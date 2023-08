Ukrajinec propuštěný z vazby. Do věci se vložil Kajínek. Jeho odhad zde

reklama

„Šlo o přiměřenou obranu. Ve světle situace, která právě nastává, se tady bavíme o tom, že Ukrajinec byl soudem propuštěn, státní zastupitelství se odvolalo, státní zástupce s tím nesouhlasil. Dal si odvolání. Odvolací soud rozhodl, že Ukrajinec půjde na svobodu. Sice za takových podmínek, kdy probační služba ho bude hlídat, kontrolovat, on musí slíbit, že nespáchá trestný čin, slíbí, že neuprchne, bude hlásit probační službě, že někam odjíždí, a bude k dispozici vyšetřujícím orgánům. Naprosto v pořádku. Soudce rozhodl tak, jak by měl rozhodnout. Vazba by totiž měla být ten nejzazší možný způsob, jak člověka držet ve vyšetřovací vazbě, jak ho držet tak, aby byl dostupný orgánům činným v trestním řízení a tak dále. To je ten nejzazší způsob. Je to to největší omezení člověka na svobodě. Je to ztráta svobody člověka, který nemusí být pachatelem. Je to ztráta svobody člověka, který může být nakonec uznán naprosto nevinným. Potom se mu teda platí náhrady za to, že byl ve vazbě, protože on tam neměl co dělat, protože on byl nevinný,“ poznamenal Kajínek na videu.

„Takže z mého pohledu soudce rozhodl správně, Ukrajince propustil z vazby, za opatření, která nastavil, a teď dál probíhá vyšetřování celé této záležitosti. A my nemůžeme předjímat, že samozřejmě si soudce myslí, že nešlo o vraždu, přestože já osobně si myslím, že to soudce takto vnímá, protože kdyby si myslel, že to je jinak, tak by Ukrajince nepropustil. O tom jsem přesvědčený,“ dodává Kajínek.

Tak to je strašný, Kajínek se vyjádřil k propuštění Ukrajince, a já musím říci, že má víc rozumu, jak všichni dezoláti, náckové a flastenci dohromady. pic.twitter.com/thsnflicD5 — Kožený Jiří ???????? (@1250cc03004c44e) August 25, 2023

„Ale to vůbec nic neznamená, protože mé přesvědčení nemusí znamenat opravdu nic, tady rozhoduje soud. A ten rozhodne, ať si myslíme, jestli dobře, nebo špatně, ale rozhodne. Víme, že soud může rozhodnout, že s tím nebudeme souhlasit, a budeme přesvědčeni, bytostně, že soud rozhodl špatně, ale tak to bude, soud prostě rozhodne,“ zakončil Kajínek.

České léto 2023 probíhá ve znamení střetů romské menšiny a ukrajinské menšiny. Vše začalo v červnu, když byl na akci u brněnské přehrady při konfliktu mezi Romy a Ukrajinci ubodán jeden Rom. Jeho pohřeb vyvolal emoce na všech stranách.

Následoval střet v Pardubicích, při kterém měla trojice Ukrajinců čelit přesile Romů, ovšem následně to byli právě Romové, kdo si stěžovali na ohrožení svého bezpečí a následujícího dne uspořádali protestní průvod městem. Následovalo několik menších konfliktů, třeba v Ústeckém kraji v Krupce nebo v Bílině.

Za vrchol těchto sporů byl mnohými považován incident ve vyloučené lokalitě v Brně, kde si skupina Romů „došla“ do ulice, kde žijí Ukrajinci a pod okny jim vyhrožovali mimo jiné použitím zápalných láhví.

Další vlny nepokojů se dají očekávat po rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který rozhodl o propuštění podezřelého Ukrajince z vazby. O propuštění z vazby původně rozhodl už na konci července brněnský Městský soud. „Proti tomuto rozhodnutí ale podal státní zástupce stížnost,“ uvedla mluvčí Městského soudu v Brně Petra Láníčková podle informací Deníku.cz.

Krajský soud v Brně nyní potvrdil rozhodnutí Městského soudu. Podle názoru soudu totiž byly významně oslabeny materiální podmínky vazby, která byla nahrazena dohledem probačního úředníka. Obžalovaný také musel písemně slíbit, že se nedopustí trestné činnosti a na vyzvání bude k dispozici soudu, státnímu zástupci a policii. „Důvody vazby i nadále trvají, došlo však k jejich zmírnění, kdy byla vazba nahrazena právě těmito zárukami,“ vysvětlila Láníčková s tím, že soudce se navíc neztotožnil s právní kvalifikací přípravného řízení, podle kterého je muž obviněn z vraždy.

Rozhodnutí soudu se nelíbí romské komunitě, která to považuje za „plivnutí do tváře“.

