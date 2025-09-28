U Hradu nakonec nebyl klid. Zbabělý úder na Rajchla

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
„Při včerejší demonstraci jsem byl hned dvakrát napaden lidmi, kteří mají plnou pusu demokracie, avšak plnou hlavu totality a srdce přeplněné nenávistí. Nejprve při příchodu na Hradčanské náměstí mne jeden muž udeřil zbaběle pěstí zezadu do zad, což doprovodil vulgárními urážkami. Dle tvrzení několika svědků, kteří slyšeli konverzaci těchto agresorů, prý měli dokonce v úmyslu nás polít kyselinou máslovou. Tomu všemu zabránili Zdeněk Vydra a Luděk Drnec, kteří mne doprovázeli,“ napsal Rajchl na svém facebooku, a že policisté přítomní na akci tomu všemu jen přihlíželi.
JUDr. Jindřich Rajchl
Naopak jeden z lidí, kteří Rajchla doprovázeli, byl vyzván k podání vysvětlení na policii.
„Ubohost, s níž se snaží překrýt vlastní selhání při správě tohoto státu, nasměrováním těch nejnižších lidských pudů vůči svým kritikům a oponentům, skutečně nezná mezí,“ konstatoval Rajchl, a dodal, že Petr Fiala a jemu podobní „se nad touto situaci v skrytu duše baví“.
„Politika současné vládní koalice je založená na prodeji falešného strachu ze smyšleného konstruktu ‚kolaborace s Ruskem‘ a na podněcování nenávisti vůči opozičním politikům, jež si v ničem nezadá s totalitními režimy 20. století,“ konstatoval Rajchl.
Současní vládní politici mají podle Rajchlova názoru „prohnilý charakter a jejich vláda musí být příští týden ve volebních místnostech utnuta“.
autor: Miloš Polák