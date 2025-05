137 milionů Svobodné Evropě. Na přežití, říká ministr Dvořák

Rádio Svobodná Evropa zůstává v ohrožení. EU stanici poskytla nouzovou pomoc, budoucnost však zůstává nejistá. Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), které vysílá z Prahy do 23 zemí světa včetně Ruska a Íránu, stále čelí existenční krizi. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa razantně omezila financování Agentury Spojených států pro globální média, což ohrožuje provoz stanice. Evropská unie proto rozhodla o nouzové podpoře ve výši 5,5 milionu eur, což je téměř 137 milionů korun. „Je to nouzová záplata a krátkodobé přechodné opatření, které, doufejme, umožní Svobodné Evropě přežít další periodu,“ uvedl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

Zahraniční reportér ČT Jakub Szántó na sociální síti X kritizoval vlažný přístup některých západoevropských zemí: „Podobně jako jsou leckteré západoevropské státy vlažné k vynucování protiruských sankcí včetně vstupu občanů RF, jsou trestuhodně vlažné vůči snahám o zachování Rádia Svobodná Evropa. I tady musí východní křídlo své partnery usilovně roztleskávat.“

Roční provoz RFE/RL vyjde zhruba na tři miliardy korun. Hlavním problémem však nejsou podle Dvořáka peníze, ale právní otázky. „Peníze jsou v rámci rozpočtu EU řešitelné, ale je tam spousta právních problémů, mimo jiné, jak mohou být evropské prostředky využity k financování americké entity. Nemůžeme zaměstnávat pracovníky americké nevládní organizace. Je tam problém s majetkem. Tohle jsou věci, které by bylo třeba řešit rychle, bohužel zatím nejsme na správné cestě. Budeme to muset řešit s vedením Rádia Svobodná Evropa v průběhu několika příštích dnů nebo maximálně týdnů. Očekáváme od nich, že předloží nějaký plán, který by byl kompatibilní s našimi právními předpisy,“ uvedl ministr.

Dále uvedl, že podpora RFE/RL se v rámci EU liší. „My s Poláky nebo pobaltskými zeměmi máme s rádiem osobní zkušenost, tak jsme podpoře otevřenější. Lidé ze zemí, kde nemají se Svobodnou Evropou zkušenost, jsou skeptičtější. Částka kolem tří miliard není neřešitelná, ale je třeba mít dlouhodobou koncepci. Měla by zřejmě vzniknout nějaká úplně nová organizace,“ domnívá se Dvořák.

Vedení stanice by podle něj mělo zvážit, kolik pracovníků skutečně potřebuje a zda je možná personální redukce a také kterými směry se hodlá do budoucna ubírat. „V původním rozsahu 23 zemí a 27 jazyků zřejmě nebude možné pokračovat. Budeme si muset vybrat zásadní priority, jestli chceme šířit nezávislé informace do Ruska, Běloruska, případně do dalších zemí. A to rychle, protože říjen je blízko,“ řekl Dvořák.

Ministr Dvořák věří, že stanice přežije do září, kdy by americké soudy mohly rozhodnout ve prospěch financování schváleného Kongresem. Od října však bude nutné najít dlouhodobé řešení. „V říjnu americký Kongres už pravděpodobně neodhlasuje žádný příspěvek. A my budeme muset řešit, co s tím,“ zdůraznil ministr.

Údajně levicová stanice a Radio Trump

Podle ministra Dvořáka Trumpova administrativa útočí na RFE/RL nejen kvůli úsporám, ale zřejmě i z politických důvodů. Americký prezident v minulosti označil stanici za šiřitele „levicové propagandy“. Stanice by podle Dvořáka nadále měla zůstat zprostředkovatelem nezávislých a objektivních informací. Existuje však možnost, že by se RFE/RL přeměnilo na jakési „Radio Trump“. „To znamená, že by se stalo tlampačem současné americké vlády za americké peníze. A to nechce ani vedení stanice, ani Evropa,“ varoval ministr.

Rádio Svobodná Evropa má podle něj zásadní význam jako zdroj nezávislých informací pro země s omezenou svobodou médií. „Mám čísla, která lze těžko verifikovat, podle nichž má v Rusku deset milionů posluchačů týdně, tedy necelých devět procent populace, přestože byl zablokován web. Na Ukrajině 29 procent populace, v Íránu 6,5 milionu lidí,“ uvedl Dvořák.

Budoucnost stanice zůstává otevřená, čas na rozhodnutí ale rychle ubývá. Rádio Svobodná Evropa by podle ministra mělo přežít už kvůli tradici. Česká republika je v tuto chvíli lídrem v hledání podpory pro rozhlasovou stanici.

„Spolu s ministrem Lipavským jsme to začali, zvedli jsme to. Chceme, aby se tahle věc neztratila. V tuhle chvíli se čeká, kdo a případně jakým způsobem přispěje. V Praze by měla proběhnout dárcovská konference, která by nějaké peníze na přežití do října pravděpodobně přinesla. Vedení Rádia Svobodná Evropa v Praze stále je trochu opatrné ve snaze nenarušit průběh soudních sporů v USA. Obávají se, že kdyby se ukázalo, že mají peníze odjinud, tak soud by proběhl v jejich neprospěch,“ řekl ministr Dvořák.

Stanjura českou státní kasu brání

Jediní, kdo zatím skutečně dal peníze, jsou Švédové. „Také evropské struktury rozhodly, že je to možné financovat přes fond. My se bavíme o podpoře ve vládě. Pan ministr financí tomu není úplně nakloněn. Předpokládám, že bude možné nějakou symbolickou částkou přispět, abychom ukázali, že nás to opravdu zajímá a pálí. Částka v desítkách milionů korun by mohla pomoci, a přitom by nebyla tak úplně bolestivá v rozpočtu,“ domnívá se Dvořák.

Z unijních zemí není žádná vysloveně proti podpoře RFE/RL. „Velkou aktivitu nemůžeme očekávat například od Maďarska – oni jsou adresátem vysílání. Nicméně obecně panuje jednotný pohled, že tuhle instituci je potřeba když ne zachovat, tak transformovat, aby byla skutečně institucí evropskou,“ řekl ministr Dvořák.

