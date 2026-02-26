Mračková Vildumetzová (ANO): Letitý problém Chodova chci vyřešit s pomocí ministra

Vleklý a nepříjemný spor chodovské radnice se společností Marservis trápí senátorku Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO).

Foto: Screen: ČT24
Popisek: Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Ta město na Sokolovsku navštívila v rámci svých pravidelných pracovních cest regionem a slíbila pomoc s vyřešením tohoto vážného problému. „Není možné, aby lidé stále posílali peníze za teplo společnosti Marservis, která již nemá licenci a podle informací z některých médií ani neplatí dodavateli tepla. Vyinkasovaná částka se pohybuje kolem šedesáti milionů korun, což je obrovská suma. Domluvila jsem na polovinu března schůzku na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde to projednám s ministrem Karlem Havlíčkem a předsedou Energetického regulačního úřadu Janem Šefránkem. Tohle prostě musíme rychle vyřešit,“ říká Jana Mračková Vildumetzová.

Zastavila se ale i v dalších místech regionu. V sokolovské nemocnici se zajímala o pokračování stavby nového urgentního příjmu a řešila také provozní dobu mamografického centra. „Jsem moc ráda, že stavba nového a plnohodnotného urgentního příjmu v Sokolově, kterou jsem zahajovala jako hejtmanka Karlovarského kraje, pokračuje podle plánu. Již v listopadu tam spustí zkušební provoz. Ten ostrý je pak plánován od ledna příštího roku,“ pokračuje senátorka a vyzývá ženy, aby chodily na preventivní vyšetření prsu: „Mamografy máme v Karlovarském kraji dva, jeden v Karlových Varech a druhý právě v Sokolově. Pokud si žena nahmatá bulku nebo má jiné podezření či problém, je vyšetřena přednostně. Běžné čekací doby na vyšetření jsou čtrnáct dní až měsíc.“

Pozitivní byla i návštěva obce Lomnice, která aktuálně řeší stavbu cyklostezky a další rozvojové projekty. „Musím říct, že Lomnici se daří velmi dobře. Práce starosty a radních je vidět a za zmínku určitě stojí pozitivní trend v narůstajícím počtu obyvatel. A to je jeden z důležitých parametrů vypovídajících o kvalitě života v obci,“ uzavřela Mračková Vildumetzová.

