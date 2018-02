Ty obrazy nahých nymf musí zmizet! Galerie rozhodla pod vlivem kampaně MeToo

Je paradoxní, že obraz nazvaný „Hylás a nyfmy“ malíře Johna Williama Waterhouse vznikl ve viktoriánském období, kdy byla britská společnost značně prudérní. Ale i tehdy se prudérnost nevztahovala beze zbytku na umění, jako je tomu dnes. Tedy v době, která je údajně nejvíce otevřená, demokratická a liberální v historii lidstva. Případ cenzury v manchesterské galerii umění však napovídá o pravém opaku.

Vysoce ceněný viktoriánský malíř Waterhouse jeden ze svých nejznámějších obrazů namaloval v roce 1896. Více než sto let bylo jeho dílo pravidelně vystavováno v galeriích po celé zemi. Ale v roce 2018, kdy se o sexualitě učí v některých západoevropských zemích děti už ve školce, je ženská nahota v umění problém. Minimálně to platí pro zmiňovanou manchesterskou galerii, která k odstranění obrazů dle deníku The Guardian přistoupila minulý pátek.

V příštích dnech hodlá vyřadit pohlednice obrazů i ze své prodejny. A i přesto, že nahé nymfy jsou vyobrazeny velmi vkusně a z jejich intimních partií není vidět prakticky vůbec nic. Ale i kdyby tomu tak bylo, potom by musela být odstraněna, s nadsázkou řečeno, polovina obrazů ve všech světových galeriích. Kurátorka současného umění v galerii Clare Gannaway tvrdí, že hlavním cílem bylo vyvolat diskuzi a nikoli cenzura.

„Jsem v rozpacích, že jsme se těmito věcmi nezabývali již dříve. Teď to chceme tímto způsobem napravit,“ uvedla Gannaway a připustila, že rozhodnutí galerie bylo ovlivněno také kampaní levicových aktivistů MeToo. Zatímco ve feministických kruzích je odstranění „sexistického“ obrazu vnímáno pozitivně, mnoho umělců je jednoznačně proti.

„Nemám rád, když se z jakýchkoli důvodů odstraňuje umění a někdo mě poučuje o tom, jaké umění je správné a jaké již nikoli. Obávám se, že tohle bude pokračovat a na oltář politické korektnosti a genderu budou položeny i další obrazy z dávné i nedávné historie.

Psali jsme: Evropská unie prý poučuje novináře, jak mají psát o migraci a muslimech. Švédská novinářka se bouří Cenzura na sociálních sítích prý bude postupovat stále dál, zvykejte si. Už se o tom píše zcela otevřeně Doktor Macek upozornil na dámu s opravdu odpudivou minulostí. Dnes je hlavní strážkyní německé cenzury Německo: Zákon o mazání věcí z internetu dopadl na AfD. „Merkelbába si vytírá svou tlustou řiť jako Adolf...,“ padlo dokonce



