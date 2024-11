Učitel vyhodil žáka ze třídy za kšiltovku s Trumpem. A to nebylo vše

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 19367 lidí

Vyzval studenta, ať „vypadne z jeho třídy, pokud hodlá propagovat násilníka“. A prý může klidně říct řediteli školy i své mámě, že ho učitel vyhodil ze třídy za to, že jako student vyjádřil podporu násilníkovi.

Údajně má jít o učitele Clydea J. Cilinca působícího ve státní škole v Kalifornii, což je z hlediska prostory demokratické strany nejsilnější demokratický stát. Colinco je trenérem dívčího golfového týmu.

Kantor poznamenal, že ti křesťané, kteří hlasovali pro Donalda Trumpa, nejsou ničím jiným než „bandou lůzrů“.

Trumpa popsal jako muže, který „obtěžuje děti“, jako „zatraceného násilníka“, kterého přece skuteční křesťané nemohou volit. A pokud ho volí, stanou se „bandou lůzrů“. Podle kantora ale existuje jedna možnost, ti křesťané, kteří Trumpa volí, jsou z učitelova pohledu jen „falešnými křesťany“.

