USA zakládají v Polsku skupinu, která bude „vysílat pravdu“

Ruská agrese proti Ukrajině trvá už 839 dní a Rusové hlásí, že dosáhli dalších územních zisků v okolí Avdijivky. Naproti tomu Ukrajinci dosáhli úspěchu na Krymu. Podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) s pomocí amerického systému ATACMS zdevastovali protivzdušnou obranu na Krymu.

„Ukrajinský generální štáb 10. června oznámil, že ukrajinské síly zasáhly ruskou baterii protivzdušné obrany S-400 poblíž okupovaného Džankoje a dvě baterie S-300 poblíž okupovaného Čornomorského a Jevpatoria. Ukrajinský generální štáb oznámil, že ukrajinské údery zasáhly radarové stanice každé baterie a způsobily sekundární detonace munice a že ruská protivzdušná obrana nezachytila žádnou z ukrajinských raket. Ruský opoziční server Astra oznámil, že ukrajinské síly odpálily nejméně 10 raket ATACMS a že každé cílené zařízení protivzdušné obrany bylo součástí ruské 31. divize protivzdušné obrany,“ napsal institut s dodatkem, že prozatím nebyly ukrajinské zásahy potvrzeny. Jeden z ruských proválečných blogerů však tvrdí, že složky protivzdušné obrany zatajují svým nadřízeným reálný stav věci. Reálně prý protiletecká obrana na Krymu utrpěla těžké ztráty.

Otázkou prý také je, jak budou Rusové dopravovat palivo na Krym. Pokud se to bude dít přes Kerčský most, roste riziko, že Ukrajinci zaútočí na Kerčský most zrovna v době převozu paliva, což by v konečném důsledku mohlo most zásadně poškodit.

Na ruské i ukrajinské straně podle všeho bojují i vojáci ze Srí Lanky. Ostrovní ekonomika se před dvěma lety zhroutila a řada mužů si pravděpodobně řekla, že zkusí přijít k penězům právě ve válce. Podle serveru Kyiv Post jim ale Rusové slibovali, že budou působit v nebojových pozicích. A podvedli je. Zoufalé manželky ze Srí Lanky teď veřejně prosí, aby se jejich muži mohli vrátit domů.

„Žádáme o pomoc při návratu našich manželů,“ řekla Renuka Karunaratne (49), která také uvedla, že jejího manžela nalákal k odjezdu do Ruska lstivý agent.

Ostrovní parlament zahájil minulý měsíc vyšetřování s cílem vysledovat nejméně 2 000 bojem zocelených Srílančanů, kteří se údajně přihlásili na obě strany ukrajinské války včetně řádných ozbrojených sil a žoldáckých skupin.

Reklamy sdílené na WhatsAppu ve skupinách vojenského personálu ve výslužbě slibovaly podle serveru Kyiv Post měsíční platy více než 2 100 dolarů, 13násobek průměrného příjmu na Srí Lance. Inzeráty slibovaly také pozemky v Rusku, kde se mohli usadit zahraniční bojovníci a jejich rodiny. Karunaratne řekla, že ona a její manžel zaplatili 10 000 dolarů pracovnímu agentovi, aby získali práci.

„Prodali jsme vše, co jsme vlastnili včetně šperků,“ řekla minulý týden při demonstraci před ruskou ambasádou v hlavním městě ostrova – v Kolombu.

Státní ministr zahraničí Tharaka Balasuriya řekl, že Srí Lanka tlačí na Ukrajinu, aby propustila válečné zajatce, a pošle delegaci do Moskvy – ale žádné datum nebylo dohodnuto.

Jedním z těch, kteří měli štěstí v neštěstí a z Ruska uprchli, je podle serveru Kyiv Post sedmatřicetiletý řidič Anil Madusanka. Doma vozil po ostrově hotelové turisty, v Rusku doufal, že bude dělat např. řidiče taxi. Místo toho dostal pušku a byl poslán na frontu. V boji byl zraněn, střepiny mu těžce pochroumaly obě nohy, dostal se do ruské nemocnice a při první možné příležitosti kontaktoval svou ambasádu, která zařídila jeho návrat domů.

Mezitím se podle ISW sešel nový ministr obrany Ruské federace Andrej Bělousov s vybranou skupinou ruských blogerů a vojenských komentátorů a naznačil, že Kreml se snaží částečně využít nahrazení velmi nepopulárního bývalého ministra obrany Sergeje Šojgua k budování mostů a pěstování vazeb s širší komunitou blogerů.

A zatímco Bělousov jednal s blogery, představitelé Ruska, Íránu a Čínské lidové republiky (ČLR) uspořádali bilaterální jednání na okraj setkání ministrů zahraničí BRICS v Nižním Novgorodu dne 10. června. ISW podotkl, že hlavním řečníkem na akci byl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který poznamenal, že celé sdružení BRICS je hnáno větrem změn ve světě. Na okraji těchto jednání probírali Číňané, Rusové a Íránci možnosti širší spolupráce.

Americké ministerstvo zahraničí 10. června oznámilo, že USA a Polsko společně zahájily činnost Ukrajinské komunikační skupiny (UCG) ve Varšavě, aby čelily ruským dezinformacím tím, že nabízejí zprávy o válce na Ukrajině založené na faktech. S UCG budou podle institutu spolupracovat zástupci blíže nespecifikovaných zemí. Americké ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Rusko často používá falešné narativy, aby zatemnilo své válečné cíle a pokusilo se rozbít celosvětovou solidaritu s Ukrajinou.

Ve stejné době přijíždí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj do Berlína, aby zde promluvil o poválečné obnově Ukrajiny. Ale aby bylo vůbec možné mluvit o obnově Ukrajiny, bude podle Zelenského nejprve třeba posílit protivzdušnou obranu Ukrajiny, aby bylo možné obnovovat její energetický sektor. Zelenskyj a Scholz budou diskutovat o vojenské pomoci Ukrajině, rozšíření kapacity protivzdušné obrany a společné výrobě zbraní, napsal k jednáním server Kyiv Independent.

Zelenskyj se také setká s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem a předsedkyní Bundestagu Bärbel Basovou. Během své cesty po Německu plánuje Zelenskyj navštívit vojenskou základnu, kde cvičí ukrajinští vojáci.