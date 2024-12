Ukrajina: Přijde s Trumpem rychlý konec? Analytik promluvil

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8636 lidí



Nedávný ústupem Bidena směrem k Ukrajině v podobě povolení použití amerických zbraní k útokům na ruské území hodnotí coby snahu odcházejícího prezidenta „dohnat to, co ztratil“ a jako krok, který bude Trumpovi usnadňovat zamýšlená mírová jednání s Ruskem.



Zpoždění u politiky současného Bílého domu lze podle amerikanisty sledovat dlouhodobě. „Biden vždycky udělal správnou věc. Ale až o den, měsíc nebo až půl roku později, než ji udělat měl. A to je samozřejmě v politice problém,“ zhodnotil s podotknutím, že přitom ve válce hraje načasování klíčovou roli.

S nástupem Trumpa očekává stáhnutí amerického vlivu ze starého kontinentu. „Trump se chce Evropou zabývat minimálně. Chce se hlavně zabývat Asií a Čínou,“ poukázal.



Pro Evropu by to podle Klvani mohlo mimo jiného znamenat, že pokud by došlo k vytvoření nárazníkového pásma na ukrajinské frontě, dohled nad ním by Američané odmítli.



Zatímco téma Ukrajiny je prioritní pro Evropany a Trump jej chce mít podle něj co nejrychleji vyřešené a „bude tvrdit, že uspěl za jakékoliv situace“, pro Američany je téma číslo jedna migrace.

Právě příchod ilegálních migrantů do USA vnímá též jako jednu z hlavních příčin neúspěchu kandidátky demokratů Kamaly Harrisové. „Problém jižní hranice patří k těm, které Joe Biden totálně nezvládl,“ hodnotí Klvaňa s tím, že právě viceprezidentka Spojených států se podílela na postoji americké vlády k uprchlíkům a z Bílého domu přicházelo přesvědčení, že o stěžejní téma nejde.



„Bidenova administrativa si myslela, že když je to téma pro Fox News, tak je migrace tématem jen republikánských voličů. Jenže ono je to téma třeba ve velkých městech jako New York nebo Chicago,“ upozornil amerikanista.



Varuje, že napětí v Americe po volbách poroste a očekávat se prý dá, že se po prohře Kamaly Harrisové nyní demokraté přesunou blíže svému levicovému okraji, kdežto u republikánů posílí Trumpův názorový proud.

Otázkou má být také, jak se toto pnutí ve společnosti promítne do příštích amerických prezidentských voleb v roce 2028. Mnohé voliče Trumpa podle Klvani bez kandidatury znovuzvoleného prezidenta bude moci oslovit Demokratická strana, avšak za předpokladu, že se neposune více směrem k liberální levici.



Za zcela vyloučené nepovažuje ani to, že by Trump zkusil obhájit prezidentský úřad i napotřetí. „Donald Trump je člověk, který nerespektuje demokracii, který nerespektuje ústavu,“ pronesl s tím, že prý není nic vyloučené.



Odchod Bidena z Bílého domu se pak má nést ve znamení ostudy v souvislosti s omilostněním svého syna Huntera. „V tuhle chvíli je to obrovská ostuda. Je to obrovská politická chyba. Je to kaňka na dobrém výsledku Joea Bidena během těch čtyř let,“ hodnotí Klvaňa. Na inflaci se podle něj zapomene a historici mohli prý Bidena „hodnotit jako velmi úspěšného prezidenta vzhledem k tomu, co dosáhl, ale teď tu je ta kaňka milosti“.

„Osm let říkáte, že bojujete za zachování jakési duše Ameriky, za zachování demokratického systému a pak jej takto zneužijete,“ nešetřil amerikanista s kritikou Bidena. Dřívější slova Joea Bidena, že milost Hunterovi neudělí, podle něj byla myšlena zcela vážně, ovšem s tím, že si Biden myslel, že bude prezidentským kandidátem. A co se tedy změnilo? „Myslím, že zahořkl. On to prostě vnímá jako osobní křivdu, že ho vytlačili z postu kandidáta, a řekl si: ‚Kašlu na všechno, alespoň Hunter nepůjde do vězení,‘“ vylíčil Klvaňa, jak si otočku Bidena interpretuje.



