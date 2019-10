Umělec Jan Kraus se rozpovídal o genderu: Já se taky někdy cítím ženou

Úvodem se Kraus vyjádřil k tomu, že měl občas nemístné poznámky ke kampaním, jako je otázka MeToo. Podle jeho slov to bylo právě kvůli tomu, že učinil objev. „Nedávno byl dokonce pojmenován v Oxfordském slovníku, už je to jako terminus technikus – gender fluid, tedy plující pohlaví nebo orientace,“ sdělil Kraus a přiznal se, že zjistil, že to je on.

Někdy se tak cítí mužem, někdy ženou. „Může se to měnit během dne nebo je to rozdílné. Já jsem vlastně zjistil, že vždy, když okukuju ženy nebo se jich chci dotýkat, tak to dělám jako žena. Prostě se tak cítím. Koukám se, co mají holky na sobě, abych si to taky pořídila,“ dodal Kraus.

Mezi muži se pak cítí jako muž. Podle jeho slov je coming-out, který uskutečnil, důležitý. „Kdyby se objevilo cokoliv z mé minulosti a někdo někdy říkal, že jsem někoho obtěžoval – vždycky ženu jako žena, ale když jsem byl mladý, tak to nebylo pojmenované, proto jsem v tom tápal,“ uzavřel Kraus.

