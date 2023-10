Umělci se můžou zbláznit, Fico dal dohromady vládu. Padlo jedno jméno. A už to lítá

Směr-sociální demokracie (Směr-SD), Hlas-SD a Slovenská národní strana (SNS) se dohodly, že vytvoří novou vládu Slovenské republiky. Premiérem by se měl stát předseda Směru Robert Fico a předsedou parlamentu – Národní rady SR – předseda Hlasu Peter Pellegrini. Hlas-SD obsadí sedm ministerstev, Směr-SD šest a SNS tři ministerstva. U tamních nevládních organizací a u lidí z kulturní obce vzbuzuje rozruch obsazení resortu kultury, který by mohl vést Tomáš Taraba ze SNS. Ten se proti kritice vůči jeho obsazení na post ministra ohradil na sociální síti.

reklama

Robert Fico označil memorandum za „předzvěst a základ“ příští koaliční dohody a přislíbil rychlé vytvoření vlády SR tak, aby na summitu Evropské unie 26. a 27. října už Slovensko zastupoval předseda nové vlády. Fico přislíbil, že pokud získá důvěru jako předseda nové vlády, postará se o to, aby životní úroveň na Slovensku stoupla.

Peter Pellegrini, postoj jehož strany Hlas-SD byl po volbách pro vznik nové vlády klíčový, zdůraznil, že ve volbách rozhodli voliči – a ti rozhodli, aby vládu vedl Robert Fico. Pellegrini také ujistil, že nová vláda nezmění zahraniční orientaci Slovenska jako členské země EU a NATO, což slibuje i memorandum, uvedl server iDNES.cz.

V průběhu dne se už také začala objevovat první jména možných ministrů. Klíčové ministerstvo vnitra by měl obsadit politik strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Fico zřejmě počítá s tím, že ve vládě zasedne i jeho dlouholetá pravá ruka, Robert Kaliňák. Namísto ministerstva vnitra, které vedl v předchozích třech Ficových vládách, by mohl nově obsadit resort obrany. Není ovšem jisté, zda právě Kaliňák ve vládě zasedne.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová možná s účastí Kaliňáka ve vládě by měla problém. Kaliňák byl v minulosti obviněn mimo jiné kvůli údajnému založení zločinecké skupiny. Generální prokurátor však jeho trestní stíhání zrušil. Kaliňák je ovšem i nadále předmětem dalšího vyšetřování, jak informovaly Lidovky.

SNS by měl připadnout resort životní prostředí, nové ministerstvo pro cestovní ruch a získat by měla také ministerstvo kultury, v jeho čele by mohl usednout Tomáš Taraba, který se dostal do parlamentu na kandidátce SNS. To již kritizují některé osobností ze slovenské kulturní scény.

Fotogalerie: - Čekání na Fica

Podle spisovatele Michala Hvoreckého by byl mezinárodní skandál, pokud by Taraba vedl kulturu, že by to podle jeho slov byl nejhorší ministr kultury. „Taraba je obdivovatel tyranů, nepřítel svobody, notorický lhář a šiřitel bludů. Pro vedení ministerstva nemá žádnou odbornou kvalifikaci, slovenskou kulturu nezná a nerozumí jí. Navíc je prokázáno, že zasahoval do několika policejních vyšetřování. Danko udělal další hloupou strategickou chybu, když s sebou vzal Tarabovu zkrachovalou stranu Život,“ sdělil pro slovenský Denník N.

Ke kritice vůči Tarabovi se přidala i hudebnice Katarína Koščová: „V průběhu let jsme viděli, co pan Taraba dokáže. Umí urážet, šikanovat, má velmi agresivní slovník vůči menšinám, umí zesměšňovat, sdílet konspirační teorie a šířit strach a nenávist. Pokud se tento člověk skutečně stane ministrem kultury, je to pro naši zemi velmi špatná zpráva. Zároveň je to signál pro všechny umělce, kterým není lhostejné směřování Slovenska, že bychom neměli mlčet.“

Michal Kaščak, zakladatel festivalu Pohoda, napsal, že ministerstvo kultury v právě vznikající slovenske vládě mu zní jako „oxymóron“.

Tomáš Taraba, o němž se hovoří jako o možném adeptovi na obsazení postu ministra kultury, se proti podobným vyjádřením ohradil na facebooku. „Politické nevládní organizace už kvílejí na všechny strany. Bojí se, že konečně bude na prvním místě slovenský lid a jeho zájmy,“ napsal a ujistil, že určitě nebudou vládou, která jim, podobně jako ta Ódorova, vrazí hned na prvním jednání dvacet milionů, aby si koupila jejich přízeň už teď.

Otazník zatím visí nad obsazením ministerstva zahraničních věcí. V minulých Ficových vládách ho vedli diplomaté Ján Kubiš a Miroslav Lajčák. Prvně jmenovaný ohlásil prezidentskou kandidaturu a začal již se sběrem podpisů. Včera uvedl pro agenturu TASR, že nabídku vést ministerstvo nedostal a ani ji neočekává. Lajčák je v současné době zplnomocněncem Evropské unie pro dialog mezi Srbskem a Kosovem.

Výsledky slovenských voleb a následné rozložení sil okomentoval na svém facebooku bývalý brněnský náměstek primátora Matěj Hollan. Porovnal je s výsledky českých parlamentních voleb v roce 2021. Podle něj stačilo málo a vládu rovněž mohl opět sestavovat Andrej Babiš (ANO). „Na Slovensku se o 0,6 procent hlasů dostala SNS a po sečtení výsledků bylo jasné, jaká bude vláda. Teď to jen posvětili. V Česku se o celkově 0,7 % nedostali socani a Šlachta. Jinak by to bylo taky hned po volbách jasný a Babiš by byl dál. Takhle moc jsme od Slovenska daleko. O 0,7 %. Teda takto daleko jsme byli u voleb,“ napsal Hollan ve svém komentáři a podotkl, že kdyby byly volby dnes, tak by byla ona desetinná čárka o řád jinde.

Psali jsme: České dráhy: Stavební práce na přeshraniční trati mezi Lanžhotem a Kúty omezí vlaky na Slovensko a do Maďarska Hannig (Rozumní): Zdvihám varovný prst Na Slovensku je jasno! Hlas se rozhodl, s kým bude vládnout „Doplnil jsem kanystry.“ Ropa a plyn: ČR po Izraeli v pasti. Vážné

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE