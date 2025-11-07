Ukrajinská vlajka je symbol, připustil Rajchl. Pak ale vysvětlil čeho

Pouhý den poté, co byl Tomio Okamura (SPD) zvolen předsedou Poslanecké sněmovny, přikročil k odstranění ukrajinské vlajky z fasády sídla dolní komory parlamentu. Vlajka tam visela od začátku ruské vojenské invaze v únoru 2022. Okamura svůj krok zdůvodnil tím, že na státních budovách by měly vlát pouze vlajky České republiky a Evropské unie, a kritizoval předchozí vedení sněmovny za to, že tam vlajku nechalo viset. Dočkal se za to veřejné podpory, ale i kritiky.
Pirátka Richterová vyvěsila žluto-modrou vlajku
Česká pirátská strana se vyjádřila na sociální síti Facebook: „Ukrajinská vlajka na budově Poslanecké sněmovny je symbolem. Symbolem sounáležitosti s Ukrajinou a jejím lidem, kteří už téměř čtyři roky vzdorují válečné agresi ruského diktátora Putina. U nás se nic nemění – vlajku, kterou dnes Tomio Okamura ostudně sundal, na budovu sněmovny vracíme. Sláva Ukrajině. Hrdinům sláva.“
Přiložená fotografie zachycuje předsedkyni poslaneckého Olgu Richterovou, jak pravděpodobně ve své kanceláři vyvěšuje do okna ukrajinskou vlajku.
Rajchl doporučil: Vyrazte svým bratrům na pomoc
Jindřich Rajchl, předseda strany PRO a poslanec zvolený za SPD, zareagoval na svém facebookovém účtu: „Výjimečně musím zcela souhlasit s Olgou Richterovou. Ukrajinská vlajka na budově sněmovny skutečně je silným symbolem. A to symbolem zaprodanosti pětikoaličních politiků, kteří namísto práce pro naše občany, posílali miliardy z jejich daní na podporu zločinného režimu Volodymyra Zelenského. Kteří z ukrajinských migrantů udělali posvátné a nedoktknutelné občany první kategorie a z našich lidí plebejce, kteří jim mají sloužit a ještě jim děkovat za to, že je oblažili svým příchodem. Kteří vyměnili přátelství se Slovenskem a Maďarskem za psí oddanost kyjevské juntě kleptokratů. A proto je zcela správně, že tento symbol byl z čestného místa v průčelí sněmovny odstraněn. Ty žluto-modré fáborky, které si lepševičtí politici vyvěsili z oken, nám jen ukázaly jejich pravé tváře. Masky spadly a my už dnes máme definitivně potvrzeno, že jim je Ukrajina dražší než Česká republika.“
A doporučil: „Pokud vám na Ukrajině skutečně tak záleží a máte její osud na srdci tak, jak tvrdíte, tak nám to přestaňte ostentativně demonstrovat těmito trapnými gesty a vyrazte svým bratrům na pomoc k Pokrovsku. Aktuálně jich je tam tak málo, že berou úplně každého. Sice bych s vámi nesouhlasil, nicméně bych si vás alespoň mohl vážit za to, že jste schopni svá slova podpořit reálnými činy. Takto jste ale jen cirkusoví klauni, kterými bytostně pohrdám.“
autor: Naďa Borská