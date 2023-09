Ukrajinci mají novou zbraň. Konopí

reklama

Na Ukrajině dál teče krev a u Ukrajinců bránících se vůči ruské invazi přibývají psychické problémy. „Pro mě je konopí užitečné,“ prozradil britské veřejnoprávní stanici jeden z vojáků, kteří se scházejí v jednom z kyjevských bytů. V relativním klidu a za frontou. „Bez toho nemůžu spát. Pomáhá mi to uvolnit se. Každý by to měl dostat,“ dodal voják.

Válka trvající 18 měsíců vyvolala po celé Ukrajině takřka tsunami různých psychických traumat, a to jak mezi vojáky ze zážitků z fronty, tak mezi civilisty, kterým padají ruské rakety na hlavu. V loňském roce ukrajinské ministerstvo zdravotnictví odhadlo, že 57 % Ukrajinců je ohroženo posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD).

„Ale konopí, i když je dekriminalizováno v malých množstvích pro osobní potřebu, stále není dostupné pro lékařský výzkum, navzdory důkazům, že může pomoci,“ upozornila BBC. Ve Forest Glade Center pro psychologické zdraví a rehabilitaci veteránů, kousek od Kyjeva, má podle BBC léčba mnoho podob. V jedné místnosti např. hraje voják videohru, zatímco lékař sleduje jeho mozkovou aktivitu. V další místnosti prý vojákům zkoušejí pomoct akupunkturou, skupinovými terapiemi a tak podobně.

„Naši vojáci v první linii potřebují různé silné zbraně. U nás je to úplně stejné,“ sdělila Ksenija Voznicyna, ředitelka Forest Glade. „Potřebujeme také arzenál. Čím širší je, tím účinnější může být naše léčba.“ BBC upozornila, že ředitelka patří mezi ty, kdo prosazují konopí, MDMA (extázi) a psychedelika, jako je např. psilocybin. To vše má být zkoumáno při léčbě traumatického poranění mozku a PTSD. Tyto léky jim podle ředitelky „mají pomoci dostat se z propasti“, nikoli je vystřelit k nějakým výšinám, o nichž často přemýšlejí rekreační uživatelé drog.

Danylo Yevtukhov, jeden z vojáků, utrpěl v zákopech těžké popáleniny na obličeji a strašlivé popáleniny na rukou. Po sedmi operacích mnoho měsíců po zranění už se cítí o něco lépe a BBC prozradil, že právě konopí mu pomohlo překonat některé nejtemnější dny. „Každý zná bolest, když se popálí. Vynásobte to 20krát nebo 50krát,“ svěřil se Danylo, když se sešel v parku v kyjevské čtvrti Podil. „Bylo to hrozné, protože to bylo na mém obličeji,“ pokračoval s tím, že konopí mu prý v jistých chvílích pomohlo víc než léky proti bolesti, které mu až příliš otupovaly mysl.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už naznačil, že bude usilovat o změnu zákona tak, aby se na Ukrajině vše výše zmíněné dalo využit v širších možnostech. „Všechny nejlepší světové postupy... bez ohledu na to, jak obtížné nebo neobvyklé se nám mohou zdát, by měly být uplatňovány na Ukrajině, aby Ukrajinci, muži a ženy, nemuseli snášet bolest, stres a traumata války,“ pravil Zelenskyj.

Návrh zákona, jehož cílem je podle BBC „vytvořit regulovaný domácí průmysl pro léčebné konopí“, prošel prvním čtením v polovině července, ale nezměnil status konopí jako zakázané látky, což prý způsobilo zmatek.

Na frontě se podle kyjevské strany ukazuje, že Rusům hodně chybějí lidé, takže např. na bojiště u Bachmutu povolávají i některé bývalé příslušníky soukromé armády wagnerovců. To potvrdil mluvčí ukrajinské Východní skupiny vojsk kapitán Ilja Jevla ohledně přítomnosti pěti stovek bývalých příslušníků skupiny Wagner působících v útvarech spojených s ruským ministerstvem obrany v oblasti Bachmut, a že tento personál nestačí ke změně situace na bojišti.

„Od této chvíle je jich (bývalých wagnerovců) několik set v našem směru, na východní frontě, v různých oblastech,“ řekl CNN zástupce velitele ukrajinských sil na východě Serhij Čerevatij. Dodal, že ruským silám na Ukrajině „teď chybějí všichni, takže každý člověk je pro ně dobrý“.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) s odvoláním na ruské proválečné blogery napsal, že v oblasti Bachmutu se nachází asi pět set někdejších příslušníků wagnerovců.

Ukrajinci také tvrdí, že Rusové „vedle životů ničí i ukrajinské kulturní památky“. Podle nevládní organizace registrované v Kyjevě se Rusko dosud dopustilo více než pěti set útoků na ukrajinské kulturní dědictví. Mezi útoky prý patří „využívání kulturních statků pro vojenské účely, převoz kulturních statků z okupovaných území“.

