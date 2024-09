Učitel odmítl nazývat chlapce dívkou. Zadržen. Potřetí jde do vězení

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22887 lidí píše, že muži škola dříve nařídila, aby se zdržoval mimo její pozemky poté, co byl suspendován s plným platem za to, že odmítl oslovovat studenta, který chtěl být oslovován zájmenem „oni“ namísto „on“, a odkazoval přitom na své náboženské přesvědčení, jelikož je křesťanská víra podle jeho tvrzení proti „transgenderismu“.



Burke se i přes suspendování ze školy během srpna 2022 chtěl na své místo vrátit a pokračovat ve výuce, načež následoval soudní příkaz, který mu zdržování se na škole Wilson’s Hospital School v irském hrabství Westmeath zakázal. Poté, co tento soudní příkaz Burke odmítl uposlechnout, byl v září předloňského roku zatčen.



Televize Sky News uvádí, že suspendování hluboce věřícího učitele ze školy přišlo po veřejné konfrontaci s tehdejší ředitelkou vzdělávacího ústavu a spor se měl týkat studenta, jenž si změnil jméno a oslovovací zájmeno, jelikož měl v záměru si změnit i své pohlaví. Tehdejší ředitelka školy Niamh McShaneová poslala zaměstnancům e-mail, v němž je žádala, aby dotyčného žáka oslovovali jeho novými zájmeny, což však Burke odmítal.

Fotogalerie: - Týden hrdých LGBTQ+

Učitel nakonec v září 2022 za pohrdání soudem strávil tři měsíce v dublinské věznici Mountjoy, načež byl podruhé uvězněn v září 2023, jelikož se opakovaně dostavil do školy. Podruhé muž již za mřížemi strávil i Vánoce a propuštěn byl nakonec až letos v červnu. Po svém propuštění se Burke snažil pokračovat ve výuce v tomto týdnu.



Deník Irish Independent informoval, že pokus učitele začít znovu učit v letošním školním roce skončil tím, že jej irští policisté již potřetí posadili do svého vozidla a odvezli k soudu v Dublinu, kterým byl za pohrdání soudními příkazy již potřetí poslán do vězení.



Daily Mail podotýká, že se Burke kvůli sporu, který odstartovalo odmítnutí oslovovat žáka zájmenem „oni“, vrátil opět za mříže věznice Mountjoy, kde strávil již více než 400 dní. Burke soudci Michaelu Quinnovi odmítl odpovědět na otázku, zda se hodlá do školy ve Westmeathu znovu vrátit. „Budete se zodpovídat Bohu za to, že jste mě uvěznil za mé náboženské přesvědčení,“ řekl při vynesení rozsudku.

Fotogalerie: - Pochod Prague pride 2023

Burke, který je stále zaměstnancem školy – avšak na administrativní dovolené a má zakázáno se k ní přiblížit – se brání, že soud nikdy neposoudil zákonnost požadavku někdejší ředitelky školy na oslovování žáka zájmenem podle jeho výběru.

„Tento soud mi jednoduše upírá mé náboženské přesvědčení a právo na mé náboženské přesvědčení. Jsem křesťan. Mám křesťanské přesvědčení. Moje přesvědčení je, že je muž a žena, Bůh stvořil muže a ženu,“ řekl učitel soudu a tvrdil, že je učitelům v Irsku „nařízeno vnucovat studentům transgenderismus“.



Zmínil též, že jde o ideologii, která má vést k tomu, že děti berou blokátory puberty a jsou „poznamenány na celý život“. „Nikomu jsem své přesvědčení nevnucoval,“ hájil se. „To přesvědčení bylo vnuceno mně. Bylo mi přikázáno, abych tímto jedem krmil mně svěřené mladé lidi,“ dodal.

Fotogalerie: - Duhový průvod 2024

Za loňské navštěvování školy v rozporu se soudním příkazem má Burke ještě navíc zaplatit pokuty ve výši 88 tisíc eur (přibližně 2 210 000 Kč).



Příspěvek na profilu učitele na sociální síti X uvádí, že Burkovo zatčení měl nařídit soudce Barry O’Donnell, jenž dříve zastupoval irskou státní Agenturu pro děti a rodinu (TUSLA) jako advokát. Tato agentura je podle tvrzení na učitelově profilu „organizace nasycená LGBT ideologií, která v poslední době nabádá zaměstnance, aby se dozvídali o cross-dresserech (lidech, kteří se převlékají do oblečení jiného pohlaví, pozn. red.) a drag performerech (většinou muži, kteří se převlékají do ženských šatů a napodobují ženské chování, pozn. red.), a klade přijetí LGBT a transgender ideologie jako podmínku pro pěstounství dětí“.



„Jaký výsměch očekávat, že Enoch Burke, křesťanský učitel, bude sedět před tímto mužem a očekávat spravedlnost,“ zaznívá v příspěvku.

BREAKING: Teacher Enoch Burke arrested at Wilson’s Hospital School after refusing to endorse and affirm transgender ideology.



Judge Barry O’Donnell, who made almost €400,000 from 2016-2018 representing TUSLA as a barrister, ordered his arrest.



TUSLA is the Irish State ‘Child… pic.twitter.com/Ni8xLSRS7a — Enoch Burke (@EnochBurke) September 2, 2024

Fotogalerie: - Pochod hrdosti 2022

Že má být soudce O’Donnell „napojený“ na organizaci TUSLA, která „propaguje genderovou ideologii pro děti v pěstounské péči v Irsku“, varuje také nezisková organizace gayů, leseb a členů komunity sexuálních menšin Gays Against Groomers, která vystupuje „proti sexualizaci, indoktrinaci a medikalizaci dětí pod rouškou ‚LGBTQIA+‘“.

BREAKING: Irish Teacher @EnochBurke has been arrested for refusing to affirm transgender ideology in school. Judge Barry O'Donnell, linked to TUSLA, ordered the arrest. TUSLA promotes gender ideology for children in foster care in Ireland.



Last Friday, the Irish High Court… — Gays Against Groomers (@againstgrmrs) September 2, 2024

Psali jsme: Cena od zmocněnkyně Šimáčkové. Za podporu migrantů i genderových menšin Organizátor Pridu z Velké Británie před soudem za pedofilní zločiny To mají dětem vysvětlit rodiče, ne stát. Gender už v mateřské škole? Obránce rodiny Gregor to odmítá Potlačíme to v zárodku. Bulharsko neřekne dětem o gayích, je zle