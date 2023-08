Ukrajinci ovládnou podsvětí a policie to přehlédne. Představy o uprchlících někteří nesplňují. Slova aktivistů na romské straně

reklama

„Skupují podniky a postupně ovládnou podsvětí. To si vůbec neuvědomujete. Mnozí z nich mají nacionalistickou minulost, v níž na Ukrajině napadali jiné národnosti, třeba Romy. A bude to ještě horší. Policie je chrání a dost věcí tutlá či přehlíží, protože vzhledem k Ukrajině se v Evropě uplatňuje těžce ochranářská a blbá politika.“ Tohle nenapsal žádný proruský troll anebo „dezolát“, ale předseda slovenské Asociace rady Romů Štefan Milo. Tak se na to pojďme podívat…

Rom ze Slovenska

Minulý měsíc poslal za Asociaci romských občanských iniciativ Evropy Ivan Veselý celkem drsný dopis ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. S ohledem na násilnou smrt Roma v Brně v něm třeba napsal: „Vám nestál ani za zmínku, natož za nějaké smířlivé gesto dokonce ani zavražděný člověk.“ Poslal jej přes ukrajinskou ambasádu, na odpověď stále čeká, nejspíš marně. Pod dopisem byla připojena jména romských aktivistů z celé Evropy a ParlamentníListy.cz požádaly iniciátora dopisu Veselého, jestli by některé nepožádal o vyjádření vlastního pohledu na narůstající nevraživost mezi Romy a Ukrajinci v Česku a obecné zhodnocení situace uprchlíků.

Milo úvodem napsal, že se netřeba divit, že Romové reagují vlastním způsobem na jednotlivé útoky Ukrajinců proti nim, protože jde o normální chování. Dále se zamyslel nad tím, jací muži přišli v minulosti z Ukrajiny na Slovensko a do Čech. „Když k nám přišli zhruba před dvaceti lety první Ukrajinci pracovat, začala se organizovat i jejich mafie. Vykořisťovali své lidi, brali od nich z každé výplaty provize, ale postupně chtěli zabírat víc a víc místa pro své aktivity. Moc jim to nevyšlo. Často proti nim policie zakročila a vyhostila je,“ nastínil a pak pokračoval slovy v úvodu tohoto článku.

„Za pár let uvidíme, co se všechno stalo. Nicméně už nyní to má dopad i na naši menšinu. Nás Romy neberou jako lidi, podívejte, jak se k Romům chovají u sebe doma. Nicméně Ukrajinci, co žijí v Česku dlouho, se od těch příchozích po ruské invazi liší. Ti druzí jsou radikálnější. Když ztratíme sami sebe, ztratíme vše. Někdy mi chybí slova, ale častěji mi chybí lidé, kteří by byli ochotni naslouchat a rozumět,“ nastínil a přesto vyzval romské politiky, aby začali jinak přemýšlet, hladit si svá ega a oddali se pokoře. Měli by prý přestat vyostřovat situaci a naopak napomáhat jejímu vyřešení právní cestou.

Aktivisté z Británie

Pod dopis Zelenskému se podepsala profesorka britské University of st. Andreus Alena Marušiaková. Ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz se k ní přidal i manžel Veselin Popov. Ona Slovenka, on Bulhar, společně žijící v Anglii. „Každá válka je absolutní zlo. Evropa bohužel zažila ve své historii mnoho válek se všemi jejich tragickými následky. Jedním z národů, kteří ve válkách nejvíc trpěli, jsou Romové. Ti sdílejí osudy okolního obyvatelstva, ale jsou často i obětními beránky a stávají se nepovšimnutými oběťmi,“ napsali na úvod.

A pokračovali: „Osud uprchlíků před válkami je vždy těžký. Strašidelné však je, když se věci natolik zpolitizují, že některé oběti války jsou zvýhodněny na úkor jiných. Často jsou právě Romové v pozici těch jiných. Takový byl osud Romů za války v Kosovu. Stali se oběťmi, přišli o vše a mezinárodní mocnosti zavíraly oči před zločiny, kterých se na nich Albánci dopouštěli. V současném konfliktu na Ukrajině vidíme, že se situace opakuje. Bezvýhradná podpora Ukrajině, neustále opakované mantry, že Ukrajina chrání Evropu, vedly mezi některými uprchlíky k vytvoření pocitu - hlavně mezi de facto mladými muži, kteří unikli vojenské mobilizaci -, že jsou privilegovaní a je jim všechno dovolené. Představu uprchlíka, který přišel o všechno, je těžké skloubit s obrazem těchto ‚uprchlíků‘ z Ukrajiny, kteří neustále cestují po Evropě v drahých autech, jezdí na dovolené do drahých resortů a stravují se v luxusních restauracích. Situace se stává tragickou, když se uchýlí k agresi proti občanům zemí, které jim poskytly útočiště a přístřeší. Přirozeně, že neexistuje kolektivní vina, ale v tomto směru už jsou znepokojující trendy a zákonitosti dost zjevné.“

Podle Marušiakové a Popova Romové na samotné Ukrajině vynaložili obrovské úsilí, aby byli integrální součástí tamní společnosti v dosažení jednotného cíle. Nyní ale ustoupili do pozadí anebo jsou upozadňováni projevy anticiganismu, o kterých se hodně psalo v minulosti. Už nyní mají prý Romové na Ukrajině obavy z toho, co se stane bezprostředně po válce, jestli se nahromaděná frustrace nepřenese do nové agrese proti Romům. Incidenty jako ten v Brně a mnohé další vedou k obavám a masové psychóze, které mohou vést k tragickým následkům. Podle obou aktivistů však mlčení a zatajování takových problémů není nejlepším řešením.

