem „Pohlreichův souboj restaurací“. Pořad by měl ukázat gastronomický svět z hezčí stránky. Tento svět se navíc také stále posouvá vpřed, během posledních 5 až 7 let se v něm objevila nová generace jak kuchařů, tak i spotřebitelů.

Kvůli covidu byl rozkvět gastronomie poněkud zabrzděn, gastronomické odvětví se ale již stihlo vzpamatovat, míní šéfkuchař. „Není to k lepšímu, lidi přišli o spoustu peněz. To jídlo ale vaříme všichni pořád stejně,“ vysvětluje. Lidé si více zvykli i na dovážky jídel. Obchodním konceptům pracujícím s lidskou leností se při covidu dařilo, Pohlreich fandou dovozů není. V Česku se tento trend však uchytil a nevypadá to, že by měl zmizet. „Je to byznys,“ je jasné Pohlreichovi.

V pořadu bude celkem dvanáct restaurací. „Hledali jsme restaurace, co nejsou úplně známý, provařený. Vždycky jsme hledali, aby to bylo z gruntu. Aby to byl rodinný podnik nebo relativně neznámí lidi,“ říká. A dodává, že to je prapůvodem dobrých hospod. Konkrétní jména hospod ještě neuvedl, diváci můžou očekávat i světové kuchyně.

Lidé by se podle Pohlreicha neměli bát chodit do luxusních restaurací. Čím lepší a dražší restaurace, tím líp by se host měl cítit, myslí si. Prohlašuje, že hlavním cílem všech restauratérů je, že „host musí být spokojen“. A že dnes už gastronomie není jen pro „nóbl“ lidi. „My se chováme ke každému stejně. Všichni platí stejnými penězi, všichni mají nárok na stejný zacházení,“ prohlašuje Pohlreich. Restaurační svět je dle jeho slov natolik liberální, že i v dražších restauracích nikdo nad žádnými hosty neohrne nos.

Pod standard, který ve svých restauracích nastavil, nikdy nechce klesnout. „Chyby se stát můžou, jídla dělají lidi, ne roboti,“ říká. Pokud hostovi i tak nechutná, je lepší se podle Pohlreicha ozvat rovnou, a ne psát negativní recenze na internet. Že vše se dá elegantně vyřešit rozhovorem.

