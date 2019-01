Ty idiote, ministře školství! Zásah BIS do dějepisu rozpoutal bouři. I z nečekaných stran

Rozvědka podle poslance Václava Klause (ODS) nemá co hovořit do toho, co se učí ve školách. „To je věcí škol a od toho jsou ministerstva,“ poznamenal Klaus pro Sputnik. „Zadruhé, prezentované názory jsou z mého pohledu zcela zcestné. Naše moderní dějiny rozhodně nejsou proruské ani protiruské, pracují na nich odborníci. Čili tuhle věc považuji za velice podivnou. Také jsem se tak vyjádřil pro Českou televizi,“ poznamenal.

„Je neskutečné, že v roce 30. výročí listopadu 1989 se vracíme do doby, kdy tajná služba promlouvala do toho, jak se mají ve školách vyučovat dějiny. Minulý režim odstraňoval ‚prozápadní dějepis‘, teď se bude odstraňovat ‚proruský‘. Lokajský postup ve stylu ode zdi ke zdi!“ poznamenal hradní mluvčí Jiří Ovčáček na svém twitteru.

„Máme tomu tedy rozumět tak, že oficiální stanovisko České republiky je toto: Není rozdílu mezi komunistickou propagandou a svobodnou historiografií?“ zareagoval na jeho slova novinář Tomáš Klvaňa.

„To už je vážně jak za bolševika. BIS bude u nás určovat, co se bude učit ve školách! BIS ve výroční zprávě za rok 2017 vydané loni uvedla, že moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je prý zasažena i výuka českého jazyka a literatury. Údajnou prosovětskou interpretaci moderních dějin a pokračující vliv sovětské propagandy označila za součást ruské hybridní strategie. Ministerstvo školství chce nyní vyhovět požadavkům BIS,“ rozhorlil se následně poslanec SPD Radim Fiala.

„Během plánované revize rámcových vzdělávacích programů (RVP) chce totiž ministerstvo školství vedené Robertem Plagou z ANO zajistit i prostor ‚pro vyváženou výuku moderních dějin na školách‘. Uvedlo to po schůzce svých zástupců s ředitelem BIS Michalem Koudelkou. Na potřebnost změny ve výuce moderních dějin totiž BIS upozornila ve výroční zprávě zmiňující možný ruský vliv,“ zmínil Fiala s tím, že tady máme snahu ideologizovat české školství. „Za komunismu jsme se museli podřizovat Sovětskému svazu a postulátu ‚Se Sovětským svazem na věčné časy‘, nyní se musíme řídit požadavkem ‚S Evropskou unií a se Spojenými státy na věčné časy‘. Jsem zvědav, kdy BIS zařídí, aby se v televizi zakázalo vysílání Mrazíka či z knihkupectví stáhla Krása nesmírná či knihy Lermontova nebo Puškina. Puškinovu medaili totiž uděluje ruský prezident Putin. BIS by měla prošetřit, zda Puškin nebyl Putinovým agentem… Hnutí SPD takovéto ideologické manipulace výuky ve školství odmítá. Ať tím, či oním směrem. Budeme rádi, pokud si občané uvědomí, jaké nesmysly prosazuje Babišova vláda,“ uzavřel.

„Zprávě o tom, že někdo z ministerstva školství (!) se sešel s ředitelem BIS (!), aby si s ním povídal o výuce dějepisu na ZŠ a SŠ, snad ani nechci věřit, jak je to skandální. Proč vůbec leze ředitel BIS na takovou schůzku? To je na interpelaci ministra. A je mi teď úplně jedno, že dtto zní z Hradu, protože to je fakt,“ zeptal se europoslanec Jan Zahradil (ODS).

„Huraaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“ napsala ke zprávě, že ministerstvo školství jednalo s BIS, Alexandra Alvarová.

„Je s dějepisem problém? A co zjistila BIS? Stejně jako většina zdejších čtenářů i já mám za sebou komunistický dějepis. Není mi tedy divné, když se řekne, že druhou světovou válku vyhrál Sovětský svaz (a jemu máme být vděční), který vždy dělal všechno správně (pakt Molotov–Ribnetrop?). Není mi divné, že husité byli ti správní hoši, neb vyšli z lidu. Naopak nic ze školy nevím o dějinách USA, nevím (ze školy) nic o roli Churchilla ve druhé světové válce. Nikdy jsem neslyšel (ve škole), že na husity lze hledět i jako na teroristy, a co všechno zničili. Nebo kolik pozornosti je věnováno nacistickým koncentračním táborům a kolik sovětským atd. atd.,“ poznamenal ředitel společnosti Scio Ondřej Šteffl.

„To, že se mnohým z nás jeví výuka dějepisu bez problémů a bez zbytků komunistické ideologie, a tím pádem podpory ruských zájmů, tedy opravdu neznamená, že taková je. Těžko totiž můžeme posuzovat, co všechno tam chybí, když o tom nevíme. A víme jen to, co víme, což je často hlavně to, co nás za komunismu ve škole učili,“ dodal.

„Horor. Když už něco, tak národní obrození musí být dialekticky překonáno, a nikoliv tak, že bude – pod dohledem tajných služeb – zrestituován koloniální útlak předchozí doby temna. Ten idiot, co si říká ministr školství, by měl okamžitě odstoupit a v BIS by měl nastat personální fičák. Vím, to se nestane. Krize systému bude vesele pokračovat až k úplné vydlabanosti všech zúčastněných, přihlížejících, souhlasících, odmítajících i netečných,“ nebral si servítky komentátor Martin Hekrdla.

BIS ve výroční zprávě za rok 2017 vydané loni uvedla, že moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka. Prosovětskou interpretaci moderních dějin a pokračující vliv sovětské propagandy označila za součást ruské hybridní strategie. Dále k této strategii podle BIS patří informační boj pomocí dezinformací a propagandy, infiltrace do politiky či do hospodářství, špionáž nebo i vojenské akce.

