Ukrajinci přispívají? A jak jste na to přišli? Babiš zpochybnil, čím se koalice hodně chlubila

„Vláda je strašně zdatná v propagandě. Propaganda je neuvěřitelná a jedna z těch věcí, kterou my stále tady slyšíme, že ukrajinští uprchlíci v Česku letos odvedli státu o 5,7 miliardy korun více, než dostali na podpoře,“ uvedl Andrej Babiš ve Sněmovně během debaty o prodloužení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků.

Po ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) žádal, aby podrobně vysvětlil, jak k takovému číslu dospěl. Především se pozastavil nad tím, že do výpočtu byla zahrnuta i daň z přidané hodnoty a spotřební daň za naftu, benzín, tabák a také alkohol. „A také mě zajímá, kolik stála ta společnost McKinsley, kterou si na to najal pan ministr Jurečka,“ podotkl opozičník.

V tomto kontextu poukázal na problémy s Ukrajinci. „No tak ten alkohol, tam to asi stouplo. Slyšíme stále, jak v těch barech tam dělají bordel,“ narážel Babiš na stále častější informace z médií, jak nevhodně se chovají Ukrajinci v českých barech, například na Žižkově v Praze.

Jasné mu nejsou ani další daně, které byly do výpočtu zahrnuty: „Ať mi to někdo vysvětlí! Energetická daň. Jak to někdo může spočítat? A pozor, daň z příjmu právnických osob. Tak to je jako taky šok. Takže to jsou normálně hausnumera, co nám tady pan Jurečka předkládá,“ rozčiloval se šéf hnutí ANO.

Důchodce vláda opakovaně odrbala o peníze

„Jsem v šoku z toho, že vlastně do toho modelu vcházejí takové nesmysly, podle mého názoru se nedají ani spočítat. Když tady koalice mluví o důchodcích, jako že jsme hospodářská škoda, tak potom proč tam nevykazují i stejně pro důchodce i tu DPH i tu spotřební daň a energetickou daň? U Ukrajinců to počítají a nepočítají to u českých důchodců, ty jste opakovaně tady odrbali o peníze,“ prohlásil Babiš a sklidil potlesk z opozičních lavic. Opakovaně poukázal, že relevantní data mají zdravotní pojišťovny.

„Tahle vláda stále mluví hlavně o Ukrajině a stará se o Ukrajinu pan premiér, málo o naše lidi. Dovoluji si zpochybňovat ta čísla, aby nám to někdo vysvětlil, jak je to vůbec možné, jak to někdo spočítal,“ apeloval Babiš na ministra Jurečku.

Tím, že Ukrajinci s dočasnou ochranou zaplatili českému státu letos za první tři čtvrtletí na odvodech a daních o 5,7 miliardy korun víc, než získali na podpoře, se chlubil na síti X také ministr vnitra, šéf hnutí STAN Vít Rakušan: „Pomáháme napadené Ukrajině. A ukrajinští uprchlíci pomáhají naší ekonomice. Nenechte si nic namluvit,“ reagoval na kritiku zástupců opozice, kteří tento výpočet zpochybňují.

Pomáháme napadené Ukrajině. A ukrajinští uprchlíci pomáhají naší ekonomice. Nenechte si nic namluvit. pic.twitter.com/tMcXjANAoV — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 19, 2024

Podobně činil také senátor Tomáš Czernin (TOP 09): „Na téma uprchlíků koluje spousta lží a polopravd. Jak se to má řečí čísel? Uprchlíci z Ukrajiny přispěli českému státu v letošním roce o 5,7 miliardy Kč více, než dostali na podpoře. Pracují na základě 150 tisíc pracovních smluv a dohod,“ uvedl a Ukrajincům vzkázal: „Děkujeme. Jste tu vítáni.“

Na téma uprchlíků koluje spousta lží a polopravd.



Jak se to má řečí čísel?



Uprchlíci z Ukrajiny přispěli českému státu v letošním roce o 5,7 miliardy Kč více, než dostali na podpoře.



Pracují na základě 150 tisíc pracovních smluv a dohod.



?????????? Děkujeme. Jste tu vítáni. — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) November 19, 2024

Sněmovní debata na téma Ukrajinci v České republice trvala nakonec tak dlouho, že se poslanci ani k hlasování o prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky nedostali, jelikož odpoledne bylo na programu projednávání státního rozpočtu. Bod k uprchlíkům tak přerušili, vrátit se k němu mají v pátek.

