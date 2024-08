Ukrajinec: Naše vlajka v Rusku je hezká věc, ale válka se vede jinde

Válka na celé Ukrajině trvá již 903 dní. A na východě země, v Doněcké a Luhanské oblasti, již deset let. Teď se zdá, že Rusové některé jednotky z Doněcku stahují, aby udeřili na Ukrajince postupující Kurskou oblastí. Mohly by sem být přesunuty i jednotky, které agresorům v Doněcké oblasti poskytovaly podporu. To může zpomalit postup ruských jednotek. Naproti tomu podle ruských proválečných blogerů Ukrajinci stále postupují.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) upozornil, že bude složité informovat o přesunech jednotek mezi vchodem Ukrajiny a ruskou Kurskou oblastí. „Zdá se však, že ruské úřady do značné míry spoléhají na ruské brance a prvky některých pravidelných a nepravidelných vojenských jednotek stažených z méně kritických sektorů frontové linie,“ napsal k tomu ISW.

Podle geolokalizovaných záběrů Ukrajinci operují ve 41 osadách v Kurské oblasti.

„Nesrovnalosti mezi ukrajinskými oficiálními zprávami a pozorovanými tvrzeními ISW a geolokalizovanými záběry nejsou vyvrácením ukrajinských oficiálních zpráv, ale jsou spíše výsledkem inherentních omezení open-source metodologie ISW a závazku používat pouze veřejně dostupné informace,“ napsal institut.

Zelenskyj také uvedl, že ukrajinské síly pokračují v postupu v Kurské oblasti a rozšiřují ukrajinský „výměnný fond“, pravděpodobně s odkazem na výměny válečných zajatců. Vedle toho Zelenskyj převzal ruskou rétoriku a prohlásil, že v poslední době Rusové ve velkém ostřelovali ukrajinskou Sumskou oblast, provedli prý přes 2 tisíce dělostřeleckých úderů, a Ukrajinci svým úderem na Kurskou oblast Sumy a okolí jen chrání.

A je tu ještě jedna podobnost v ruské a ukrajinské rétorice.

Když Rusové začali před více než dvěma a půl lety ničit svobodnou Ukrajinu, ruský prezident Vladimir Putin neustále opakoval, že všechno běží podle plánu. I když bylo stále jasnější, že Ukrajinci ruský postup na Kyjev i na východě země brzdí a že nic nejde podle pravděpodobných ruských plánů.

Teď podobně mulví nejvyšší vojenský velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj. „Všechno se provádí podle plánu,“ nechal se slyšet podle agentury Reuters.

Ruský prezident Vladimir Putin údajně jmenoval asistenta ruského prezidenta Alexeje Djumina, aby 12. srpna dohlížel na ruskou „protiteroristickou operaci“ v Kurské oblasti. Djuminovo údajné jmenování vyvolalo mezi ruskými blogery a politickými komentátory rozsáhlé spekulace o Putinově zklamání z ruských bezpečnostních agentur a spekulace o nadcházejících vojensko-politických změnách.

Mezitím dochází k přesunům i na ukrajinské frontě. Rusové postoupili u Časiv Jaru, Ukrajinci postoupili ve směru na Siversk a v západní Záporožské oblasti.

K probíhajícím bojům v Kursku se vyjádřili už i Američané. „Pro Putina to vytváří skutečné dilema,“ řekl Biden. Prezident tvrdí, že má informace z ukrajinské strany. Přitom ještě před časem, jak připomněla agentura Reuters, z Bílého domu zaznívalo, že o tom, co Ukrajina plánuje, nic neví.

Vasyl Kapustej, Ukrajinec, který od roku 2000 žije v České republice, varoval, že to podstatné ve válce na Ukrajině se odehrává jinde.

Vlajka v Sudži je sice hezká věc, ale russácké vlajky nad donbaskými vesnicemi a městečky už tak hezké nejsou. Nesmíme zapomínat na hlavní směr jejich úderu – kterým vždy byl, je a i nadále bude Donbas,“ upozornil. A odkázal na jednu mapu, která ukazuje, co se děje u Pokrovsku.

To nadseni z Kursku je sice uzasne, ale strhlo to pozornost nespravnym smerem. Co napriklad Pokrovsk? Zatimco se jasa kvuli necemu, o cem nemame ani dostatek informaci a jaky efekt to vubec bude mit, pidori za nekolik dni vesele postoupili na nekolika mistech fronty.

