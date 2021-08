Ubohé očkované děti. Zrůdy, trestat vás. Expert ví, co dětem hrozí

Imunolog Jiří Šinkora se zase jednou rozpálil doběla. Před časem ho zvedl ze židle tlak na očkování dětí, teď ho pořádně naštvaly „zrůdy z epidemiologické a vakcinologické společnosti a všechny další obskurní spolky“. A nyní? „Až se v dětské populaci stane díky očkování něco strašlivého, nebudu mít žaludek na to psát – já to říkal,“ varuje.

Už před dvěma měsíci imunolog Jiří Šinkora konstatoval, že dospělí lidé se mohou nechat očkovat proti nemoci covid-19. Zdůraznil, že nechat se očkovat je věcí svobodné volby každého jedince a u osob starších šedesáti let je očkování dokonce žádoucí.

Ale na očkování dětí se Šinkora dívá zcela jinak.

„Budu ale vždy proti očkování dětí vakcínou v nouzovém režimu, která je jim k ničemu, zbytečně podráždí jejich dokonalý imunitní systém a může vést k nežádoucímu posunu specifit rozpoznávání. Na to se mě už dál neptejte, nebudu na to odpovídat, protože názor nezměním. No, nebudu s tím prostě už ztrácet čas. Kdo chce nechat svoje děti naočkovat, ať o udělá. Zřejmě se nestane vůbec nic. Pak bychom se mohli pokusit vymýtit očkováním všechny druhy virů, které se na nás během vývoje usadily. Až se v dětské populaci stane díky očkování něco strašlivého, nebudu mít žaludek na to psát - já to říkal,“ napsal na sociální síti Facebook na počátku června.

Teď své varování zopakoval a nesmlouvavě se postavil proti expertům, kteří očkování dětí doporučují.

„Experti prostě lžou. Nechali se koupit, anebo jsou nablblí. Celá ta věc měla racionální jádro - naočkovat ohroženou populaci nad 60 let. Očkování dětí je svinstvo, jaké jsem ještě nezažil. Kdo máte rozum, nedávejte své děti očkovat. Dokud neproočkují všechny nad šedesát anebo jasně neřeknou, že neočkovaný senior, který neprošel infekcí, si za všechno může sám a nemocniční péči si bude platit, je očkování dětí proti SARS Cov-2 zhůvěřilost. A i potom to bude hloupá a zlá zbytečnost. Zvláště proto, že většina dětí je už imunních. Ještě jednou - držím ubohým očkovaným dětem palce, aby to nemělo žádné, ani dlouhodobé důsledky. A těm, kteří to povolili, propagují a provádějí, přeju to nejhorší, co se jim v životě může stát. Nic jiného si nezaslouží,“ rozzuřil se Šinkora.

Jenže nezůstal jen u toho. Pořádně naložil i všem, kteří den co den sledují čísla pozitivity PCR testů a vyslovují varování před možnou příští covidovou vlnou.

„Počet SARS Cov-2 nakažených je už jen Orwell. Když budete PCR testem takhle masívně sledovat výskyt jakéhokoli jiného respiračního viru, dojdete ke stejným nebo i vyšším číslům. Lžou vám a straší vás. Ty zrůdy z epidemiologické a vakcinologické společnosti a všechny další obskurní spolky chtějí zůstat viditelní a někteří na tom chtějí ještě vydělat. A hlavně v okamžiku, kdy už máme prokazatelnou kolektivní imunitu, nezastavili očkování dětí, za což snad přijde nějaký trest. Když ne tady, tak potom, pokud nějaké potom je,“ vypálil Šinkora.

Poslední ostrý vzkaz věnoval lidem, kteří prodělali nemoc covid-19 a přesto se později nechali očkovat. Všechny tyto lidi označil za „idioty“.

„A teď všem, kteří mě kdy četli nebo poslouchali, byli prokazatelně imunní anebo nemocí prošli, přesto se nechali očkovat a měli a budou mít potíže - jste dospělí a příčetní. Můžete si za to sami. Jen idiot se nechá očkovat po prodělané nemoci,“ uzavřel.

