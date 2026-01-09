Údiv na tiskovce v Kyjevě. Kvůli Kundrovi z Respektu

Ministr zahraničí Petr Macinka je na návštěvě Kyjeva. Se svým protějškem Andrijem Sybihou se na ní domluvili už v prosinci.
„Vláda má nový program, nové programové priority a vzhledem k tomu, že za poslední roky mezi Českou republikou a Ukrajinou probíhal velmi intenzivní vztah, považujeme za vhodné, aby se tento intenzivní vztah nějak korigoval,“ vysvětloval Petr Macinka novinářům smysl cesty. Ve vlaku, který mířil do Kyjeva, byl jako součást novinářského doprovodu i reportér ParlamentníchListů.cz.
Ukrajinský protějšek by podle něj měl být seznámen s tím, na co se nová vláda dívá jinak, ale kontakty z Kyjevem jsou nezbytné už z toho důvodu, že v Česku žijí statisíce ukrajinských občanů.
Vzhledem k tomu, že vláda má v programu úsilí o co nejrychlejší mírové ukončení konfliktu na Ukrajině, chtěl se Macinka u svého protějšku zajímat i o to, jak se vyvíjejí mírová jednání, kterých v poslední době probíhalo hned několik.
„Všimli jsme si, že Ukrajina byla v uplynulých týdnech a měsících ochotná k jistým ústupkům, což se zatím na straně Ruska asi neukazuje. Rusko nás tady zřejmě uvítalo nějakými raketovými útoky, které neproběhly úplně daleko od nás,“ dodal ministr Macinka pro novináře. Na tiskovce pak útoky, které směřovaly na Kyjev i západoukrajinský Lvov, označil jako šílené.
„Je mou povinností vyslovit soustrast všem obětem nejen předešlého večera, ale i uplynulých let,“ byla jeho slova hned na samotném začátku tiskové konference.
Na kyjevském nádraží českou delegaci vítal ukrajinský velvyslanec v Praze Vasyl Zvaryč, poté delegace, ve které byl i poslanec Filip Turek, zamířila k ministrovi zahraničí Andriji Sybihovi.
Na tiskové konferenci po jednání mluvil ukrajinský ministr o tom, že Ukrajina je pro maximální dynamiku mírového procesu.
Andrij Sybiha také poděkoval Andreji Babišovi a vyjádřil mu vděčnost za jeho účast na jednání evropských lídrů v Paříži, kde se řešila další podpora Ukrajiny. Ukrajina podle ministra tento postoj vnímá pozitivně.
Z nové české vlády cítí energii k rozvoji vzájemných vztahů. „Dnes jsme se dohodli, že budeme pokračovat ve spolupráci se vzájemným respektem,“ ujistil ministr zahraničí.
Petr Macinka se vrátil k nočnímu útoku na Kyjev a okolí, který se dotkl i cesty české delegace. Český ministr zahraničí vyjádřil naději, že půjde o eskalaci obvyklou v závěru války. Z historie podle něj víme, že poslední masivní útok bývá předzvěstí míru, po kterém všichni touží a usilují o něj.
Rozruch a nechápavé obličeje na konci tiskovky vyvolal dotaz redaktora Respektu Ondřeje Kundry, který se znovu ptal na novoroční vystoupení Tomia Okamury. Tato věc byla přitom v posledních dnech mezi oběma stranami vyjasněna a diplomacie tomu věnovala poměrně velké úsilí.
Proto byli mnozí překvapeni, že redaktor Respektu téma znovu vytáhl. Ministr Macinka v odpovědi konstatoval, že tazatel do mezinárodního jednání znovu zatáhl domácí politiku. Obě strany podle něj už obrátily list.
Tomio Okamura podle Petra Macinky už v noci psal ministrovi zahraničí esemesku, kde mu přál, ať cesta dobře dopadne a v pořádku se vrátí.
