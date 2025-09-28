U Hradu nakonec nebyl klid. Zbabělý úder na Rajchla

28.09.2025 14:59 | Monitoring

Plná ústa boje za demokracii. Ale pak přišla rána do zad. Doslova. Jindřich Rajch popsal, co zažil na demonstraci před Pražským hradem. Vinu na tom podle Rajchla nese vláda Petra Fialy (ODS). „Politika současné vládní koalice je založená na prodeji falešného strachu ze smyšleného konstruktu ‚kolaborace s Ruskem‘ a na podněcování nenávisti vůči opozičním politikům, jež si v ničem nezadá s totalitními režimy 20. století,“ napsal Rajchl.

Foto: Radek Kotas
Popisek: Předseda strany PRO Jindřích Rajchl na demonstraci spolku Svatopluk

Uchazeč o post poslance na kandidátní listině SPD Jindřich Rajchl se po sobotní demonstraci před Pražským hradem hlasitě ozval.

„Při včerejší demonstraci jsem byl hned dvakrát napaden lidmi, kteří mají plnou pusu demokracie, avšak plnou hlavu totality a srdce přeplněné nenávistí. Nejprve při příchodu na Hradčanské náměstí mne jeden muž udeřil zbaběle pěstí zezadu do zad, což doprovodil vulgárními urážkami. Dle tvrzení několika svědků, kteří slyšeli konverzaci těchto agresorů, prý měli dokonce v úmyslu nás polít kyselinou máslovou. Tomu všemu zabránili Zdeněk Vydra a Luděk Drnec, kteří mne doprovázeli,“ napsal Rajchl na svém facebooku, a že policisté přítomní na akci tomu všemu jen přihlíželi.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
Naopak jeden z lidí, kteří Rajchla doprovázeli, byl vyzván k podání vysvětlení na policii.

Z nastolení takovéto nesnášenlivosti Rajchl viní vládu Petra Fialy (ODS). Zdůraznil, že takovéto nenávistné nálady premiér Petr Fiala a jeho kolegové přiživují právě tím, že oni některé opoziční strany osočují nařčením z „kolaborace s Ruskou federací“.

„Ubohost, s níž se snaží překrýt vlastní selhání při správě tohoto státu, nasměrováním těch nejnižších lidských pudů vůči svým kritikům a oponentům, skutečně nezná mezí,“ konstatoval Rajchl, a dodal, že Petr Fiala a jemu podobní „se nad touto situaci v skrytu duše baví“.

„Politika současné vládní koalice je založená na prodeji falešného strachu ze smyšleného konstruktu ‚kolaborace s Ruskem‘ a na podněcování nenávisti vůči opozičním politikům, jež si v ničem nezadá s totalitními režimy 20. století,“ konstatoval Rajchl.

Současní vládní politici mají podle Rajchlova názoru „prohnilý charakter a jejich vláda musí být příští týden ve volebních místnostech utnuta“.

Psali jsme:

Do Partie poslali Lipavského. Málem z toho byla třetí světová
Koudelka si dělá, co chce. Kontrola žádná. Volby by to mohly vyřešit
Nenechte propadnout hlasy, volte nás. Okamura dal výzvu voličům
Dobytek Rakušan, ošklivý Vidlák, Fukovou bych vyhodil. Romský aktivista nastoupil na Nerušila z SPD

Článek obsahuje štítky

autor: Miloš Polák

