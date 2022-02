Ukrajinský ministr: Nikdo neutíká. Rusko: Nikdo nebrání

„Putin zaútočil, ale nikdo neutíká. Armáda, diplomaté, všichni pracují. Ukrajina bojuje. Ukrajina se bude bránit. Ukrajina vyhraje,“ vzkazuje celému světu ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

A vyzývá všechny, aby tlačili své vlády k podpoře Ukrajiny.

To Ukrainians around the globe:



Putin attacked, but no one is running away. Army, diplomats, everyone is working. Ukraine fights. Ukraine will defend itself. Ukraine will win.



Share the truth about Putin’s invasion in your countries and call on governments to act immediately.