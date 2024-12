Ukrajinský veterán: Odevzdejte Rusku Aljašku. Stejné jako dělení Ukrajiny

Rusové ničí Ukrajinu již 1030 dní. Postupují na mnoha úsecích fronty. Ale zdá se, že se Ukrajinci nehodlají vzdát. Aby zastavili agresory, neváhají použít i kazetovou munici.

„Stalo se to před měsícem, video od mého dobrého přítele pracujícího u dělostřelectva. Útok v oblasti Donbasu byl nakonec zastaven a všichni útočníci byli zlikvidováni. Dělostřelectvo je stále důležité a účinné bez ohledu na to, co říkají ostatní. Kazetová munice v akci,“ napsal k videu, které sdílel na sociální síti X veterán ukrajinské armády vystupující pod jménem Constantine, který Ukrajinu před Rusy brání od roku 2014.

This happened a month ago, video from my good friend working in artillery. The assault in Donbas region was stopped eventually, and all invaders were eliminated.



Artillery is still important and effective no mater what others may say.



Cluster munitions in action. pic.twitter.com/v1ypu5MI98 — ? ??Constantine ??? (@Teoyaomiquu) December 18, 2024

S nádechem ironie také doporučil, že pokud chce Západ dál ustupovat ruskému jadernému vydírání, mohl by Rusku rovnou předat Aljašku. To je přece krok podobný tomu, který se rozebírá i v souvislosti s Ukrajinou.

Sluší se připomenout, že v 17. století vstoupili na Aljašku Rusové a osidlovali zdejší území. Ale roku 1867 Američané od Rusů Aljašku koupili. Za 7,2 milionu dolarů (5 centů za hektar).

to reach it's goal russia will be escalating up until it can't escalate anymore.



bad way to address it: give up and give russia everything it wants.

good way to address it: make it so that they can't escalate anymore.



if you are concerned about 10k NK troops, give Ukraine more… — ? ??Constantine ??? (@Teoyaomiquu) December 18, 2024

Jenže účet AMK Mapping, na kterém pracují analytici vycházející z informací z otevřených zdrojů, tvrdí, že Rusové přistoupili k další fázi operace v Kursku.

„Myslím, že cílem je obklíčit ukrajinskou pevnostní vesnici Malaya Loknya. Nedávné pokroky naznačují, že operace probíhá. Jakmile bude tato oblast vyřešena – v závislosti na tom, jak daleko na jih Rusové postoupí – mohlo by to usnadnit budoucí útočné operace s cílem odříznout další velkou ukrajinskou pevnost (Martynovku) od zbytku území kontrolovaného Ukrajinou. To pak umožní útok na nárazníkovou zónu severně od Sudže a poté samotnou Sudžu,“ lze se dočíst na analytickém účtu AMK Mapping.

Russian forces appear to have launched the third stage of their offensive operation in Kursk. — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 18, 2024

Kellogg je přesvědčen, že Ukrajina i Rusko jsou připraveny sednout si k jednacímu stolu.

„Myslím, že obě strany jsou připraveny,“ řekl nastupující vyjednavač televizi Fox News 18. prosince. „Prezident Donadl J. Trump má představu, jak toho dosáhnout, má dost energie na to, aby toho dosáhl a věřím, že to udělá,“ nechal se ve vysílání slyšet Kellogg.

Great to be with @Varneyco @FoxBusiness this morning. After 1000 days of war between UKR and RU, the largest and longest since World War II, it is time for it to end. I believe a President Trump will deliver on that promise he made to America and the World. pic.twitter.com/KPML657A1j — Keith Kellogg (@generalkellogg) December 18, 2024

