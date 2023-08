Ukrajina: Evakuace pod ruským tlakem. Dívka mluví s mrtvými vojáky, píše BBC

reklama

Válka na Ukrajině trvá už 552 dní a Ukrajinci se pokoušejí postoupit dál na jih v oblasti obce Robotyne. Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová podle americké zpravodajské stanice CNN uvedla, že Rusové teď do sektoru kolem Robotyne vrhají všechno, co mají. „Nepřítel vrhá všechny své síly na tyto oblasti, aby se nevzdal obsazených pozic,“ oznámila.

Ruští prováleční blogeři si stěžují, že jak se ruské síly přesouvají, schází teď dostatečně silná obrana v oblasti Chersonu. Ruská armáda tam prý nemá dost dělostřelectva. Tyto zprávy přicházejí v době, kdy ruská charitativní organizace, která poskytuje finanční podporu vojákům na frontě, uvedla, že doufá, že problém se zásobováním bude vyřešen, aby vojáci mohli „bránit svou vlast se vším, co potřebují“. Pokud se tak nestane, „nastanou problémy“, uvedla organizace.

Ale i Ukrajinci mají problémy.

Z města Kupjansk na severovýchodě země a jeho okolí bylo tento měsíc evakuováno více než 1400 civilistů, včetně více než 340 dětí, uvedl v pondělí místní vojenský představitel. Ruské ostřelování Kupjanska a okolních oblastí Charkovské oblasti tento měsíc zesílilo, protože se moskevské síly snaží získat zpět území.

Přes nelehkou situaci Ukrajinců bránících svou zemi naznačil prezident Volodymyr Zelenskyj, že by se příští rok mohly konat volby. V zemi sice platí stanné právo, během něhož se volby nekonají, ale ukrajinský prezident zdůraznil, že stateční vojáci „brání demokracii“, a proto je také třeba demokraticky postupovat. „Bráníme demokracii a naši zemi,“ řekl místním médiím. „Proto se mluví (o volbách). Probíhá politický proces. Nelze ho zakázat.“

V projevu ke svým spoluobčanům také prozradil, že pokračuje ukrajinské protikorupční tažení.

„A ještě jedna věc. Existuje zpráva orgánů činných v trestním řízení o kontrole vojenských lékařských komisí po celé zemi. Tuto záležitost předkládáme k posouzení Radě pro národní bezpečnost a obranu. Se zprávou a rozhodnutím seznámíme veřejnost,“ ujistil Zelenskyj.

Ukrajinci však mají ještě jeden problém. Britská veřejnoprávní BBC s odvoláním na zprávy „některých amerických představitelů“ upozornila, že v posledních dnech rostou ukrajinské ztráty. Svědčí o tom nově vzniklé hroby, kterých se na východě země den co den objevují desítky. Nejen v Doněcké oblasti leží mladí muži po desítkách a šestadvacetiletá Margo s nimi prý rozmlouvá. „Možná to zní divně... ale já jsem ta, která se chce omluvit za jejich smrt. Chci jim nějak poděkovat. Je to, jako by slyšeli, ale nemohou odpovědět.“

U svého přeplněného stolu za těžkými dveřmi márnice sedí s perem v ruce. Jejím úkolem je zaznamenávat podrobnosti o padlých. Ukrajina neuvádí žádné oficiální počty mrtvých ve válce – ukrajinské ozbrojené síly opakují, že počty jejich obětí jsou státním tajemstvím – ale Margo ví, že ztráty jsou obrovské.

Čísla zůstávají tajná. Američtí představitelé, které citoval deník New York Times, však nedávno uvedli počet 70 000 mrtvých a až 120 000 zraněných. Je to ohromující číslo, a to u ozbrojených sil, jejichž počet se odhaduje na pouhého půl milionu. OSN dosud zaznamenala 9177 mrtvých civilistů.

„Nejtěžší je, když vidíte mrtvého mladého kluka, kterému ještě nebylo ani 20, 22 let. A uvědomíte si, že nezemřel vlastní smrtí,“ říká. „Byli zabiti. Byli zabiti pro svou vlastní zemi. To je nejbolestivější. Na to se nedá zvyknout. Teď se to dostává do bodu, kdy jde jen o to, (pomoci) chlapcům dostat se domů.“ Nejtěžším dnem v jejím životě podle ní bylo, když jejího manžela přivezli do márnice v den, kdy zemřel. Třiadvacetiletý Andre byl zabit v boji 29. prosince 2022. „Zemřel při obraně vlasti,“ prozradila. „Ale pak jsem se už poněkolikáté přesvědčila, že bych tu měla být, že bych měla pomáhat padlým. … Všechno to v sobě držím až do večera, kdy přijdu domů. Nikdo mé slzy nevidí.“

Do márnice přivezli i vojáka, který zemřel při dělostřeleckém útoku. Granát mu utrhl část hlavy a způsobil mu i další vážná zranění.

Podle BBC se však zdá, že v Ukrajincích přetrvává vůle k vítězství. Pohled na padlé vojáky bránící vlast a svobodu prý toto odhodlání v ostatních Ukrajincích jen posiluje.

Psali jsme: Až přijde úplný konec... Co udělají Ukrajinci. Slova ze Západu Řeší se tu metry postupu na bojišti, ale... Václav Cílek vidí na Ukrajině veliký problém Dovolená na Krymu? V roce 2021 přijelo 9,4 milionů Rusů. Zato dnes Nechtěli bojovat za Ukrajinu, platili. Šéf náboru si přišel až na 300 tisíc dolarů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.