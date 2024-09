Ukrajinci v Kursku vyčerpaní, tvrdí bývalý generál. Zato Rusové na dostřel Pokrovsku

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) tvrdí, že ruské velení nechalo stáhnout část jednotek směřujících k Pokrovsku do ruské Kurské oblasti, kde Ukrajinci stále rozvíjí útočné akce. Analytici však upozorňují, že přemístěné ruské jednotky nebyly zapojeny do nejtvrdších bojů o Toretsk a Pokrovsk. Do Kurské oblasti se pravděpodobně přesunuly zálohy, ale i tak se podle ISW ukazuje, že Rusové nedokážou zcela oddělit obranu Kurské oblasti a útok u Pokrovsku. Obě operace se vzájemně ovlivňují.

„Zůstává nejasné, zda ruské vojenské velení již přemístilo nebo přemístí další záložní síly určené pro ruské útočné operace ve směru Pokrovsk a Toretsk k řešení ukrajinské invaze do Kurské oblasti,“ poznamenal institut.

Ale ukrajinské problémy to příliš neumenšilo.

„Geolokační záběry zveřejněné 31. srpna naznačují, že ruské síly nedávno okrajově postoupily do východní oblasti Hryhorivky (severně od Časiv Jaru). Další geolokační záběry zveřejněné 31. srpna naznačují, že ruské síly nedávno postoupily na polích západně od Krasnohorivky během mechanizovaného útoku o velikosti zhruba roty, a ruský proválečný bloger tvrdí, že ruské síly postoupily také na polích jihozápadně od této osady,“ napsal ISW.

Bývalý australský generál Mick Ryan tvrdí, že ruská obrana v Kurské oblasti posílila a ukrajinská akce dosáhla svého maxima. Ačkoli nevyloučil, že by Ukrajinci mohli v útocích ještě pokračovat, případně v zájmu obrany vlastního území z Kurské oblasti úplně odejít, za nejpravděpodobnější považuje variantu, že se Ukrajinci stáhnou do dobrých obranných pozic a tam se pokusí odolávat nepříteli co nejdéle. Vyjádřil se takto na sociální síti X.

