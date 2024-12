Ukrajinskou armádu sužují mimo jiné rozsáhlé dezerce. Americký právník se zkušeností služby v armádě Tyler Weaver popsal cosi nepředstavitelného. Alespoň pro Západ.

„Představte si tisíc vojáků, kteří právě dezertují v západní armádě. Je to nemyslitelné – sakra, to bylo nemyslitelné i za druhé světové války. Ukrajinská armáda je černou dírou utrpení, dehumanizace a masového umírání, smrti – a naši vůdci se to aktivně snaží ještě zhoršit,“ předestřel svůj názor Weaver na sociální síti X.

Imagine a thousand soldiers just deserting in a Western army. It's unthinkable - hell, it was unthinkable even in World War Two.



The Ukrainian military is a black hole of suffering, dehumanization, and mass death - and our leaders are actively trying to make it worse. https://t.co/UUE3ZCRM22 — Armchair Warlord (@ArmchairW) December 16, 2024

Mezitím podle serveru Kyiv Independent oznámil ruský ministr obrany Andrej Bělousov na schůzce ministerstva obrany 16. prosince, že cílem Moskvy je v roce 2025 zabrat celou ukrajinskou Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast. Letos 14. června Putin prohlásil, že Rusko bude souhlasit s příměřím a mírovými rozhovory pouze tehdy, pokud se Ukrajina stáhne ze čtyř ukrajinských oblastí a formálně se vzdá svých aspirací na vstup do NATO.

Veterán, bojující za Ukrajinu od roku 2014, který se na sociální síti X představuje jako Constantine přidal další špatnou zprávu.

„Bohužel severokorejské jednotky v oblasti Kursk dosáhly částečného úspěchu. Nemohu říci, že je to průlom, ale zdá se, že jsou svěží a ochotní zemřít. Používají různé taktiky, kterým se musíme přizpůsobit,“ upozornil veterán na sociální síti X.

Unfortunately North Korean troops in Kursk region has been somewhat succesful. I can't say that this is a breakthrough but they seem to be fresh and willing to die.



They are using different tactics which we need to adapt to. — ? ??Constantine ??? (@Teoyaomiquu) December 16, 2024

Server Kyiv Independent přišel s informací, že by teď Ukrajincům mohla pomoct Evropská unie. Unie totiž oznámila, že vycvičí do začátku roku 2025 75 000 ukrajinských vojáků.

Nová šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová na tiskové konferenci po zasedání Rady pro zahraniční věci 16. prosince prohlásila, že „EU musí nadále vojensky podporovat Ukrajinu. Do konce zimy EU vycvičí 75 000 příslušníků ukrajinských služeb“, uvedla Kallasová.

Diplomatka také zdůraznila, že EU tento měsíc poskytla Ukrajině rozpočtovou podporu ve výši 4,2 miliardy eur a od ledna 2025 začne měsíčně poskytovat 1,5 miliardy eur.

V této složité situaci si Ukrajinci chtějí naklonit zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa.

„Pomocí diplomacie, lichotek a občasného výstřelu do tmy Ukrajina dělá vše pro to, aby na svou stranu získala nově zvoleného prezidenta Donalda J. Trumpa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý víkend cestoval téměř 1 500 mil, když měl příležitost setkat se s panem Trumpem v Paříži. Ukrajinští lídři odložili podpis kritické dohody o spolupráci v oblasti nerostných surovin se Spojenými státy s cílem umožnit Trumpovi nárokovat si kredit po nástupu do úřadu. (A nenechat zásluhy prezidentu Bidenovi). Jeden ukrajinský zákonodárce dokonce navrhl Trumpa na Nobelovu cenu míru,“ napsal doslova server amerického listu New York Times.

„Osud Ukrajiny závisí na Trumpovi,“ řekl poslanec Oleksandr Merežko. Byl to on, kdo navrhl Trumpa na Nobelovu cenu míru. Mimo jiné i za Trumpovo rozhodnutí prodat zemi protitankové střely Javelin během svého prvního funkčního období. „Měli bychom ocenit, co pro nás udělal. Měli bychom být vděční,“ poznamenal.

Ukrajinci se zkrátka a dobře snaží Trumpovi říct: Haló, jsme tady a jsme ochotni jednat.

„Chtějí si zajistit své místo na radaru nové americké administrativy,“ řekla Alyona Getmančuk, vedoucí think-tanku New Europe Center, se sídlem v Kyjevě. „Snaží se navázat kontakty, stavět mosty.“

