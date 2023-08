U zpráv z politiky vydržím maximálně tři minuty, přiznal Václav Cílek

Geolog a filozof Václav Cílek se v rozhovoru pro RadioUniversum.cz zabýval mimo jiné rozdíly mezi generacemi a současnými trendy. „Já často potkávám lidi, kteří mi říkají, a skoro bych řekl, že každou chvíli, že jsou vyhořelí, a často jsou to mladí lidé, pětatřicet, čtyřicet let. Toto nikdy nebývalo,“ zmínil Cílek.

reklama

„Klipovitost, rychlost a efektivita nakonec právě vedou k tomu, že se lidi hroutí, a nemají radost za života, a v jednu chvíli si to uvědomí. Ale když se podíváš na to množství lidí, na statistiky za poslední dva tři roky, kolik třeba mladých lidí bere hnusná návyková antidepresiva, a to je poznamená na kus dalšího života – tak jaká je to ztráta energie. Já často potkávám lidi, kteří mi říkají, a skoro bych řekl, že každou chvíli, že jsou vyhořelí, a často jsou to mladí lidé, pětatřicet, čtyřicet let. Toto nikdy nebývalo,“ poznamenal úvodem rozhovoru Cílek.

„A teď k mezigeneračním problémům. V Česku, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku by teoreticky měly být skoro, řekl bych, nejmenší z celé Evropy, nebo z celé Evropské unie, a to z toho důvodu, a Řecko je podobné, že tady je velký transfer majetku. To znamená, že rodiče, pokud to jen trošku jde, se snaží svým dětem odkázat byt nebo jim něco našetřit. To na Západě není, a v Americe už to není kór, tam je prostě v osmnácti vykopnou, a přijeď zase prostě na Den díkůvzdání, a – dítě, milujeme tě,“ zmiňuje dále Cílek.

Řeč byla mimo jiné také o bydlení a o tom, jak například v Berlíně chtějí, nebo uvažovali o tom, že když má někdo více bytů, bude se vyvlastňovat ve prospěch společnosti. Toho se u nás Cílek neobává.

„Nebudeme takhle daleko, protože je součást naší kultury být solidární s mladou generací. Jaký tedy mladá světová generace získá svět? Získá svět napůl rozkradený, napůl zhuntovaný, a bude vidět naše chyby. Ale každá generace dělá chyby – teď to nechci moc omlouvat – oni by velmi pravděpodobně dělali totéž, protože je to součást povahy, využívat možnosti, které doba dává, a taky uvidí, že jejich svět už nebude tak bohatý, jako byl svět rodičů. A zároveň, tito mladí lidé jsou často plní hesel, ale zároveň je v nich, na což jsou sociologické výzkumy, poživačnost. To znamená, že oni na jednu stranu působí idealisticky, až mají někdy určitou ideologii, a na druhou stranu už jsou chycení jedem spotřeby, když to takhle nazvu. A když si tuto spotřebu nebudou moct dopřát – ona bude mít jiný charakter než u starší generace, budou to třeba víc zážitky než věci, už to může být částečně dematerializovaná společnost – tak bude protestovat, a bude vzteklá,“ dodal.

A hovořil o vzpouře elit, což je podle něj hrozně důležitá věc. „Celkově na tom, jak jsme četli, nebo ti moji dva kolegové četli těch 45 tisíc kronikářských záznamů, vidíš, jak se střídají dobrá a špatná desetiletí. Vidíš, jak občas společnost bohatne, a pak zase chudne. Nedá se s tím, podle mého názoru, mnoho dělat – svět se řídí sinusoidou, někdy je líp, jindy je hůř, a cyklicita je taková, že většinou během svého života lidé prožijí jedno až dvě období klidu, nebo jedno až dvě období chaosu, podle toho, kdy se narodí,“ zmínil Cílek.

Věnoval se i skutečnosti, jak se v západní kultuře ukazuje, že k největšímu osobnostnímu rozvoji dochází ve druhé třetině života. „Když jsi v první třetině, učíš se a děláš rozjívené věci, a nemáš čas, a tak dále, a užíváš si, nevím, co všechno. V druhé třetině se začínáš rozvíjet. A pak jdeš do důchodu a nevíš, co máš dělat. Podle jedné psychologické studie to trvá sedm až devět let, skoro deset let, než si důchodci najdou nový smysl života. To znamená, že když jdeš do důchodu, je pozdě přemýšlet nad nějakým novým smyslem života, to už musíš mít naformulované v padesáti letech,“ poznamenal Cílek.

Závěrem se Cílek svěřil, že dospěl do stadia, že když si doma pustí televizi a vidí politiky, tak to vydrží tři minuty a vypíná to. „Mám pocit nějaké lži, nebo spiknutí, nebo neúplnosti, nebo já nevím. Nebo možná že ne lži, ale nepravdy, o které jsem mluvil. Heleďse, já nevím. Já si myslím, že doopravdy jediná aktivní cesta, protože je taky nutné působit dovnitř do společnosti, je skrze komunální politiku,“ zakončil.

Psali jsme: Smlouvy se státem a dotace. Stovky milionů. „Nezisková“ zmocněnkyně Šimáčková a její manžel. Začalo to se Šabatovou... Spisovatel Viewegh ubytoval ženu z Ukrajiny. Vznikl z toho vztah a následně kniha David (SPD): Ukrajinci vetovali vystoupení operní hvězdy Netrebko v Praze „A to jste říkali, že věda bude priorita“. Vědci podepisují petici proti přílepku, Langšádlová na změnách trvá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE