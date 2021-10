UFO. Petr Holec zesměšnil Bartoše, až to hezké nebylo

reklama

Babiš dle Holce opozici vypálil rybník, protože na poslední schůzi chtěla řešit Bečvu a Pandora Papers, ale on místo toho navrhl zmrazení platů zákonodárců. A opozice nemohla hlasovat proti, aniž by vypadala, jako že jí jde jen o výši jejích platů.

Dle něho Andrej Babiš neudělal nic, co by nedělali i další čeští boháči, například Ivo Lukačovič, zakladatel firmy Seznam, která provozuje i server SeznamZprávy. Opět se dotkl toho, jak se reportér ČT ptal Andreje Babiše, zda se nejednalo o politickou chybu. „My jsme se na to koukali doma, manželka říkala: Vypni to, prosím tě, já se na tu bandu už nechci dívat a nechci to ani platit.“ Holec argumentoval, že Babiš opravdu nemohl jako podnikatel mimo politiku udělat politickou chybu. Podle komentátora se i v Česku začíná prosazovat mediokracie a novináři začínají suplovat politiky. A novináři se snaží vytvořit iluzi, že celá Evropa řeší Pandora Papers, protože se o tom jednalo v europarlamentu.

V souvislosti s pochybami o zdraví prezidenta Miloše Zemana, které mimo jiné šířila i bývalá ministryně Džamila Stehlíková. „Já se musím rozesmát, když si vzpomenu na její působení ve vládě a vůbec u Zelených. Jsem rád, že tahleta doba, kdy tahle paní mohla být ministryní, je za námi,“ komentoval nedávno zvolenou předsedkyni strany LES.

Smál se Ivanu Bartošovi, že je skutečně ufon, který žije někde jinde, protože když byl v debatě iDnesu tázán na to, která hora je v Česku nejvyšší a kolik měří, tak byl zaskočen a nakonec z něj vylezlo: „Smrk“. „Já nechápu, jak tihle politici by mohli předpokládat, že by měli vyhrát volby. Nebo že by jejich šéf byl premiérem téhle země. Nejvyšší hora téhle země. Smrk. To tu teda skutečně ještě nebylo,“ komentoval Holec. K smíchu mu bylo i poslední video s Petrem Čtvrtníčkem, kde ho předseda Fiala budil, aby šel k volbám.

Vyjádřil se také k obavám, že po volbě jistých stran proběhne v Česku referendum o členství v EU a v NATO. Podle něho to není nic nelegitimního, když do EU se také přistupovalo na základě referenda a navíc, EU se od těch dob zásadním způsobem změnila.

Komentoval i hnutí SPD, které právě referenda prosazuje. Podle něho je v průzkumech Okamurovo hnutí podhonocené a má šanci na velmi slušný výsledek. „SPD je samozřejmě nasazována psí hlava, že jsou to populisté a extremisté, na našem referendu o členství v EU není vůbec nic populistického. To je legitimní požadavek,“ mínil. Podle něho Okamura extremizuje jistá témata, ale svým extremismem reaguje na jiný extremismus. „To, co jsme tady zažili v letech 2015–2016, kdy Evropou pochodovalo milion a půl anonymních migrantů z Afriky a z Asie, účelově zahazovali pasy, chtěli si v Evropě koupit novou identitu, to je extrém samozřejmě,“ namítl s tím, že Okamura jen na extrém reaguje extrémem.

Padl i dotaz na to, komu dá Miloš Zeman šanci sestavit vládu. Holec připomenul, že ústava prezidentovi neurčuje, koho má pověřit. A i proto je více pokusů. Vyslovil se pro to, aby první pokus byl svěřen tomu, kdo volby vyhraje. „Už jen proto, aby jeho voliči necítili nějakou zradu, frustraci a ostrakizaci, prostě ať vítěz voleb dostane šanci,“ mínil komentátor. A připomenul, že volby v roce 2010 vyhrála ČSSD, ale vládu sestavil Petr Nečas. „Demokratické je, aby prezident využil své dva pokusy, které mu dává ústava,“ myslí si komentátor.

Zároveň se vymezil proti spolku Milion chvilek pro demokracii, který by prezidentovi chtěl diktovat, koho má pověřit sestavením vlády. „Každou svojí akcí a vystoupením chvilkaři demonstrují to, že je to totalitní spolek. Milion chvilek pro totalitu,“ odsoudil aktivisty.

