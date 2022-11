Ukrajinská raketa: Je to ještě horší, než se píše

reklama

Podle vyjádření analytika Štěpána Kotrby pro ParlamentníListy.cz se ale jednalo o „operaci pod falešnou vlajkou“. „To nebyl ani obranný výstřel proti letící ruské raketě. V okolí žádná nedopadla,“ vysvětluje.

Podle dostupných informací, zejména podle trosek motoru, se mělo jednat o střelu 5V55 systému S-300. A Kotrba vysvětluje, že střely 5V55 jsou v provozu od roku 1980. „Byly to první střely tohoto systému vůbec. Na kvalitu střel té první série bych dnes, po půl století, nesázel,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz Kotrba. Nejpodstatnější ale podle něj je dolet, který je pouhých 45 kilometrů.

„Zatímco 40N6 stejného systému z roku 2000 má 400 km dolet. Ale i tak. Žádná ze střel systému S-300 nedoletí přes celou Ukrajinu. Čili nemohla být vypálena Rusy,“ zdůrazňuje.

„Kdyby to byla střela KH-101, bylo by to jiné... Dolet 3 000 km,“ dodává pro srovnání. V takovém případě by ale musely být ve vzduchu dálkové bombardéry Tupolev, a to se nestalo.

Protiletadlová raketa S-300 podle něj není Rusy používána pro protizemní cíle.

„Její bojová hlavice má jako náplň váleček obalený síťkou s několika tisíci broky po obvodu a s výbušninou uprostřed, ne silnostěnný granát. Broky jsou 2–3 cm x 2–3 cm ocelové válečky. Je to velká rychlá raketa s malými broky na likvidaci stíhaček a bombardérů,“ vysvětluje k raketě, která byla identifikována v troskách farmy na východě Polska.

Tato raketa podle Kotrby exploduje v blízkosti cíle a škodu nedělá raketa, ale broky, které v roji prorazí lehký trup letounu.

Efekt tříštivé hlavice

„Když raketa dopadne někam, kam nemá, nadělá pouze díru kinetickým nárazem, rozboří přitom pět kvartýrů explozí náplně s broky a zbytky paliva zapálí dalších deset,“ vysvětluje účinky jejího dopadu na zem. Jsou zhruba odpovídající tomu, co bylo vyfotografováno na polské farmě.

Rozdíl mezi průbojnou a tříštivou bojovou hlavicí. Tříštivý válec vpravo. Číslo 7 kuličky či válečky, číslo 2 výbušnina. Číslo 1 zpožďovač a rozbuška.

„To je díra po výbušnině. Když exploduje náboj z brokovnice, také udělá díru,“ vysvětluje. Další zajímavostí, ze které lze ledacos odvodit, je úhel kráteru.

„Čistě teoreticky raketě selhal navigační systém nebo systém někdo rozstřílel náhodným zásahem kulometu, i když to je vzhledem k rychlosti 5.5 Mach takřka nemožné,“ spekuluje analytik. Prakticky se ale podle všeho jednalo o ukrajinský výstřel z druhé strany hranice, ze vzdálenosti nějakých třicet kilometrů.

A Kotrba zastává názor, že směr na Polsko, respektive na neobydlený polský příhraniční venkov, byl i původně zamýšlený. Záměrem mělo být „vyvolání ,ruského útoku na Polsko‘ během probíhajícího ruského raketového útoku na funkční zbytky ukrajinské energetické infrastruktury“.

Cílem této ukrajinské provokace měli být hloupí nevojáci v západních zemích, kteří se měli rozhořčit nad nelidskostí Putinova režimu. Reakce českých vládních politiků podle něj ukazuje, že tato úvaha málem vyšla.

Nejdůležitější z celého incidentu tak podle Kotrby je zjištění, že polská protiletadlová obrana spí, nebo je vypnutá. Jinak by musela okamžitě startovat protiraketa.

Což není právě lichotivá zpráva o polské armádě.

